ÇATI ÇÖKTÜ

HÜSRAN, Türk Dil Kurumu sözlüğünde, "umulan, beklenilen bir şeyin elde edilememesinden duyulan düş kırıklığı" olarak geçiyor.

Önceleri, "parti başkanı olduğumdan Cumhurbaşkanı adayı olmamalıyız" diye n ancak şimdi ÇATI ADAY planları yapan sizce kim? Elbette Kemal Kılıçdaroğlu. Ne oldu da çark etti acaba? Çünkü, 'Ben hesap uzmanıyım. Hesapları çok iyi bilirim' dıye mangalda kül bırakmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı ÇATI ADAY hesabı karıştı da ondan.

Kılıçdaroğlu'nun ÇATI Aday konusunda gelişmelere sırayla bakalım.

1)Abdullah Gül'ü çatı aday yapmayı planlıyordu. CHP tabanı tepki gösterince, yattı.

2)Meral Akşener'ı yapmam mümkün mü diye araştırdı, umduğunu bulamadı.

3)Hep yanında göstermeye çalıştığı Saadet Partisi, RUHEN Millet İttifakı'ndan koptu.

4)Çatı aday konusunda işbirliği yapmak istediği 0.75'lik oy oranı olan Ali Babacan Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıkladı 5)Bir diğer 0.75'lik oy oranı olan Ahmet Davutoğlu da adayı olacağını söyledi.

6)HDP'si, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu da aynı planlara girince Kılıçdaroğlu çark etti.

Yanında, yalnız İP Genel Başkanı Meral Akşener kaldı.

Meral Akşener'in, CHP-IP adayı siz olun dese de Kemal bey, olmaz, Olamaz. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına çıkacak cesareti yok.

Korkuyor. Taktikler havada uçuşur ama HER PARTİNİN KENDİ ADAYINI çıkarması ve seçimi ikinci tura bıraktırma hesabı Kemal beyin elindeki tek formül.

Çünkü dertleri devleti yönetmek, ülkeyi büyütmek değil ki. Aziz Millet bu kirli oyunların farkında.

Türkiye'nin büyük yürüyüşünü görüyor.

SONUÇ: Son kerte de, Kemal bey ile Meral hanım ne yapabilirler? Ya, CHP zayıf bir ismi gösterir. Bu yolla, Meral Akşener'in ikinci tura kalması için her yolu dener. Ya da Meral Akşener'in uygun göreceği ikinci tur da İyi Parti ve PKK'nın siyasi kolu HDP, Babacan, Davutoğlu seçmenlerinin de oy vermesi mümkün olacak bir CHP'li öne çıkabilir. Ancak Ankara ve İstanbul'da HDP'ye verdikleri makamlar gibi, ülkeyi de verirler mi? Bunu da yaparlar hiç şaşırmam.