BÜLENT ERANDAÇ
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Katil Esed artık gidici
Bu gelişmelere paralel de, 3 önemli gelişmenin de yaşandığı gözleniyor.
1) RUSYA LİDERİ PUTİN KATİL ESED'İ GÖZDEN ÇIKARDI.
Tarih: 13 Ocak 2020. Rusya lideri Putin, Şam'a gitti. Şam'ın da en eski Rum Ortodoks kiliselerinden biri olan Aziz Meryem Katedrali'ndeyken bir anında Putin Beşar Esad'a, "Trump'ı davet et. Her şey normalleşir. Düzelir" diye konuşmuştu. Ve... Rus medya kuruluşları son iki haftadır daha önce görülmemiş bir yoğunlukla Esed, ailesi ve çevresine yönelik ağır eleştirilere yer veriyor. Moskova, Suriye'deki çıkarlarının güvence altına alınması koşuluyla ESED'İ GÖZDEN ÇIKARDI. Derin ABD'nin da Rusya'nın kazanımlarını korumasını garanti ettiği belirtiliyor.
2) Birleşmiş Milletler (BM) Suriye özel temsilcisi Geir Pedersen, Suriye'de anayasa taslak çalışmaları için Cenevre'deki görüşmelerin yeniden başlayacağını açıkladı.
3) SURİYE'DE İKTİDAR KAVGASI BAŞLADI. Türkiye, ABD, Rusya ESED SONRASI PARÇALANMAMIŞ SURİYE temaslarını artırırken, Şam'da iktidar savaşlarının başladığı ifade ediliyor.
Esed kardeşlerin teyze oğlu Rami Mahluf'un on milyarlarca dolarına mallarına Beşer Esed el koydu. Rusya Devlet Başkanı Putin'in, perde arkasından mallarına el konulan Rami El Muhlaf ile görüştüğü öne sürülüyor. Servetinin büyük bölümünü Rusya'ya kaçırdığı belirtilen Mahluf'un, Beşar Esed'in yerine Suriye Devlet Başkanlığı için Putin ile anlaştığı dile getiriliyor.
Beşar Esed ile birlikte, Suriye'nin istihbarattan sorumlu kardeşi Mahir Esed'in para kaynağı Dubai'de yaşayan işadamı Ghait Boustani, Şam'daki evinde ölü bulundu.
Orduda üsteğmen olan AMCAOĞLU Musaap Wecih El Esed, 2 Mayıs'ta, Lazkiye yolunda giderken, arabası takla attı. öldü. Meydana gelen kazanın normal olmadığı ve bir suikast olduğu belirtiliyor.
SONUÇ: Dünyanın en tecrübeli DEVLET BAŞKANI TAYYİP ERDOĞAN'DIR. Türk Milleti İSTİKRARI KORUYARAK, BİRLİK
VE BERABERLİĞİNİ KUŞATARAK TÜRKİYE'NİN BUGÜN YAKIN COĞRAFYASINDA DENKLEM KURMASINI SAĞLAMIŞTIR.
Türkiye'nin artık savunması, Yakın coğrafyanın, GÖNÜL COĞRAFYASI'nın tamamındadır.
CHP-Kemal Kılıçdaroğlu'nun kulakları çınlasın. Suriye'de, Libya'da, Doğu Akdeniz'de ne işimiz var ?diyordu.
Şimdi, oralarda neden olduğumuzu herhalde çok iyi anlayacaktır...
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