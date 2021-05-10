TARİH 10 Mayıs 2010... CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Derin ABD aparatı FETÖ'nün kaset operasyonu ile görevini bıraktı. Yerine Kemal Kılıçdaroğlu getirildi. Bu tarihin başka bir özelliği daha var. Derin ABD'nin CHP ve HDP'yi de dizayn etme projesinin uygulamaya sokulduğu tarih olmasıdır.
Evet derin ABD, CHP'den önce 1 Şubat 2010'da Selahattin Demirtaş'ın BDP Genel Başkanlığı'na getirilmesinde etkili rol oynayarak muhalefeti dizayn etmeye girişti. Ardından CHP'nin başına 10 Mayıs 2010'da Kılıçdaroğlu'nu getirdi.
Dikkat ediniz hem Demirtaş hem de Kılıçdaroğlu iki ay arayla partilerinin başına getirilmiştir! Neden 2010?
Çünkü 2011 yılı genel seçimlerinde aziz milletimizin lideri Başkan Erdoğan'ın tekrar seçilmesini engellemek için. Ve tabii ki bu planları suya düştü! Derin Amerika karanlık planına ulaşamayınca 2013'teki kumpasları hazırladı. Neo- Con Eric Edelman ve Alan Makovski, CHP-Amerika köprüsünü kuruyordu.
Kılıçdaroğlu için Amerikan Büyükelçisi Ricciardone devreye girdi. Özel olarak onu Aralık 2013'te ABD'ye götürdüler Kılıçdaroğlu burada Ankara'da görev yapmış İngiltere Büyükelçisi Westmacott'la konuştu. Tanınmış Neo- Con ABD'nin eski Ankara büyükelçileri Abramowitz, Edelman, teröristbaşı Gülen hareketinin perde gerisindeki beyinleri, CIA'nın Ortadoğu masası şefliğini yapmış olan Fuller'le ve Barkey'le baş başa görüştü. Ne tesadüf! Ankara'ya dönünce FETÖ, 17/25 ARALIK darbe girişiminde bulundu. Sonra Kılıçdaroğlu ile FETÖ ilişkileri göz yaşartıcı oldu.
Kasetler kullanıldı. KEMAL BEY, bu gök kubbenin altında hiçbir şey gizli kalmaz....
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Derin ABD’nin CHP planı!
TARİH 10 Mayıs 2010... CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Derin ABD aparatı FETÖ'nün kaset operasyonu ile görevini bıraktı. Yerine Kemal Kılıçdaroğlu getirildi. Bu tarihin başka bir özelliği daha var. Derin ABD'nin CHP ve HDP'yi de dizayn etme projesinin uygulamaya sokulduğu tarih olmasıdır.
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