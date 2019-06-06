BÜLENT ERANDAÇ
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Başkan Erdoğan’ın Osaka çantası
Evet. S-400, F-35, Doğu Akdeniz'deki gaz aramaları, Sudan, Libya, Kıbrıs gibi son derece hassas dosyalar üzerinde Erdoğan'ın çok iyi hazırlanmış dosyalar üzerinden gelecek aylara/yıllara damga vuracak jeopolitik hamlelerine tanık olacağız. Erdoğan- Trump konuşması, NATO ve dünya basını tarafından şimdiden heyecanla bekleniyor.
Osaka'ya S-400 konusunun damga vuracağı anlaşılıyor. Erdoğan ile Trump'ın son yaptıkları telefon görüşmesinde kararlaştırılan programa göre, iki ülke arasındaki kritik gündem maddeleri ele alınacak. İki lider, Türkiye'nin Rusya'dan almayı planladığı S-400 füze savunma sistemi konusunda ortak çalışma grubu oluşturulması teklifini değerlendirecek.
Erdoğan ile Trump, başta Suriye meselesi olmak üzere, Doğu Akdeniz'deki enerji alanındaki gelişmeleri, PKK, PYD, DEAŞ, FETÖ gibi terör örgütleriyle ortak mücadele konularını da ele alacak.
Başkan Erdoğan'ın BAĞIMSIZ TÜRKİYE kararlılığı ile CIAPentagon'un kıskacındaki Trump'ın S-400 konusunda bulacakları ARA FORMÜL büyük merakla bekleniyor.
Başkan Erdoğan'ın, Trump'tan sonra çok önemli görüşmesi ise Rusya Devlet Başkanı Putin ile olacak.
Erdoğan-Putin görüşmesinde, ABD'nin alınmasına karşı çıktığı, Rusya'nın ise "Teslimatta gecikme olmayacak" dediği S-400 savunma sistemi başta olmak üzere iki ülke arasında hayata geçirilen Türk Akımı Doğal Hattı ve Akkuyu Nükleer Santral Projesi, iki liderin gündeminde bulunuyor. S-400-F-35 üzerinden yürüyen ABD manevraların yeni sürecinde Japonya kritik kavşak özelliğinde. DETAYLI GÖRÜŞME JAPONYA'DA OLACAK.
Bu kavşaktan sonra Türkiye kararlı, S-400'ler Türkiye'ye Temmuz ayı içerisinde gelecek. Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan bugüne kadar, S-400 füzeleri konusunda ABD'den gelen baskılar karşısında pozisyonunu milim değiştirmedi. Bu konudaki DİK DURUŞUNU, aziz milletten aldığı destekle sürdürüyor. S-400/F-35'ler konusunda yapılmış son anketler Erdoğan'ın çantasında.
Suriye, Doğu Akdeniz'den yönelen tehditlere karşı hükümete vatandaştan güçlü bir destek geliyor. Erdoğan'ın, ABD'ye karşı tavizsiz duruşu büyük destek görüyor.
Aziz Türk milleti, "S-400 savunma sistemini almalı mıdır?" sorusuna, yüzde 63 "Evet" diyor. Türkiye, ABD ile gerilim/kriz/yaptırıma da sebep olsa savunma sistemi almalıdır" diyerek tavrını net biçimde ortaya koyuyor.
Osaka görüşmelerinin, Japonya'nın Türkiye'deki yatırımlarını da artırması ve karşılıklı ticaretimizin daha dengeli bir yere gelebilmesi söz konusu.
Türkiye, Japonya için 5 milyar dolarlık bir pazara ulaşılabilen iyi bir köprü. Japonya'nın, bu perspektifle, karayolu taşıtları için aksam, otomobil yan sanayi ve aksesuarları, balık, makarna, çinko, sebze gibi alanlarda Türkiye için ek ihracat kanalları gündeme girmiş durumda.
Başkan Erdoğan, Çin'e geçecek.
Çin Devlet Başkanı Şi Ping'le 2 Temmuz'da Pekin'de iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri geliştirecek yollar, 24 milyar dolar seviyesindeki ticaret hacminin 30 milyar dolara çıkarılmasına karar verilecek.
Türkiye, Çin'in yeni yüzyıl projesi, KUŞAK YOL'da. Deniz ve demir ipekyolunda kadar ülkesi konumunda. Evet. Bütün gözler dünya liderleri Tayyip Erdoğan-Trump-PutinŞiPing'e çevrildi.
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