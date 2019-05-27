BÜLENT ERANDAÇ
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Türkiye’yi kuşatan ittifak
Türkiye 17-25 ARALIK operasyonundan sonra yavaş yavaş AVRASYA'YA doğru kaydı. 15 TEMMUZ KALKIŞMASI ile bu adımlar sıklaştı ve yan yana gelindi. Başkan Tayyip Erdoğan- Devlet Bahçeli, Milliyetçi muhafazakâr, demokratlar, BAĞIMSIZLIK BAYRAĞI altında toplananlar, büyük mücadeleyi sürdürürken, Londra'dan Washington'a kadar uzanan aileler, eller görürsünüz. Bu ellerin Türkiye içinde önemli karşılığı vardır. Çok önemli patronlar bu AĞ'ın temsilcisidir!
Önemli ortaklarıdır. Ve bizim buradaki işadamları Londra'ya bağlıdır. Yani merkez olarak burasını görürler. Türkiye'deki sermaye genel itibarıyla gözünü kulağını Londra'ya endekslemiştir...
Londra'dan Washington'a uzanan bu el vasıtasıyla Türkiye'de de RUSYA İLE YAKINLAŞMAYA ve S-400 ALIMINA İTİRAZ EDENLER BULUNMAKTADIR"
İşte bu noktada, gözünü ABDAvrupa'dan ayıramayan, 'Kemal Kılıçdaroğlu-Abdullah Gül-Meral Akşener- Selahattin Demirtaş-Temel Karamollaoğlu- Ahmet Davutoğlu'nun BATI'yı kucaklayan bir anlayış içinde bulunmaları manidardır.
Bakınız. ABD-Avrupacı CHP POLİT BÜROSU, S-400 meselesinde de vicdanları sızlamadan bizi ikiye bölmeye soyundu. Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan, hava savunmamızı geliştirmek için çırpınıyor, aziz milletimiz Büyük çoğunlukla S-400 almamızın bir zorunluluk olduğunu düşünüyor. Ama CHP yönetim kadroları milletimizin yanında değiller...
Bağımsız Türkiye bayraktarı CUMHURBAŞKANIMIZ ERDOĞAN'A KARŞI, ne tesadüf bir araya getirilmiş başta Kemal Kılıçdaroğlu ve NATOTÜRKÇÜLER ne yapıyor?
Dertleri, imanları, kimisi bizi içeriden vurmaya, dolambaçlı yollardan giderek de 'Emperyalist Batı'nın kulu olmayız' diyen YENİDEN MİLLİ MÜCADELE VEREN AZİZ MİLLETİN moralini bozmaya çalışıyor. CHP-Kemal Kılıçdaroğlu - NATOTÜRKÇÜLER'E SORUYORUZ:
11 Eylül 'den sonra ABD'nin o dönemki başkanı George W. Bush'un ifadesiyle "Haçlı Seferi" başlatmasını, İslam dünyasına çökmesine, (Hedef ülkelerden biri Türkiye'ydi) ne diyorsunuz?
ABD Ordusu, 24 Temmuz 2002 tarihinde Millenium Challenge (Bin Yılın Meydan Okuması) Tatbikatı yaptı.
Senaryodaki ülkenin tanımı Türkiye idi.
Sesiniz çıkmadı...
ABD, Süleymaniye'deki Türk Özel Kuvvetlerine saldırdı, çuval geçirdi, bu rezalete karşı ne yaptınız?
ABD, Kuzey Suriye'de PKK KANTON-UYDU DEVLETİ kuruyor?
Siz ortalıkta neden yoksunuz?
ABD-CIA kuklası FETÖ ile darbe yapmaya kalktı, ayağa kalkan Aziz Milletin YENIKAPI RUHU'NU neden terk ettiniz?
ABD-Avrupa, öncülüğünde İsrail, Yunanistan, Rum lar,Suudi Arabistan, Mısır, BAE ortak bir şekilde Türkiye ve KKTC'yi Doğu Akdeniz'den kuşatmaya başladı. Nereye kayboldunuz?
Bağımsız Türkiye-Dik Duruşlu Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'a karşı kuşatmada başta Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere NATOTÜRKÇÜLER rol aldınız.Sebebi, Filistinli kardeşlerimizi katleden İSRAİL hayranlığınız mı?
SON SORU: Kemal Kılıçdaroğlu- Selahattin Demirtaş-Meral Akşener-Temel Karamollaoğlu birliği, FETÖ'cü, PKK'lı militanların desteği ile İstanbul'da seçim kazanma stratejisine nasıl yazıldınız acaba?
Çok dikkatle bakınız.
CHP ve NATATürkçülerin derdi, İstanbul'u idare etmek değil. İstanbul üzerinden kurgulanan ERDOĞAN'SIZ TÜRKİYE,ABD'YE,NATO'YA BAĞLI
ESKİ TÜRKİYE PLANI'NA hizmet etmektir. Atatürkçü, Milliyetçi, Demokrat olun, yüzkarası NATOTürkçü değil.
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