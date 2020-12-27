Mayın eşeği Hafter

Emperyalist devletleri, derin örgütler ve çeteler herhangi bir bölgede ya da bir ülkede kargaşa çıkarmak istediklerinde bu işlere yatkın insanları yani mayın eşeklerini önden gönderirler. Eğer bunlar herhangi bir zayiat vermeden ve de yakalanmadan kendilerinden istenen işi yaparlarsa peşinden de kendileri gider ve hazıra konar. Ortadoğu'da ve Kuzey Afrika'da oynanan oyunda da bu tür mayın eşekleri kullanılmaktadır. Emperyalist güçler mayınlara önce bu işe uygun HAFTER, DEAŞ, PKK, PYD, YPG gibi mayın eşeklerini gönderiyor. Daha sonrada KİRLİ PLANLARINI uygulamak için bölgeye girerek masum insanların kanını emiyor. Bu filmi defalarca gördük. Son mayın eşeği Hafter'e güvenenler yanıldı. Sadece Libya'da mı yanıldılar? Libya'daki kirli oyunu bozduk. Belli ki Irak'ta, Suriye'de, Azerbaycan'da Türkiye'den yedikleri tokatlar yetmemiş. Libya'da yeniden Hafter'i tarlaya sürdüler.

Ne oldu? Anında, Başkan Erdoğan ve Türk Ordusu gardını aldı. Önceki gün, TBMM'de Türk Ordusu'nun Libya'da görev yapmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi AK Parti ve MHP oylarıyla kabul edildi. Ne yazık ki milli ve yerli pozisyondan uzak Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si, Meral Akşener'ın İP'si ve bölücü terör örgütünün siyasi uzantısı HDP, ABD'nin mayın eşeği ile yan yana olmayı tercih etti. Şaşırmadık.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarının Libya'ya gitmesi dünyaya çok ciddi bir mesaj. Bakan Akar, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El Meşri, Savunma Bakanı Selahaddin Nemruş ve İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile görüştü,, daha sonra Libya Görev Grup Komutanlığı'nı ziyaret ederek Mehmetçik ile de bir araya geldi.

MACRON'UN SON ÇIRPINIŞLARI

Libya'da barışın tesisi için görev yapan Türk askerlerinin varlığından rahatsız olanların kuklası Hafter, Türkiye'ye karşı tehditte bulundu. Sen kimsin hafter? Sen sus senin ipini elinde tutanlar konuşsun. Sen hala anlamadın mı? Amerikan vatandaşı Hafter, Libya'nın hakkını koruyacakmış. Evet Hafter konusunda Macron giderayak son çırpınışlar içinde.

Biliyoruz ki, Fransa'nın Kuzey Afrika'daki en temel önceliği, Libya'nın kontrolünü ele almak. Petrol ve diğer madenlere çökmek. İkinci emeli, Afrika içlerine yönelik sömürü düzenini kontrol etmek. Bunlara paralel, Doğu Akdeniz petrol ve gazına çökme planları yapıyor. Türkiye'nin meşru Libya devleti ile yaptığı anlaşmalar sayesinde Libya'da tezgah kuramıyor. Fransa'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde kullanmak üzere son bir defa daha Libya'da, Doğu Akdeniz'de Türkiye ile mayın eşekleri aracılığıyla savaşmak sevdasında.

SONUÇ: Bugün, kirli tezgahlarla ABD ve Avrupa'nın Anadolu'da kuşatmaya çalıştığı Türk Milleti yok karşınızda. Küresel oyunları iyi okuyan, ordusuyla milleti kaynaşmış lider Tayyip Erdoğan ve Yeni Türkiye var karşılarında. Yeni bir yıla giriyoruz. 2021 yılı Büyük Türkiye gemisinin Müslüman ve Türk devletleri coğrafyasındaki denizlerde daha etkili olacağını görüyoruz. Çünkü o Küresel oyunlara sessiz kalan Türkiye yok. Masaya yumruğunu vuran türkiye var.