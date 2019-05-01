BÜLENT ERANDAÇ
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Kaos mühendisi CHP
1) 9 NİSAN 2019: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da yargı çerçevesinde yapılan itirazların devam ettiği süreçte yaptığı açıklama ile ülkeyi kaosla tehdit etti. "Yüksek Seçim Kurulu, alacağı bir kararla ya Türkiye'yi aydınlığa çıkaracaktır veya TÜRKİYE'Yİ KAOSA SÜRÜKLEYECEKTİR" dedi.
2) 28 NİSAN 2019: CHP'nin en üst kurulu parti meclisi bildirgesi yayınlandı.
YSK YENİDEN TEHDİT EDİLDİ.
"Yüksek Seçim Kurulu'nun pusulası şaşarsa, bunun BEDELİ ÜLKEMİZ ve demokrasimiz için ÇOK AĞIR OLUR" denildi.
3) 29 NİSAN 2019: CHP'nin eski güçlü adamı Gürsel Tekin grubundan eski milletvekili Barış Yarkadaş katıldığı TV programında, "YSK tekrar seçim kararı verirse CHP seçimi boykot etmeli ve aday göstermemeli" dedi.
4) VE CHP İSTANBUL BAŞKANI CANAN KAFTANCIOĞLU, İSTANBUL YENİ SEÇİMİNİ BOYKOT ETME TARAFTARI. Kaftancıoğlu'nun boykot kararından yana olduğu konuşuluyor...
Nitekim, Kaftancıoğlu ESKİ MARSİST ve SOSYALİST mahfillerle YAKIN İLİŞKİLERİYLE, TWEETLERİYLE KAOS DENİZİNE TAŞ atmaktan çekinmiyor. Göründüğü gibi, YSK'YI TEHDİT, KAOS LAFLARI, BOYKOT görüşlerinin CHP'nin derinliğinde, özellikle de İstanbul derinliğinde ve etkili CHP mahfillerinde yaygın şekilde konuşulduğu anlaşılıyor.
ÇUBUK ÜZERİNE ALGI OPERASYONLARI SÜRDÜRÜLÜYOR. CHP YÖNETİMİ, YSK'yı tehdit ve kaos korkutmalarını, Çubuk olayı üzerinde dans ederek, algı operasyonlarıyla, maalesef HUZUR DENİZİ'Nİ dalgalandırıyor. CHP SÖZCÜSÜ Öztrak, 28 Nisan'daki parti meclisi toplantısında, "Çubuk'taki tertiplerle bizlere gözdağı verebileceğini sanan gafillere, bu partinin köklerinin Kuvayı Milliye'ye dayandığını ve Genel Başkanımızın koltuğunun ilk sahibinin Mustafa Kemal Atatürk olduğunu hatırlatırız" diyerek, TEHDİTLERİ İLERİ BOYUTA TAŞIDI.
Çubuk'u bahane ederek, SİSTEM TARTIŞMASINI ALEVLENDİRME TELAŞI İÇİNDEYDİ.
CANAN KAFTANCIOĞLU KAZANCI YOKUŞUNDA. Eski Marksist CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 1 Mayıs için Kazancı Yokuşu'nda düzenlenen anma etkinliğine DİSK, KESK, Türk Tabipler Birliği (TTB), TMMOB, CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekilleri, Türkiye İşçi Partisi (TİP) milletvekili, Emek Partisi (EMEP) başkanlarıyla beraber katıldı. "Yaşasın 1 Mayıs" yazılı pankartlar taşındı, "Yaşasın örgütlü mücadelemiz", "Her yer Taksim, her yer direniş" sloganları atıldı.
SONUÇ: Ne tesadüf, Canan hanımın 1 Mayıs'ı anmak için 2013 yılı TAKSİMGEZİ KALKIŞMASINI yöneten örgütle beraber olması manidardır. VE. EKREM İMAMOĞLU, BAKIRKÖY'DE. Canan Kaftancıoğlu'nun peşine takılarak Ekrem İmamoğlu'nun, 1 Mayıs törenleri için Bakırköy'de DİSK'in yapacağı toplantıya katılması özellikle değerlendirmeye değerdir. EVET. 27 Nisan E-Muhtıra darbe teşebbüsünde CHP "ANAYASA MAHKEMESİ 367 kararını onaylamazsa ÜLKE ÇATIŞMAYA" demişti. Aynı zihniyetin devamı Kemal Kılıçdaroğlu da bugün suistimallere konu olan İstanbul seçimlerinin iptal edilip edilmemesini görüşen Yüksek Seçim Kurulu'nu, "İptal ederseniz KAOS ÇIKAR" diyerek tehdit ediyor. CAN ÇIKAR HUY ÇIKMAZ.
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