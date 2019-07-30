BÜLENT ERANDAÇ
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Altında eziliyor!
CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın tadı tuzu yok. Atak değil, önde değil. CHP politbürosu ile sıcak temasları yok. Neden acaba?
CHP'de ağırlıklı olarak Ekrem İmamoğlu'na hayranlık, gözde oluş, gösterilen aşırı ilginin Yavaş'ı ezdiği hissediliyor. CHP özgül ağırlığının Ankara'nın kazanılmasını kenara iterek İstanbul'la yatıp kalkması, Mansur'un heyecanını kaybetmesine yol açmış durumda. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve politbürosuna çok önem verdiği, Afyonkarahisar Belediye Başkanları Çalıştayı'nda, İmamoğlu uzun bir konuşmayla şov yaptı. Çok alkışlandı.
MANSUR YAVAŞ KONUŞMADI (KONUŞMAK İSTEMEDİ) Ankara'yı kazanmış Mansur Yavaş bir kenarda kaldı. Ayrıca, Çalıştay'ın birinci gününde Yavaş yoktu. Yavaş'ın Trabzon'da bir cenaze namazına katılması nedeniyle Afyonkarahisar'a gelemediği anlaşıldı. Mansur Yavaş'ın CHP'nin kurumsal olarak çok önemli Belediye Çalıştayı'nın ilk gününe katılmamasını, bir gün sonra 40 Belediye Başkanının konuştuğu yerde Ankara gibi stratejik bir belediye Başkanı olarak Mansur Yavaş'ın konuşmamasını bir kenara yazın. Gelecekteki olası gelişmeler için önemli bir SİYASİ DERİNLİĞİ işaret etmektedir. CHP'NİN MARSİST KANADI DURUMA HAKİM OLDUĞU İÇİN... Yavaş'ın İmamoğlu'nun altında ezilmesi, gölgede kalışının bir başka boyutu var. CHP teşkilat Başkanı Oğuz Kaan Salıcı, Marksist-Sosyalist kadar olarak CHP'nin kilit noktasında.
Marksist İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'da yanında. Salıcı ve Kaftancıoğlu, İmamoğlu'na sarılmış görünüyorlar. Sarılıyorlar demedim neden acaba? Köprüye geçinceye kadar muhafazakar İmamoğlu'na satılmış görünüyorlar. Gözlemlerime göre, taktik sevgi gösterileriyle İmamoğlu'nu koltuklarının altına almış görünüyorlar. Bu yüzden, Ankara'nın alınmasını bilerek sütre gerisine itiyorlar. MHP'den koparak CHP'ye gelen, zorlukla CHP politbürosunun kuşatmasını yırtarak aday olabilen Mansur Yavaş'ın ruhunda (şimdilik gizlenen) derin yara açmış bulunuyor. Ulusalcılara yakın duran Yavaş'ın CHP'yi ele geçirmiş Marksist-Sosyalist kanadın Salıcı'nın kontrölü altında uzun süre kalması zor görünüyor. Muhakkak ayrılık olacak.
CHP'nin kenara itişmiş ulusalcıları (içteki ve dıştaki) önümüzdeki gelişmeler ışığında Mansur Yavaş'la beraber hareket etme gibi bir periyota girmeleri söz konusu olacaktır.
Yavaş'ın atamaya çalıştığı, Ulusalcı-İyi Partiye yakın isimlerin de, CHP'ye hakim Marksist-Sosyalist Oğuz Kaan Salıcı-Canan Kaftancıoğlu kadrosunun hoşuna gitmediğini de bir kenara yazmakta büyük yarar var. SOSYALİST KANAT /HDP AŞKI YENİ GELİŞMELERE GEBE.
CHP olağan kurultayının Şubat 2020'de yapılması söz konusu.
CHP'de kurultaya yönelik hazırlıklar Ekim ayında başlayacak, yeni yıl öncesinde ilçe ve il kongreleri tamamlanacak. Karşısına tekrar Muharrem İnce çıkmadığı taktirde tek aday Kemal Kılıçdaroğlu. Esas kavga, Teşkilat Başkanlığı, en büyük organ için. Ulusalcılar, Atatürkçüler, CHP-HDP aşkına tahammül edemeyen kanatların ilçe ve illerden başlayarak atağa geçinmeleri söz konusu. Mansur Yavaş gibi ulusalcı isimlerin, Marksist-Sosyalist Oğuz Kaan Salıcı'nın teşkilat başkanlığını engellemeye çalışacakları, Kaftancıoğlu'nu yolcu etmek üzere eski İl Başkanı ile kıran kırana kurultay çatışmalarına katılacağı duyuluyor. SONUÇ: Ulusalcıların, CHP-HDP aşkına engel olamaması hakinde, yeni bir parti çıkışı, Yavaş ve aynı eğilimindeki başka isimlerinde CHP'den kopmaları siyasi kulislerde değerlendiriliyor EVET. KEMAL KILIÇDAROĞLU YERİNDE KALACAK, ANCAK,ALTINDA MARKSİST-SOSYALİST KANATLA ULUSALCI KANAT ÇATIŞACAK.
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