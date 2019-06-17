BÜLENT ERANDAÇ
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İmamoğlu projesi çöktü
Bu aldatma yöntemini günümüzde İstanbul seçimlerine yönelik ABD-AB, CHP-HDP üzerinden devreye koydu.
Bir başka partiden alıp getirdikleri, dindar-muhafazakardemokrat AK Parti-MHP tabanına hitap edebilecek, CHP zihniyetinde gözükmeyen Ekrem İmamoğlu'nu SAHTE BAYRAK olarak kullanıma soktular.
Karanlık operasyonları düzenleme konusunda dünya çapında üne sahip İngiliz M6- Amerikan CIA-Alman -BND ve İsrail-MOSSAD'TIR.
Gezi, 15 Temmuz FETÖ darbesi girişimi, dolar kuşatmaları, 31 Mart planlarıyla Erdoğan'ı yıkamadılar. Son ümitleri 23 Haziran'da CHP-HDP üzerinden kurgulanan İstanbul'u SAHTE BAYRAKLARI İMAMOĞLU'nu kazandırmaktı.
İstanbul seçimlerinin son haftasına girerken, şeytan ayaklarına dolandı. ORDU rezaleti, İmamoğlu'nu köşeye sıkıştırdı.
İmamoğlu'nun Ordu valisine, 'Vali İ...yapıyor' demesini, Global TV Genel Yayın Yönetmeni Erdoğan Aktş'ın tarafsız yayıncılık yaparak deşifre etmesi, projenin çökmesinde büyük etki yaratmıştır.
Neler oldu? Sırayla bakalım.
1) İstanbul seçimlerinin son haftasında Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım tecrübesini konuşturarak CHP'nin ezberini bozdu. Gardını düşürdü.
2) Milli lider Devlet Bahçeli, tecrübesini, özgül ağırlığını ortaya koydu. MHP seçmenlerini konsolide etti. İYİ Parti'ye kaymış oylarını geri çekmeyi başarıyor.
3) İmamoğlu'nun mermileri tükendi. Tek atımlık yani 31 Mart'a kadar olduğu ortaya çıktı.
4) AK Partililer, kapı kapı dolaşıp, sandığa gitmeyenleri sandığa gitmeye ikna etmeye çalışıyorlar. Karadeniz, Sivas, Erzincan, Güneydoğu bölgesi için de etkili kampanya yürütülüyor.
5) Son haftaya girerken, ortak TV programı ve sırasında Binali Yıldırım gündemi belirledi.
Moral üstünlüğünü ele geçirdi.
Küskün AK Partililer'in, "sandığa gitmezsek CHP İstanbul'u alacak" diyerek, seçime katılma kararı almaları hızlandı.
6) Genel kanaat AK Parti'nin kazanmak için var gücü ile asıldığı süreçte, CHP'nin yorgun düştüğü, nefesinin tükendiği ortaya çıktı. tükenmiş. CHP'nin, başlangıçtaki mazlum görüntüsü silindi.
7) AK Parti bayram sonrası topyekûn harekete geçti.
İmamoğlu'nun tutarsızlığı, daha belirgin daha fazla görünür oldu.
8) CHP polit bürosunun derin kaygıları gözleniyor. Bayram öncesi İmamoğlu önde yazıları yoğunken, bayram sonrası Binali Yıldırım'ın makası kapatmış olduğu, TV programı öncesi ve TV'de sergilediği tecrübesi ile öne geçtiğini açıkça hissettirmiş bulunuyor.
SONUÇ: Evet. 23 Haziran'a yönelik ABD-AB mahfillerince hazırlanmış, İstanbul'u CHP'ye kazandırarak, bağımsız Türkiye bayrağı Tayyip Erdoğan'ı pasifize etmeye, Erdoğan'sız AK Parti oluşturmaya yönelik proje çöktü.
Bu projenin enstrümanı SAHTE BAYRAK İMAMOĞLU operasyonu tutmadı.
ABD-Avrupa'nın derdi, İstanbul Projesi ile BAĞIMSIZ TÜRKİYE BAYRAĞI TAYYİP ERDOĞAN'I kontrollü kaos programlarıyla devre dışı bırakmaktır. NATO'NUN gözünün içine bakan ESKİ TÜRKİYE RÜYASI GÖRÜYORLAR. AZİZ MİLLETİMİZ DE HAÇLI SİYONİSTLERE DAHA ÇOK KORKULU RÜYA GÖRDÜRECEKTİR.
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