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Kılıçdaroğlu’nun kabusu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu, "Meral Akşener'ın İyi Partisi'nin Millet İttifakı'ndan kaçacak" korkusu sardı. İyi Parti'deki bölünme işaretleri ve HDP'li milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılması gelişmeleri Kılıçdaroğlu'nun kabusu oldu.
CHP, HDP (PKK) ve İyi Parti'de arka planda yaşananlara daha detaylı bakalım.
HDP (PKK) RAHATSIZLIĞI
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında, parti genel merkezinde yapılan basına kapalı grup toplantısında, HDP'ye destek verilmesi tartışıldı.
Sızan bilgiye göre, HDP'ye tam destek vermekte olan Teşkilat Başkanı Oğuz Kaan Salıcı ve İstanbul İl Başkanı Canan Kafttancıoğlu'ndan rahatsız olan CHP'de sayıları giderek azalmış Atatürkçü bazı milletvekilleri, "HDP'ye verdiğimiz destek nedeniyle milliyetçillik üzerinden hedef alınıyoruz, milli olmamakla suçlanıyoruz" görüşünü dile getirdiler.
İyi Parti'de "liste krizi" sürüyor.
Teşkilat Başkanı Koray Aydın'ı istemeyen 13 milletvekili, İP Grup toplantılarını boykot etmeyi sürdürüyor. Gelişmeler, İP'in bölünmesi noktasına hızla evriliyor.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "oy verilmeyecekler" listesine tepki gösterip bildiri yayımlayan ve grup toplantısına katılmayan milletvekilleriyle görüşmeye başladı. Milletvekillerinin, Aydın'ın teşkılat Başkanlığından alınmasın da ısrarlı oldukları öğrenildi.
Koray Aydın'ı ıstemeyen milletvekillerinin, "parti içinde mücadele edelim, ancak yanlışta direnilirse partide kalıp kalmama dahil, bütün seçenekleri yeniden değerlendirelim" görüşünü seslendiriyorlar.
Görünen tablo şu: Meral Akşener, bundan sonra Koray Aydın'ı teşkilat başkanlığından alamaz.Bu durumda, 15 milletvekilinden en az onunun İyi Partı'den istifaı gündeme gelebilir. IP bölünme noktasına geleceği süreçte, İP'i sarsacak çok kritik bir başka gelişme adım adım adım gelişiyor. Teröre karışmış HDP milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılması konusu TBMM'ye gelince, İP'e hakim olan Koray Aydın ve ekibinin, EVET OYU VERMELERİ SÖZ KONUSU.
CHP'nin karşı çıkacağı konuya İP'in ağırlıklı olarak EVET oyu vererek, CHP'yi HDP ile baş başa bırakmaları, Millet İttifakı'nın çökmesine kadar gidecek gelişmelere gebe olacak.
Yani, CHP-HDP aşkına karşı çıkacak Koray Aydın'ın duruma hakım olduğu İP'in, "üçüncü ittifak" arayışıyla CHP'den kopması muhtemel.
CHP-Kılıçdaroğlu'nun ittifak yaptığı bölücü terör örgütü PKK'nın sıyası kolu HDP açtıkları çukurlara yuvarlanırken, milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması da gündeme geliyor.
Bölücü terör örgütü PKK eylemlerindeki rolleri nedeniyle HDP'den 18 milletvekiline ait 31, yeni dokunulmazlık dosyası TBMM Anayasa-Adalet Karma Komisyonu'na sevk edildi. Komisyondan çıkan 'Dokunulmazlığı kaldırılsın' kararları TBMM Genel Kurul gündemine gelecek ve gizli oylama yapılacak.
SONUÇ:
CHP-HDP aşkından çok rahatsız olan İyi Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın ve İP'in, HDP'li milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına EVET oyu verme düşüncesinde olmalarına karşın CHP'nin HDP'ye destek vermelerinin, CHP-İYİ Parti beraberliğinin kopmasına yol açacağı değerlendiriliyor.
Evet. Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Millet İttifakı'nın dağılmasına engel olamadıkları gözleniyor.
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