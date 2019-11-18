BÜLENT ERANDAÇ
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Armageddon’a zorluyorlar
Başkan Tayyip Erdoğan- Türkiye, Barış Pınarı harekatını ABD-Avrupa'ya rağmen başlatıp sonuçlarını almaya başlayınca, evanjelist siyonistlerin, Ortadoğu'yu kıyamete götüreceğini düşündükleri Armageddon savaşı hazırlıklarını da paçavraya çevirdi.
Büyük resme bakalım. Çok iyi biliyoruz ki, 2013'ten bu yana, Suriye'de 2'nci İSRAİL KURMA PLANLARI devreye sokulmuştu. Bu dönemde yaşananları Amerika'daki evanjelistler dediğimiz bir grup ve siyonistler, maalesef SURİYE'Yİ PARÇALAMA yolunda ilerliyorlardı.
ABD / İsrail'in derin planını çok iyi okuyan Tayyip Erdoğan-Türk Devlet Aklı, ABD'ye, Avrupa'ya rağmen Barış pınarın harekatını yürüttü. EZBERLERİ BOZDU. OYUNLARI BOZDU. Evanjelist ittifakın Armageddon denilen son savaşa kadar Yahudilerle işbirliği yapıp diğer unsurları ayıklama gibi akıl dışı anlayışları var.
ORTADOĞU'DA meydana gelen her olayı çok iyi anlamak için SİYONİSTLERİN SÖZDE 'NİL'DEN FIRAT'A KADAR VAAT EDİLMİŞ TOPRAKLAR' HAYALLERİNİ ASLA UNUTMAMALIYIZ.
SONUÇ: Bugün, Erdoğan-Türkiye'nin verdiği mücadele sadece kendi ulusal güvenliğimizin mücadelesi değil aynı zamanda İSLAM DÜNYASI'NIN MÜCADELESİDİR. Türkiye'nin verdiği mücadele hangi dine inanırsa inansın MASUM İNSANLIĞIN KURTULUŞ MÜCADELESİ İÇİNDİR.
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