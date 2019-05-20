BÜLENT ERANDAÇ
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CHP destekçileri
Bugün, CHP üzerinden kurgulanmış Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ı "etkisizleştirme planı"nın 2 önemli ayağını dikkatlerinize sunmak istiyorum.
1) 15 Temmuz FETÖ darbesinin beyin takımından CIA ajanları, CHP'nin İstanbul adayının arka planında ne arıyor?
2) IMF'nin 2001 krizinde Türkiye'ye gönderdiği Kemal Derviş, İmamoğlu'na lojistik destek sağlamak üzere New York- Dolar baronlarıyla yakın temasta...
ABD 'derin devleti'nin arka bahçesinde görev yapan Neo-Con, Yahudi, Evanjelist uzman ve CIA AJANLARININ Foreign Policy dergisinde 15 Temmuz FETÖ darbesinin beyin adamı CIA ajanı Henry Barkey, "Türkiye'de iktidar artık seçim yoluyla değiştirilmeyecek" küstahlığında bulundu. Karanlık adamlar Graham Fuller, Rubin, Perle, Türkiye düşmanları eski Ankara elçileri Edelman ve Abramowitz ile beraber, CHP için manevralar çevirdikleri duyuluyor.
Bir taraftan CHP adayı İmamoğlu'na taktikler veriyorlar, diğer taraftan FETÖ'nün beyni CIA ajanı Graham Fuller'le beraber, 15 Temmuz FETÖ darbesinin beyin adamı Michael Rubin, Türkiye üzerine kin kusuyor. İstanbul seçimlerine yönelik sokakları ayağa kaldırma planı yapıp, turuncu kalkışmalar rüyası görüyorlar.
Bilindiği gibi CIA ajanları Graham Fuller, Henry Barkey hakkında Türkiye yakalama kararı çıkartmış durumda.
Türkiye içini karıştırma peşindeki Alman Der Spigel'den, kışkırtıcı ajan Kata Piri'ye, CIA ajanı Barkey'den Pentagon'un karanlık adamı Rubin'e kadar turuncu kalkışma çağrısında bulunuyorlar. Ne tesadüf, 17-25 Aralık FETÖ girişimi öncesi Kemal Kılıçdaroğlu, Amerika'da Edelman, Abramowitz, Graham Fuller, Kenrfy Barkey'le baş başa görüşmüşlerdi.
IMF'Cİ DERVİŞ GÖREVDE
IMF'nin Türkiye valisi olarak 2001 krizinde Ankara'ya gönderilen Kemal Derviş'in, CHP'nin adayı İmamoğlu için yaptığı temasları da gözlerden kaçmıyor.
Hatırlarsanız İmamoğlu aniden KKTC'ye gitti. Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör çok önemli bir tespitte bulunarak Kemal Derviş-İmamoğlu hattını ortaya çıkardı.
IMF'nin gönderdiği Kemal Derviş'e siyasi ofis ve araçlarını tahsis eden Zafer İnşaat'ın sahibi Necati Yağcı'nın, KKTC'deki Concorde Cyprus Luxury Resort'ta beraberliklerini, verdikleri fotoğrafı dile getirdi. İstihbarat ve güvenliğe aşırı önem veren ABD ve İsrail, Kemal Derviş'in adamı Yağcı'ya çok güveniyor. Türkiye'deki Amerikan elçilik ve askeri istihbarat binalarının yapımını verdikleri gibi başka ülkelerindeki stratejik binaları da yaptırıyor.
Bu gelişmeler içinde TÜSİAD'ın toplantısında Tuncay Özilhan'ın manidar konuşmasını, CHP eski Genel Sekreteri Tarhan Erdem'in kamuoyu araştırma şirketi Konda'nın müdürü Bekir Ağırdır'ın İstanbul seçimleriyle ilgili brifingini muhakkak bir kenara yazmalıyız. Tabii Başkan Erdoğan'ın Özilhan'a tepkisini de... Erdoğan demişti ki "TÜSİAD YİK Başkanı Tuncay Özilhan'ın buram buram demokrasi hazımsızlığı kokan, üstüne bir de Türkiye'yi karalamak için istatistik cinliğine başvuran konuşmasını üzüntüyle dinledim. İçeriden vurmaya çalışanlara da hesabını sormasını biliriz. Daha siz bir hafta önce ziyaretime geldiniz. Daha bir hafta geçmeden yaptıkları konuşmaya bak.
Bu dolarlar, bu avrolar sizleri kurtarmaz."
SONUÇ: FETÖ-PKK-15 TEMMUZ DARBE-HENRY BARKEY bağlamında, CHP'nin İstanbul adayına yönelik ABD 'derin devleti'nin dergisi Foreign Policy'de yıkama-yağlama ne iştir? IMF valisi Kemal Derviş-Derin Amerika-Necati Yağcı'nın KKTC'deki Concorde Cyprus Luxury Resort oteli-CHP adayı Ekrem İmamoğlu hattı ne iştir?
Batı ekonomilerine eklemlenmiş büyük Sermaye'nin IMF ve New York büyük baronları-Kemal Derviş network'unun CHP adayı İmamoğlu neresindedir acaba?
BU GELİŞMELER, CHP ÜZERİNDEN ABD'NİN KURGULANMIŞ CUMHURBAŞKANIMIZ TAYYİP ERDOĞAN'I, 'DOĞDUĞU YERDE BOĞMA' OPERASYONUDUR. AZİZ MİLLET, HESABINI SORACAKTIR.
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