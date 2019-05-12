BÜLENT ERANDAÇ
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Oyun bozuldu
Aziz Milletimiz, yenileme kararı sonrası çılgına dönen iç ve dış odaklara bakınca açıkça, yıkıcı cephenin hesaplarını, hamlelerini ve işaretlerini ders gibi okuyor.
CHP-HDP-İP cepheleşmesi, 31 Mart İstanbul seçimlerinden mal kaçırır gibi bütün değerleri altüst ediyordu. YSK'yı kuşatarak, açık açık darbeyle tehdit ederek, sonuç alacaklarını sanıyorlardı. Yenileme kararı çıkınca çılgına döndüler. Arkalarındaki operatörlerin kurduğu oyun bozulduğundan sağa sola saldırıyorlar.
AK Parti'nin İstanbul'u ne olursa olsun kaybetmesi üzerine kurgulanan siyaset mühendisliği sadece yerel hesapları kapsamıyordu.
Ağababaları ABD-Avrupa sufleleriyle, CHP-HDP-İP'in siyaseti, seçim hedefleri ve sloganlarının Türkiye'nin geleceği ile zerre ilgisi yoktu.
Onlar, ABD-Avrupa'nın tezgahladığı, Türkiye'nin bağımsızlık arayışını durdurmak için yola çıkmışlardı. İmamoğlu, onlar için kullanılacak bir enstrümandı. Aziz Milletimizin kafasını karıştırarak Erdoğan'ı doğduğu yerde boğmaya yazılmışlardı.
CHP-HDP-İP üzerinden Batı'nın gözünün içine bakanlar, Ağa- balarının tezgahları ile İstanbul'u aldıktan sonra, Bağımsız Türkiye bayrağı Tayyip Erdoğan'ı devireceklerini düşünüyorlardı. Yakın tarihe bakalım.
2009'da Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan, katil İsrail'e, ONE MINUTE çektiğinden beri ABD-Avrupa, Haçlı-Siyonist-Evanjelist odaklar dertlenmişlerdi. Erdoğan'ı yıkarak, makro düzeyde Türkiye siyasetini şekillendirme hedefleri vardı.
Derin ABD-Avrupa'nın Bağımsız Türkiye'yi kuşatma, eski Türkiye'de olduğu gibi dümene geçme projeleri zaten hiç eksik olmadı. 2013'te gezi kalkışmasıyla,15 Temmuz NATO-CIA aparatı FETÖ aparatıyla, 2017'de de MHP'yi bölerek Meral Akşener'e parti kurdurmakla projelerini geliştiriyorlardı. Sonunda, hangi noktaya geldiğimiz nokta, 31 Mart'ta İstanbul'u CHP-HDP-İP'e kazandırarak, son vuruşu yapacaklardı ama olmadı. YSK oyunlarını bozdu.
AYAKLARINA TAKILDI
İstanbul ayağında şeytan ayaklarına takıldı. SSK'nın belgelere dayanarak yenileme kararı sonrası ABD'nin, Avrupa'nın İsrail'in çıldırmasından, rezilane tepkilerinden, oyunları bozulduğu çok iyi anlaşılıyor.
Derin ABD-Avrupa-CHP-HDP-İP'in karın ağrıları var. Bu cephenin derdi başka.
İstanbul'u yönetmek değildi, Erdoğan'ı doğduğu yerde boğacaklarını sanıyorlardı.
Bu kervana katılan, Derin ABD-İngiltere hesabına yazılan Abdullah Gül'e, Ahmet Davutoğlu'na dikkatle bakınız. AK Parti'ye ablukaya alarak,CHP-HDP-İP'e yol açmaya çalışmalarının arka planına lütfen dikkatle bakınız. CHP-HDP-İP, AK Parti'nin kaybetmesini ABD-Avrupa işaretleriyle yürüdüklerinden istiyorlar. Bütün siyasi ikbal ve istikbal planlarını ağababalarına dayayanlardan başka ne beklenir? Kirli oyunlar tek tek ortaya çıkıyor. İstanbul üzerinde Derin ABD-Avrupa projesi, bu projenin aktörleri CHP-HDP-İP'in maskeleri düşmektedir.
Aziz Millet gerçekleri öğrendikçe, organize bir seçim hırsızlığı artık yapamayacaklardır.
İnce işlenmiş oyunları bozulmuştur, bundan sonra da bozulmaya mahkumdur.
Enstrümanları üzerinden İstanbul'a el koyamayacaklardır.
Başkan Tayyip Erdoğan, bağımsızlık arayışımızı sürdürdükçe, Batı ve onlara bakan azgın muhalefet, bizi bu yoldan döndürmeye çalışmaktan vazgeçmeyecekler...
31 Mart sonrası, İngiltere'nin BBC'sinin, Almanya'nın Deutsche Welle'sinin, Fransa'nın F24'ünün, ABD'nin Amerika'nın Sesi'nin bir araya gelip kurdukları YouTube haber kanalıyla, Türkiye kuşatmasına lojistik sağlamalarını lütfen dikkatle bakınız.
SONUÇ:
15 Temmuz'da NATO-CIA aparatı FETÖ darbesine Aziz Millet, nasıl karşı koymuşsa, kurgulanan tezgahlar nasıl bozulmuşsa, 23 Haziran tezgahları da, İstanbul'a çökme hazırlığı yapan akıl hocaları da, tetikçileri de perişan edilecektir.
DERİN ABD-AVRUPA, HAÇLI SIYONIST-EVANJELİSTLERİN İSTANBUL'A ÇÖKME PROJELERİNE GEÇİT YOK.
TÜRKİYE'Yİ TEHDİT EDEN ABD-AVRUPA'YA TEK LAF ETMEYENLERE GEÇİT YOK. İSTANBUL 1453 YILINDAN BERİ AZİZ TÜRK MİLLETİNİN EBEDİ KORUMASI ALTINDADIR. İSTANBUL'A ÇÖKMEYE HAZIRLANANLARA GEÇİT YOK.
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