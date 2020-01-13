BÜLENT ERANDAÇ
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Barbaros’un torunlarıyız
İki sembol ismi, 2013'lerde örnek gösteren Başkan Erdoğan'ın uzak görüşlülüğü yıllar sonra gerçekleşti.
Barbaros Hayrettin Sismik Araştırma Gemisi Doğu Akdeniz'de emperyalist koridoru parçaladı. Nasıl başardı Başkan Erdoğan? Nereden alıyor bu gücü Türkiye? Evet biz Barbaros'un torunlarıyız. "Doğu Akdeniz'de, Libya'da ne arıyoruz" diyen CHP-Kemal Klıçdaroğlu Anlaşıldı mı?
Ne demişti Yahya Kemal...
Deniz ufkunda bu top sesleri nerden geliyor?
Barbaros, belki, donanmayla seferden geliyor!
Adalardan mı? Tunus'dan mı, Cezayir'den mi?
Hür ufuklarda donanmış iki yüz pare gemi Yeni doğmuş aya baktıkları yerden geliyor;
O mübarek gemiler hangi seferden geliyor?
Bu şiiri tekrar okumalı Kemal Kılıçdaroğlu. Doğu Akdeniz'de, Libya'da Türkiye'nin ne aradığını çok iyi anlayacaktır.
Başkan Tayyip Erdoğan, BARBAROS HAYRETTİN, FATİH, YAVUZ VE ORUÇ REİS gemilerini almasaydı bugün Akdeniz'de emperyalist petrol-gaz oyunlarını bozamazdık. Haçlı-Siyonistler kiralık gemileri hemen çekerler, ortada kalırdık. Libya ile deniz ve askeri anlaşmaları yapmasaydık, İsrail- Mısır-Rum-Yunan oyunlarının altında ezilirdik. Antalya deniz sahamız dışında balık bile avlayamazdık. TBMM, Libya'ya asker gönderme kararı alarak, emperyalistlerin uşağı Hafter'i ateşkese mahkûm etmiştir. Başkan Erdoğan, Libya stratejik hamlelerini yapmasaydı, İsrail-CIA aparatı Hafter, bugün Trablus'u işgal etmişti. Türkiye- Rusya Türk akım hatlarının açılışı nedeniyle İstanbul'a gelen Rusya lideri Putin, Türkiye'nin akıllı Libya hamleleri karşısında Türkiye'yi karşısına almaktan geri durmak zorunda kalmıştır. Türkiye;
Irak'ta, Suriye'de neden varsa, Doğu Akdeniz'de, Libya'da aynı sebeplerle var. BEKA HATTI BİR BÜTÜNDÜR.
İRAN'DAN, IRAK'A Suriye'ye, Kıbrıs'a, Trablus'a uzanan hat Türkiye'nin beka hattıdır. Türkiye'nin güneyinde oluşturulmaya çalışılan PKK/PYD/YPG destekli terör yapılanmasına karşı icra edilen "Fırat Kalkanı" ve "Zeytin Dalı" operasyonlarını NEDEN YAPMIŞSAK, Libya ile aynı sebeble beraberiz. Başkan Tayyip Erdoğan, büyük devlet adamlılığının hamleleri sonucu Libya'da ateşkes sağlanmıştır.
"Barış Pınarı Harekâtı" ile Suriye'de İsrail-ABD koridoruna büyük bir darbe vuran Türkiye'nin aradan kısa süre sonra Libya'yla gerçekleşen yeni dengede de rolü müthiştir. Doğu Akdeniz'de bu bölge ile uzaktan yakından ilgisi olmayan onca ülke dolaşır ve hak iddia ederken, Türkiye ile Libya arasında 27 Kasım 2019 tarihinde "Deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına dair mutabakat muhtırası"nın imzalanması,muhteşem bir hamledir. Yunanistan'ın 39.000 kilometrekarelik bir deniz alanına el koymasını engellenmiştir.
SONUÇ: Doğu Akdeniz'de neredeyse 570 yıllık enerji ihtiyacımızı karşılayacak büyüklükte bir doğalgaz rezervine uzanan elleri kırmaya kararlıdır BARBAROS'UN TORUNLARI. Doğu Akdeniz'de Türkiye olmadan oyun kuramazlar.
Kurulan tezgahları da çalıştıramazlar.
Anlaşıldı mı Kemal Kılıçdaroğlu? EVET.
BARBAROS'UN TORUNLARIYIZ.
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