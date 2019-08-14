BÜLENT ERANDAÇ
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Erdoğan olmasaydı koridoru kurmuşlardı
Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan olmasaydı, Kuzey Suriye'de UYDU PKK DEVLETÇİĞİ kurulmuştu.
Irak-Suriye üzerinden Akdeniz'e uzanan ABD-İsrail koridoru işlemeye başlamıştı.
İşte bu gerçek, günümüzde yaşanan SURİYE OLAYI'NIN BÜYÜK RESMİNİ ifade etmektedir. TÜRKİYE NEDEN 32 KİLOMETREDE ISRARCI?
Türkiye-Suriye sınırında oluşturulması planlanan Güvenli Bölge'ye dair görüşmeler devam ediyor. Türkiye ise bölgenin 32 kilometre olması konusunda ısrarcı.
Yeni görüşmeler, cepler biçiminde 32 ile 15 arasında değişik ARAP NUFUSUN BÖLGESİNDE bazı koordinatları çıkarmaya başlamış görünüyor.
Ankara, Güvenli Bölge'nin derinliğinin ulusal güvenliğimize yönelik tehditler nedeniyle 32 kilometreden az olmaması hususundaki duruşunu her görüşmeler de masaya koydu.
ABD ise daha önce 5 kilometre olarak önerdiği Güvenli Bölge derinliğini, 15 kilometreye çıkardı. Türkiye, "32 kilometrelik derinlik" konusundaki ısrarını sürdürüyor.
Masadan uzlaşı çıkmazsa, Güvenli Bölge'nin tek başına Türkiye tarafından oluşturulmasının da içinde yer aldığı, farklı senaryolar gündeme gelecek.
Türkiye'nin Güvenli Bölge'nin derinliği konusundaki kararlılığı, terör örgütü PKK/YPG'nin işgali altındaki bölgelerin coğrafi konumuna dayanıyor.
ABD'nin Türkiye'ye önerdiği 15 kilometrelik derinlik, ulusal güvenliğimize yönelik tehditleri ortadan kaldırmıyor.
Terör örgütünün silah, mühimmat ve kuvvet yığdığı Aynı İsa, Sırrin ve Tel Abyad'ın güneyinde bulunan Suluk kasabasının da aralarında yer aldığı birçok bölge, 15 km derinliğin dışında kalacak. Bu durum, tehdidin sürmesi anlamına geliyor.
TEL RIFAT DİKKATLE İZLENİYOR. ABD'nin 15 kilometre derinlik önerisi, Azez ve Afrin arasında kalan ve terör örgütü PYD'nin işgali altında bulunan Tel Rıfat'a yönelik takviyelere de imkân tanıyacak.
Tel Rıfat'a yönelik geçiş yollarının 15 kilometrelik alanın dışında kalması, bu bölgedeki tehdidi daha da artıracak.
Fırat'ın doğusu harekâtının bir bölümü, Tel Rıfat'ı ilgilendiriyor.
Tel Abyad'ın karşısında Akçakale, Resulayn karşısında Ceylanpınar ilçelerimiz var.
Türkiye-Suriye sınırında 32 kilometre derinlikte oluşturulacak bölge, 460 kilometrelik bir hattı kapsıyor.
Washington'un zikzaklı politikalarıyla iyice içinden çıkılmaz bir noktaya geldi. Mümbiç'te bizi oyaladılar.
Cumhurbaşkanımız Erdoğan-Türk devlet aklı kararlı. PKK-YPG terör örgütlerinin geçişini engellemek.
Pence Harekâtı o nedenle yapılıyor. Fırat'ın Doğusu'nda asla ve kata UYDU PKK BÖLGESİ kurulmasına meydan bırakmamak.
SONUÇ: Türkiye'nin şakasının olmadığı ve endişeleri giderilmediği takdirde Fırat'ın doğusuna müdahale konusunda bir pazarlık kabul etmeyeceği ABD'lilere kesin olarak gösterildi.
Türkiye'nin artık bu konuda ne pazarlık etmeye ne oyalamaya tahammülü yoktur.
KALKAN, PENÇE TAMAM, SIRADA KURT KAPANI VAR.... "ESAD'LA BARIŞIN, SURİYE'DE NE İŞİMİZ VAR, AFRİN'E GİRMEYİN" DİYEN CHP-KEMAL KILIÇDAROĞLU, BEYNİNİ BATIYA KİRALAYANLARA VE ABD-İNGİLİZ MUHİPLERİNE DUYURULUR!
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