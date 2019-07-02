BÜLENT ERANDAÇ
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Akdeniz satrancı
Akdeniz'in etrafındaki Kıbrıs-Doğu Akdeniz, Suriye, Libya'da küresel satranç oynanıyor. Dünyanın kalp atışları Akdeniz'de hızlanırken, Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan-Türkiye, AKDENİZ SATRANCI'NDA BÖLGESEL AKTÖR olarak seri hamleler yapıyor.
Akdeniz çevresinde gelişen son olaylarının arka planını daha iyi okumak için, aşağıda sıralayacağım hassas gelişmeleri tek tek değil, aynı parantez içinde görelim.
Üst üste çakışan olayları birlikte değerlendirelim.
1) İngilizlerin Kıbrıs Agratur Üssü'ne gönderdiği F-35 uçak filosu devamlı artıyor. Doğu Akdeniz'de küresel ve bölgesel güçlerin 200 savaş gemisi cirit atıyor.
2) Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan, Macron'a "KIBRIS KONUSUNDA SEN KONUŞAMAZSIN" dedi.
3) KKTC'ye Suriye savaşının bomba parçaları düştü.
4) Sondaj gemilerimiz Türk donanması eşliğinde gaz aramaya başladı. İlk uçak gemimiz Anadolu, 2020'de Doğu Akdeniz'de bayrak dalgalandıracak.
5) Türkiye'nin Libya üzerinde oynanan oyunlara sert müdahaleleri sürüyor.
Japonya'da küresel güçlerin liderleri ile baş başa görüşmeler yapan Cumhurbaşkanımız'ın bir kulağı Kıbrıs ve Libya'daydı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kıbrıs'ta kendine göre oyun kurmaya çalışan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a attığı 'OSMANLI TOKADI'nın sesi çınlıyor: "Macron'a bak dedim.
Kıbrıs meselesinde sen bir defa konuşamazsın. Senin Kıbrıs'la yakından uzaktan alakan yok.
Burada ben konuşurum, Yunanistan konuşur, İngiltere konuşur, AB konuşur ama sen konuşamazsın."
LİBYA HASSASİYETİ
Başkan Erdoğan, Fuat Oktay ve Hulusi Akar, sert hamlelerle Libya tezgahlarına müdahale etti.
Libya'da Emperyalist Batı'nın piyonu Hafter tarafından Türk vatandaşlarının alıkonulmasına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Vatandaşlarımızın acilen serbest bırakılmaması halinde bu eylemi yapanlar 'meşru hedef' haline gelecek ve sonuçları ağır olacaktır" dedi.
Emperyalistlerin piyonu Hafter, geri adım atmak zorunda kaldı. Libya'nın doğusunda konuşlu General Halife Hafter'in başkent Trablus'a yönelik saldırı emriyle patlak veren çatışmalar tırmanınca, Türkiye dost-kardeş Libya halkının yardımına koştu.
Merkezi Trablus'ta bulunan Ulusal Mutabakat Hükümeti, Türkiye, BM, uluslararası kurumlarca meşru kabul ediliyor ve destekleniyor.
Piyon Hafter ise Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Fransa'dan destek buluyor.
Gözü dönmüş İsrail'in Suriye'ye hava saldırısı düzenlediği saatlerde Suriye ordusunun kullandığı S-200 hava savunma füzelerinin parçaları KKTC'ye düştü. Kıbrıs'ta Suriye'deki savaşın çapraz ateşine sokulmuş oldu.
Akdeniz'de yaşanan petrol ve doğalgaz oyunlarına müdahale eden Türkiye, Kıbrıs garantörlüğü ve uluslararası hukuka dayanan haklar kapsamında sondaj çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor.
SONUÇ: Türkiye, gelecek yıllarda Doğu Akdeniz'de (Kıbrıs-Libya) oluşan ve oluşacak denklemde yerini alacak. Kıbrıs'ta federasyon temelinde bir çözüm modelinin mümkün olmadığını bildiği için KKTC'nin tanınması konusunda uluslararası hamlelere hız verecek. KKTC'de deniz üssü kurmayı gündemine alacak... Bu STRATEJİK hamleler, Doğu Akdeniz'in ABD ve AB'nin gölü olmasını engelleyecek.
Bölgeden çıkaracağı petrol-gaza ulaşmasında da BAĞIMSIZLIK VE KARARLILIK göstergesi olacak.
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