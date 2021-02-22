BÜLENT ERANDAÇ
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Türkiye’nin Milli Uzay Programı
Müslüman dünyanın halkları, yetiştirdiği bilim adamlarıyla DÜNYANIN ve UZAYIN geleceğini çiziyordu. Evet İslam Dünyası, coğrafi keşiflerle değişen güç dengelerinin farkına varmada geç kaldı, bunun bedelini ağır şekilde ödedi; ama bugün dünya yeni bir değişimin, yeni bir dönüşümün arifesinde iken Türk-İslam Medeniyeti'nin mümtaz temsilcisi Müslüman Türk Milleti, maziden atiye yürürken, uzay tarihini canlandırıyor. Kadim Türk Milleti, uzayı şimdi değil, çok eskiden beri biliyordu.
Tarihin derinliklerinden gelen tecrübesiyle GÜNÜMÜZDE UZAYA GİDECEK YOLLARI AÇIYOR.
EL-FERGANİ: İlk Türk astronom olarak bilinen ve 9. Yüzyıl'da yetişmiş en ünlü astronomlardan biridir.
ES-SUFİ: 10. Yüzyıl'da yaşamış gökbilimci. Ay krateri Azophi ve küçük gezegen Al-Sufi onun adına isimlendirilmişti EL-BİRUNİ: Gökbilim, matematik, doğa bilimleri, coğrafya ve tarih alanındaki çalışmalarıyla tanınır.
ALİ KUŞÇU: Asıl adı "Alaeddin Ali" olan Kuşçu, 15. Yüzyıl'0ın başlarında Semerkant'ta doğdu.
Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet tarafından, Ayasofya Medresesi'ne müderris olarak tayin edilen ve İstanbul'da astronomi ve matematik alanındaki çalışmalara canlılık getiren Türk astronom, matematikçi ve dil bilimcidir.
EL CEZERİ: 1136 yılında Cizre'nin Tor Mahallesinde dünyaya geldi.
Sibernetik alanın kurucusu kabul edilen fizikçidir..
TAKİYÜADDİN MİRİM ÇELEBİ: Birçok astronom ve matematikçi yetiştirmiş bir ailedendir. Ali Kuşçu, annesi tarafından büyükbabası olur. İstanbul'da medrese öğrenimi görerek müderris oldu.
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin Millî Uzay Programı'nı" açıklarken, "Biz, bu âlimleri yetiştiren toprakların evlatlarıyız.
Bu gerçekleri asla unutmayacağız. Ama şunu da bileceğiz ki bizim daha yapacağımız çok işi var ve bu işleri büyüklerimize layık olmak için yapacağız. Son yüzyılda pozitif bilimlerdeki üstünlüğün batıya geçerek, onları kalkındırdığını elbette biliyoruz" dedi. Evet. "Millî Uzay Programı", Türkiye'nin uzaydaki yol haritasıdır.
Küresel uzay yarışında ülkemizi üst liglere taşıyacak bu yol haritasının başarıyla hayata geçmesi için bir dirilişin ifadesidir. "Güçlü ve bağımsız bir Türkiye'nin yerini sadece dünyada değil, uzayda da tahkim edeceğiz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Uzay Ajansı'nın 10 Hedefi açıkladı.
O hedeflerden biri de Ay görevi. Türkiye, Ay'a iniş projesiyle ilgili Somali'de roket fırlatma üssü inşa etmeyı planlıyor.
Somali'nin ekvator çizgisine yakın olması nedeniyle uzaya araç yollamak için uygun olduğuna işaret ediliyor.
Türkiye'nin 2011 yılından bu yana önemli bir güvenlik ortağı olan Somali'de dünyanın en büyük askeri eğitim üslerinden biri yer alıyor. Somali'nin başkenti Mogadişu'da yer alan yaklaşık 4 km2'lik alanda kurulu TURKSOM Askeri Eğitim Üssü 30 Eylül 2017'de faaliyete geçti. Üs, Somali ordusu için başta subay, astsubay rütbeleri olmak üzere çeşitli sınıflarda askeri personel eğitiyor.
SONUÇ: Kadim Türk Milleti, uzayı şimdi değil, çok eskiden beri biliyordu.
Tarihin derinliklerinden gelen tecrübesiyle UZAYA GİDECEK YOLLARI AÇIYORUZ.
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