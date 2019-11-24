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  • 24 Kasım 2019, Pazar

Kilit ülkeyiz

NATO 70 yaşında, işi btti mi? Bu tartışmalar sürerken, Londra'da Nato'nun geleceğini de etkileyecek bir zirve ( 3-4 ARALIK) gerçekleşecek.
Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan, bu toplantıya çok önem veriyor. ERDOĞAN, burada, Merkel, Macron ve Johnson ile SURİYE merkezli bir toplantı yapacak.
Başkan Erdoğan, Londra'da Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili çok net mesajlar verecek. Bu da mültecilerin geri dönüşüyle ilgili olumlu bir zemin oluşacaktır. Türkiye sınırının "terör unsurlarından temizlenmesi" ve "mültecilerin güvenli, gönüllü ve onurlu şekilde geri dönüşünü" sağlayacak zemini oluşturmak kararındadır. Daha geniş bir zaviyeden bakıldığı zaman Suriye'deki büyük fotoğrafı da gözardı etmemek gerekiyor. Özellikle anayasa komitesinin çalışmalarını tamamlaması ve Suriye'yi yeni, demokratik, kuşatıcı, şeffaf, meşruiyeti olan bir yönetime kavuşturacak adımların atılması son derece önemli.
Mültecilerin geri dönüşüyle ilgili olarak BM Mülteciler Komiserliği'nin yapacağı çalışmaya önem veriyoruz.
BM Genel Sekreteri Guterres de bu konuya destek vereceğini ifade etti.
GELECEĞİN ROTASI DEMİR VE DENİZ İPEK YOLLARI
Çin'den Avrupa'ya kesintisiz gidecek ilk yük treni, Marmaray'ı da kullanarak Avrupa'ya ulaşan ilk yük treni olarak tarihe geçti. Tren, Türkiye'de Ahılkelek, Kars, Erzurum, Erzincan, Sivas, Kayseri, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Kocaeli, İstanbul (Marmaray) ve Kapıkule (Edirne) güzergahını kullandı. Dışişleri Bakanlığı, "Bu gelişme, ülkemizin izlediği doğu ile batı arasında bağlantısallığın geliştirilmesi vizyonunun son örneğidir" açıklamasını yaptı. Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridoru çerçevesinde stratejik yatırımları gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın uzak görüşlü persfektiften bakarak gerçekleştirilen yatırımlar şöyle:
1) BAKÜ-TİFLİS-KARS demiryolu 2) İstanbul boğazının altından geçen (Asya-Avrupa) Marmaray demiryolu 3) Yavuz Sultan Selim Körüsü üzerindeki demiryolu hattı 4) İstanbul boğazı altından geçecek KARAYOLU TÜNELİ
5) Demir ipekyolu ve deniz ipekyolu bağlantılı İstanbul Havalimanı ile demiryolu/Deniz bağlantıları projeleri 6) Deniz İpek Yolu bağlantılı, İzmir Çandarlı'da Ege'nin en büyük liman kompleksi 7) Deniz İpek Yolu bağlantılı KKTC Magosa'da büyük bir deniz kompleksi...
"İpek Yolu Ekonomi Kuşağı" Çin, Orta Asya, Rusya, (Baltık ülkeleri) ve Batı Avrupa'yı bir araya getirmeye;
Çin'i Orta Asya ve Batı Asya boyunca Basra Körfezi ve Akdeniz'e;
Güneydoğu Asya, Güney Asya ve Hint Okyanusu ile bağlamaya odaklanmaktadır. "21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu"nun bir güzergâhı Güney Çin Denizi ile Hint Okyanusu yoluyla Çin kıyısından Avrupa'ya, diğer bir güzergâhı ise Güney Çin Denizi yoluyla Çin kıyısından Güney Pasifik ülkelerine doğrudur.Hem demir hem deniz ipek yollarında TÜRKİYE KİLİT ÜLKE.
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