BÜLENT ERANDAÇ
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Ayasofya’dan büyük mesaj
1453'den beri MÜSLÜMAN OLAN VE EBEDİYETE KADAR MÜSLÜMAN KALACAK İSTANBUL'UN SÜLEYMANİYE CAMİİNDE BAYRAM KUTLUYORUZ. AYASOFYA'DA NAMAZ KILIP, SURE OKUYORUZ. Ne mutlu Müslüman Türk Milleti'ne.
AYASOFYA'dan yükselen ses...
Allah sizden razı olsun Cumhurbaşkanım ERDOĞAN.
Ayasofya'dan fetih suresini büyük bir heyecan içinde, kalp atışlarımız yükselerek, nefeslerini tutarak izledi, dinledi. Aziz Türk Milleti.
Büyük Türk hükümdarı Fatih Sultan Mehmet, Hazreti Peygamberimizin müjdesine nail olmuştu. 29 Mayıs günü Fatih Sultan Mehmet, ebediyete kadar MÜSLÜMAN KALACAK şehre girmiş ve Ayasofya'nın bulunduğu mevkiye gelmişti.
Ayasofya'nın kubbelerine kadar çıkarak hem Ayasofya'yı hem de şehri incelemiş ve hemen ezan okunmasını söyleyerek burada şükür namazı kılmıştı. Fatih Sultan Mehmet, 1453'de bir çağı kapatıp yeni bir çağı açmıştı. AYASOFYA'DA FETİH SURESİNİ de okutan Cumhurbaşkanımız da Türkiyemiz'in yeni dünyanın öncü ülkesi olmanın eşiğinde olduğu mesajını vermiştir.
AZİZ TÜRK MİLLETİ, AYASOFYA'DA FETİH SURESİ OKUTUYOR. SÜLEYMANİYE'DE BAYRAM KUTLUYOR.
Milli Şair (Yahya Kemal Beyatlı) ne güzel söylemiş: Süleymaniye'de Bayram Sabahı mısralarında:
'Gökte top sesleri, bir bir, nerelerden geliyor? Mutlaka her biri bir başka zaferden geliyor:
Kosova`dan, Niğbolu`dan, Varna`dan, İstanbul`dan..
Anıyor her biri bir vak`ayı heybetle bu an; Belgrad`dan mı? Budin, Eğri ve Uyvar`dan mı?
Son hudutlarda yücelmiş sıra dağlardan mı?
Deniz ufkunda bu top sesleri nerden geliyor?
Barbaros, belki, donanmayla seferden geliyor!..
Adalar`dan mı? Tunus`dan mı, Cezayir`den mi?
Hür ufuklarda donanmış iki yüz pâre gemi Yeni doğmus aya baktıkları yerden geliyor;
O mübârek gemiler hangi seherden geliyor?
Bugün, Kahraman Türk Askeri Irak'ta, Suriye'de, Akdeniz'de, Karadeniz'de, Libya'da, Tunus'ta.
Süleymaniye'de Bayram'ı yaşarken, yine uzaklardan top sesleri geliyor.
Barbarosların torunları Libya, Tunus'ta, Doğu Akdeniz'de dolaşıyor.
Süleymaniye'de bayram bir başka oluyor. Bu gelişmeleri, Suriye'de, Irak'ta, Libya'da, Somali'de, Doğu Akdeniz'de ne işimiz var? diye soran CHP-Kılıçdaroğlu'na ithaf ediyoruz.
DÜNYAYA FETİH HUTBESİYLE VERİLEN MESAJ
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, bir süredir kriz sonrasına dönük senaryolar üzerinde çalışıyor. Çünkü kriz sonrası dünyayı büyük bir değişim bekliyor. Erdoğan, "Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.
Gelecek "TÜRK ASRI OLMALI" diyerek buna işaret etmişti. Bu sefer, Ayasofya'dan Fetih suresi İle verilen mesajlar dikkat çekicidir.
Erdoğan, "Dünya tarihinin yeniden yazılması gerektiğine yürekten inanarak Türkiye'nin gelecek yürüyüşüne ilişkin mesajlar verirken,
HEDEFİ NET ORTAYA KOYMUŞTUR:
"İnşallah fethin 600. yıl dönümü olan 2053'te gençlerimize ecdatları Fatih'e layık bir Türkiye bırakacağız.
Malazgirt Zaferi'nin bininci yılı olan 2071 için ise çok daha büyük hedeflere yelken açacağız."
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