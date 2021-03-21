BÜLENT ERANDAÇ
-
- SMS
Yazarın KODU boşluk bırakıp, MESAJINIZI yazıp, 4122'ye gönderin.
Örnek: BÜLENT ERANDAÇ'a mesaj göndermek istiyorsanız.
BE boşluk bırakıp, mesajınızı yazıp 4122'ye gönderin.
Tüm operatörlerden servis 1.60 TL olarak ücretlendirilir.
Servis sorgulamalı bir servis olup iptali yapılamaz.
Müşteri Hizmetleri: 0216 531 73 73
Türkiye için güven ve istikrar
24 Mart Çarşamba günü yapılacak AK Parti büyük kongresi önümüzdeki dönemin perspektifine ışık tutacak. Erdoğan, Cuma namazından çıkarken:
"Yapacağım konuşma 2023'ün bir manifestosu olacak"dedi.
AK Parti'yi kurulduğu günden beri takip eden bir gazeteci olarak biliyorum.
AK Parti'nin kaderi ile ülkenin kaderi birbiriyle bütünleşmiştir. AK Parti kaybederse, Türkiye'nin belirsizlik, istikrarsızlık, siyasi ve mali boyunduruk çukuruna yuvarlanacağı gerçeğiyle karşı karşıyayız.
2001 yılında kurduğu AK Parti'yi 2002 yılında iktidara getiren ve O günlerden bugünlere 19 yıldır, ülkemizi BÜYÜK TÜRKİYE yapma sevdasıyla yürüyen Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın her kongresi hep istikamet (yol haritası) belirledi.Erdoğan'ın kongrelerde yaptığı konuşmalar, birer manifesto özelliği taşır. Erdoğan'ın bizzat hazırladığı politika belirleyici metinlere bakılırsa, 24 Mart'ta yapılacak büyük kongrenin önemi çok daha daha iyi anlaşılacaktır.
Başkan Erdoğan, AK Parti büyük kongresinin sloganını, TÜRKİYE İÇİN GÜVEN VE İSTİKRAR" olarak belirledi. 19 yıldır, Türkiyemiz, güven ve istikrarla büyüdü.
Hatırlayalım. Türkiye 1960 ile 2002 arasında 39 hükümet ile 42 yılını kaybetti. AK Parti ile 19 yıldan büyüyor ve gelişiyor, Bu yüzden, 'güven' ve 'istikrar' ülkemiz için vazgeçilmez bir motto'dur. Bir siyaset ustası olan Erdoğan'ın temel özelliklerinden biri AK Parti'de siyaset, makam siyaseti değil, görev ve sorumluluk siyaseti yapacakları parti yönetimine getime çabasıdır.
NEDEN 24 MART?
24 Mart 1926'da petrol arama ve işletilmesinin devletçe yönetilmesini öngören kanun TBMM'de kabul edildi. Bu kanun, petrolde bağımsızlık için atılmış ilk adımdır.
ENERJİDE TAM BAĞIMSIZLIK adımlarını Başkan Erdoğan ve Enerjı Bakanı olarak Berat Albayrak attı. Karadeniz'de Türkiye, tarihinde ilk kez doğalgaz rezervı buldu.
Başkan Erdoğan-Türk Devlet aklı, Türkiye'de ve yakın coğrafya da PKK'yı tarihe gömüyor. Gelecek nesillerin huzur ve güveni için temizlik şart. ABD-İsrail- PKK'nın uydu devletçik kurgularına da izin yok.
Cumhur İttifakı'ndaki MİLLİ BİRLİK RUHU, sayın Erdoğan ile sayın Bahçeli'nin Büyük Türkiye hayali birilerini rahatsız ediyor.
Bu da bizi mutlu ediyor.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Haçlıların zulmünden Kanuni Sultan Süleyman'ın ülkesine! Banker Dona Gracia Mendes’in gizemli hikayesi 21 Mart 2021, Pazar Dona Gracia Mendes Nasi için artık Avrupa’da barınmak imkansızdı. Padişah Kanuni Sultan Süleyman’ın çağrısı üzerine gemileriyle Venedik’ten yola çıktı. Hatıralarında Osmanlı için şu ifadeyi kullanmıştı: Bizi Hristiyanlar'ın zulmünden kurtaran Sultan Süleyman'ın güzel ülkesi
- Avrupa'daki krallara kredi verdi: İmdadına Kanuni Sultan Süleyman yetişti... Dona Gracia Mendes'ın gizemli hikayesi 20 Mart 2021, Cumartesi Sinyora Mendes, Portekiz'de dünyaya geldi. Yahudi kimliğini gizledi. Eşi öldükten sonra tüm işleri o yönetti. Avrupa'daki krallara kredi verdi. Ancak, Alman, Fransız ve İspanyol kanı taşıyan Kral Şarlken, onun gerçek kimliğini öğrendi. Mal varlığına el koymak için harekete geçti. İmdadına Kanuni Sultan Süleyman yetişti.
- Kleopatra, Jeanne D'arc ve İngiltere Kraliçesi Elizabeth... Dona Gracia Mendes Kanuni ile adını tarihe yazdırdı 19 Mart 2021, Cuma Tarihin akışını değiştiren olayların temelinde kadınların etkili olduğu bir gerçekti. Mısır Kraliçesi Kleopatra, Fransız azize Jeanne D'arc ve İngiltere Kraliçesi Elizabeth de bu kadınlardan bazılarıydı. Dona Gracia Mendes de genç yaşta dünyanın sayılı bankerleri arasına girdi. Kanuni Sultan Süleyman ile ticari ilişkiler geliştirdi. Gracia Mendes'in öyküsünü anlamak için tarihin derinliklerine gitmek gerekliydi.
- Öğretmenlikten dünyanın en zengin adamına... Alibaba'nın sahibi Jack Ma'nın sıradışı hayatı herkesi şaşırtıyor 18 Mart 2021, Perşembe İngilizce öğretmeni Jack Ma, hayallerinin peşinden gitti. 62 milyar dolarlık servetiyle Çin'in ikinci, dünyanın ise 14'üncü en zengin kişisi seçildi. 55 yaşını doldurduğu gün emekli olmaya karar verdi. Sözleri ise hayat dersiydi.
- Rekor kıra'Jack' kadar büyüdü! İşte Alibaba ve Jack Ma'nın sıra dışı hikayesi... 17 Mart 2021, Çarşamba Jack Ma’nın, apartman dairesinde kurduğu Alibaba’nın şöhreti bir süre sonra sınırları aştı. Yahoo’nun sahibi Jerry Yang’dan 1 milyar dolarlık yatırım aldı. 2014’te ise New York Borsası’nda 25 milyar dolarlık arzla rekor kırdı... New York Times ise şu başlığı atmıştı: Deli Jack
- Haçlıların zulmünden Kanuni Sultan Süleyman'ın ülkesine! Banker Dona Gracia Mendes’in gizemli hikayesi
- Avrupa'daki krallara kredi verdi: İmdadına Kanuni Sultan Süleyman yetişti... Dona Gracia Mendes'ın gizemli hikayesi
- Kleopatra, Jeanne D'arc ve İngiltere Kraliçesi Elizabeth... Dona Gracia Mendes Kanuni ile adını tarihe yazdırdı
- Öğretmenlikten dünyanın en zengin adamına... Alibaba'nın sahibi Jack Ma'nın sıradışı hayatı herkesi şaşırtıyor
- Rekor kıra'Jack' kadar büyüdü! İşte Alibaba ve Jack Ma'nın sıra dışı hikayesi...
- Bir kelime aradı sonra hayatı baştan değişti: Jack Ma Alibaba.com'u işte bu yüzden kurmuş...
- Türk hava sahası
- Üniversiteyi bitiremedi, 30 kez reddedildi ancak pes etmedi: İşte Alibaba.com'un sahibi Jack Ma'nın sıradışı hayatı
- Önce sürgüne gönderdiler ardından kurşuna dizdiler! Şubat Devrimi ile 300 yıllık Romanov Hanedanlığı sona erdi
- Meral Hanım korkmayın