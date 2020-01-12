BÜLENT ERANDAÇ
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Kılıçdaroğlu başkanlığındaki CHP'nin savrulmalarından, HDP ve FETÖ aşkından çok rahatsız olan Deniz Baykal'ın çevresine dertlendiğini biliyorduk. Kılıçdaroğlu cuntası tarafından adamlarının tek tek partiden temizlenmesine çok sinirlendiği söyleniyordu. Son olarak, Baykal'ın yakın arkadaşı eski milletvekili Yılmaz Ateş'in CHP'den atılması sonrasında çok rahatsız olduğunu duyuyorduk.
Deniz Baykal öyle anlamlı bir çıkış yaptı ki, başta Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere Polit Bürosu'na ders verdi. Beraberlik çerçevesinde vurgulamalar yaptı. Milli ADAM OLMAK BUDUR.
Bunlar yetmiyormuş gibi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'nin kardeş Libya'ya yaptığı yardımları eleştirmesi, ABD-CIA aparatı Hafter'i kollayan tavırlar içine girmesi karşısında Deniz Baykal ayağa kalkma ihtiyacı duydu.
Kılıçdaroğlu'nun kullandığı dil, uslup, yaklaşıma bakınız. Bu gayri Milli çıkışlardan rahatsız olan Baykal çıkıyor, ders veriyor. Katkı veren, milli duruş sergileyen, bir dil ve üslupla, analiz yapıyor. SON SORU:
Kemal bey, Muharrem İnce'nin, dile getirdiği CHP'deki ÇETE HAKKINDA bir açıklama ne zaman yapacaksınız? İnce şöyle bir yazı kaleme aldı: "Ben bunlar için elbette "birkaç kişi","bir grup", "bir klik" gibi adlandırmalarda da bulunabilirdim.
Adlandırmalar çete sözünün içerdiği belli bir amaç için yan yana gelip plan yapmayı, pusu kurmayı, arkadan vurmayı ifade etmezdi." Kemal Bey, CHP'de ÇETE VAR MI? Bırakın, Gayri Milli tavırları, buna cevap veriniz, cevap...
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