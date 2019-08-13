BÜLENT ERANDAÇ
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Avrupa’ya Ilısu tokadı
Uluslararası mahkemelere götürterek durdurmaya çalıştılar. Ama nafile. Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan kararlıydı. Türkiye pes etmedi. TÜRKİYE'NİN İKİNCİ DEV BARAJI ILISU HES'İ SU TUTMAYA BAŞLADI. ILISU BARAJI BİR BAŞARI HİKAYESİDİR. Öyle bir dev eser ki, Çirkin Avrupalının kuklası PKK'ya kol kanat germesinin birçok boyutunu gösterir. Avrupa, Türk milletini iyi tanımalı. İstiklal Marşı yazarımız vatan şairi Mehmet Akif'in, "Tek dişi kalmış canavar" olarak ifade ettiği Avrupa'nın, Türkiye'nin kararlılığı karşısında, gerçekten tek dişi kaldığı bir kez daha ortaya çıktı.
Ilısu Barajı Avrupa kuklası PKK'yı boğacak bir projeydi. PKK'nın geçiş güzergâhında olduğu için sürekli şantiyesini bastığı, batıya beynini kiralamış çakma aydınların durdurulması için defalarca kampanya düzenlediği, Almanya, Fransa, Hollanda'nın kredisine taş koyduğu Türkiye'nin vizyon projesi Ilısu Barajı su tutuyor.
Irak ve Suriye'den Tunceli'ye kadar uzanan dağlık alanda saklanmaya ve terör eylemleri yapmaya çalışan terör örgütü PKK'nın geçiş güzergahında olması nedeniyle Ilısu Barajı şantiyesinin defalarca hedef haline gelmişti. Ülkemizin bu tür projeleri yapmasını hazmedemeyen Avrupa, birçok defa 'barajın durdurulmasını' talep etmişti. Gerekçe, kültürel mirasın barajdan etkilenecek olmasıydı.
Ama bütün olumsuzluklara rağmen Erdoğan kararlıydı. Türkiye dik duruyordu. Milli imkanlarımızla tamamladık.
Ilısu Barajı'nın dolgu hacmi bakımından Türkiye'nin 2'nci, kurulu güç bakımından Türkiye'nin 4'üncü büyük barajıdır. Mardin ve Şırnak il sınırları arasında, Dicle Nehri üzerindeki en büyük barajdır.
Türkiye, tarihi eserler için tüm imkanlarını seferber etti. Ilısu Baraj Gölü altında kalacak yerleşim yerleri ve kültür mirasları korundu.
Er Rızk Camii, Süleyman Han Camii'nin mimari unsurları, Koç Camii'nin mimari unsurları, Kızlar Camii, Orta Kapı, Artuklu Hamamı, İmam Abdullah Zaviyesi'nin yanı sıra Hasankeyf'te anıt eserler taşındı.
Evet. 1990'da başlatılan proje 2002'e kadar engellendi. ALMANYA KREDİYE ÇOK TAŞ KOYMUŞTU.
Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan, milli imkanlarla projeyi hareketlendirdi. 9 yıl sonra 2019 yılında DEV ESER SU TUTUYOR.
ILISU HEM PKK'YI BOĞUYOR, HEM DE ONU KULLANANLARI BOĞACAKTIR.
DENİZ ÜZERİNDEKİ İKİNCİ HAVALİMANI RİZE-ARTVİN 29 EKİM 2020'DE AÇILACAK
Deniz dolgusu üzerine yapılan Ordu-Giresun'dan sonra ikinci havalimanı Rize-Artvin'de çalışmalar 24 saate çıkarıldı. Havalimanında toplamda 85 milyon 500 bin ton dolgu için çılgın inşaat sistemi uygulanıyor. Havalimanı'nda günlük 242 ağır iş makinesi ile günde 120 ton taş dolgu yapılıyor. Şu ana kadar da 32 milyon ton üzerinde taş dolgusu tamamlandı. Bunun 11 milyon tonu kategorik taş denilen mendireğin yapımında kullanılarak, mendireğin yüzde 64'ü, projenin yüzde 40'ı tamamlamış durumda. 7 bin 653 adet beton blok üreterek 5 bin 136 tanesi mendireğe yerleştirildi.
Bu sayı 19 bin 250'ye çıkarılacak.
Bu yılın sonunda mendireği tamamlanacak. Pistin, apronun ve taksi yolunun yapımına Kasım ayında başlanacak. 2020 yılı Ekim'de hizmete açılacak.
SONUÇ: BÜYÜK MİLLET, BÜYÜK LİDER, BÜYÜK ESER ORTAYA KOYAR. KÜÇÜK ADAMLAR İSE DEDİKODU YAPAR...
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