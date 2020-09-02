Su uyur, düşman uyumaz

Bugün yaşadıklarımızın yıllardır bilinçli stratejiler sonucunda oluşturulduğunu ve yaşananların temelinde uzun senedir hazırlığı yapılan derin hesaplaşmanın yattığını iyi anlamamız gerekiyor.

Bu bağlamda, DOĞU AKDENİZ'in KALP ATIŞLARINA bakalım.

BÜYÜK FOTOĞRAFTA NELER VAR?

ABD'nin Jeolojik Araştırma Merkezi, 1995 yılından ıtıbaren gözünü Akdenız'e dıktı. Bu merkezı yöneten Derin ABD'nin neo-conları, İsrail ajanları ön saflarda yer alıyordu. Doğu Akdeniz'de özellikle İsrail'in Leviathan havzası ve Mısır'ın Zorh havzasına denk gelen bölge ve yakınında 120 trilyon feetküp gaz olduğunu kayda geçirmişlerdi.

Doğu Akdeniz bölgesi, kayda değer enerji kaynağının keşfedilmesiyle beraber küresel enerji piyasasında dikkatle izlenen ve şirketlerin projelerden pay almak için çabaladığı bir bölgeye dönüştü.

İSRAİL'İN LEVİATHAN VE TAMAR'I

ABD ve İsrail. Petrol baronları, 2009'daki arama çalışmalarını daha da genişleterek önce Tamar havzasında sonra adını Tevrat'taki su canavarından alan 'Leviathan' sahasında gaz keşfettiler. ABD-Israıl Petrol baronları Kıbrıs kıta sahanlığı içerisindeki ve Leviathan sahasının 21 mil batısında yer alan Afrodit bölgesinde gaz bulduklarında, YAMYAMLAŞTILAR.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye kirli adımları dikkatlice takip ediyordu. ÖNCE DOĞU AKDENİZ stratejisi, ardından da MİLLİ gemiler projesi hızlandırıldı. Derin Amerika da bize karşı DERİN OPERASYONLAR için düğmeye bastı.

1) ABD-CIA kuklası Fetö aracığılıyla, Türk donmanması hedef seçildi.

2) Mısır'da Mursi 2012'de halkoyuyla Cumhurbaşkanı seçildi. Türkiye ile tarihi anlaşmalara hazırlandığını açıkladı. Ardından darbe ile Mursi indirildi. Sonra da Mısır'ı kukla olmaktan kurtarmaması için infaz ettiler.

3 )2013 yılında, Derinn Amerıka-Avrupa, istihbarat servisleri Taksim Gezi ile darbe planladılar.

4) 15 Temmuz hain darbe girişimine kalktılar…

Ancak Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve halkımızın dirayetli duruşuyla bu süreçten zaferle çıktık.

Erdoğan ve 2014-2018 yılları arasında enerjı bakanılığı yapan Berat Albayrak'la beraber, MİLLİ ENERJİ mottosuyla, stratejik hamleleri başlattı.

O dönemde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak Antalya'da düzenlenen 8. Enerji Zirvesi sırasında MÜJDEYİ VERDİ. "Sondaj gemimiz geliyor. 2018'den itibaren ilk Akdeniz sondajımızı yapacağız. Buradaki amaç ne? Artık biz istiyoruz ki bu alanda da kendi gemimizle kendi mühendislerimizle, (bilmediğimiz alanlar olabilir, 100 yıldır okyanuslarda petrol kuyuları işleten bir ülke değiliz ama) oraya gelmemiz lazım. Enerjiye her yıl bu kadar para ödüyorsanız ve etrafınızda da bu kadar kaynak varsa kendiniz bunu yapmanız gerekiyor. Dünyadaki petrol ve gazın üçte biri buradaysa o zaman biz de çok daha etkin, farklı metodlar uygulayarak, farklı yöntemler metodlar ile hareket etmeliyiz."

İşte neden Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı hedef seçiyorlar bu yüzden. İşte neden bakanımız Berat Albayrak'ı hedef seçiyorlar, bu yüzden. Çünkü onlar bağımsız hedefinde olan liderleri, bakanları sevmez. Onlar içerdeki işbirlikçileriyle her kirli oyuna girer. Ancak Türkiye eski Türkiye değil.

SONUÇ: Türkiye ile Libya ulusal mutabakat hükümetinin imzaladığı deniz yetki alanlarını anlaşmasıyla, AKDENİZ MASASINDA ARTIK TÜRKİYE başrole çıktı.

BAŞKAN ERDOĞAN, ikinci SEVR'i YIRTIP ATARKEN, ABD KUKLASI FETÖ'NÜN NÜN YIKAMADIĞI,Türkiye donanmasının askeri koruma kalkanıyla Türk Sondaj gemileri GİRİT ADASI AÇIKLARINDA GAZ ARAMAYA başladı. ISTIKLAL MARŞIMIZ diyor ki, "YIRTARIZ DAGLARI,ENGINLERE SIĞMAZ TAŞARIZ."

ANLAŞILDI MI MACRON, MITÇIOTAKIS, SISI VE İÇİMİZDEKİ HAIN SEVR'CİLER….