BÜLENT ERANDAÇ
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Konuş Pervin Buldan hanım konuş
Önümüzdeki günlerde daha neler çıkacak neler ortaya?
CHP-İP'den seçilmiş belediye başkanları, HDP'nin baskısı altında kıvranacaklar. Biliniyor ki, HDP, bazı şartların karşılığında CHP'ye destek verdi. HDP-PKK'nın baskısı, Batı illerinde çok etkili olurken, Doğu ve Güneydoğu illerinde Kürt vatandaşlarımız, direnme ve özgürce oy kullanma şansı buldular.
31 Mart seçimlerinde, CHP ile bir köprü kuran HDP'nin baskılarının Batı'da CHP'ye gittiği anlaşılırken, Doğu ve Güneydoğu, yatırım için, baskıdan kurtulmak için, Türkiye için, Cumhur ittifakına yöneldi. Seçim sonuçları bize, Güneydoğu'da kayyum siyasetinin olumlu yansıdığını gösteriyor. Kayyumlarla birlikte belediye hizmetleri ile tanışan bölge halkı, "Hizmetleriniz için teşekkür ediyorum" diyerek, oyunu bazı illerde HDP'den çekti. Ağrı, Bitlis, Muş'ta, Kürt kardeşlerimiz HDP'nin gittiği yolun yol olmadığını gösterdi. Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ile belediye başkanı seçilen Savcı Sayan, halkın gönlüne girdi. Sırrı Sakık, Muş'ta gömüldü. Kürt vatandaşlarımız, Ağrı Belediye Başkanı iken Ankara'dan ayrılmayan Sırrı Sakık'a ceza verdi. HDP, yerel seçimlerde yüzde 3,9 oy aldı. 3 il AK Parti'ye, 1 il MHP'ye 1 il de TKP'ye geçti.
Kayyum atanan Diyarbakır, Mardin, Van, Ağrı, Batman, Bitlis, Hakkari, Siirt, Şırnak ve Tunceli'de oy düşüşleri yaşayan HDP, Şırnak, Ağrı ve Bitlis'te AK Parti'nin gerisinde kalarak belediye başkanlıklarını kaybetti. HDP oylarında en büyük düşüş ise Şırnak'ta yaşandı.
2014 yerel seçimlerinde Şırnak'ta yüzde 59 oy ile belediye başkanlığı seçimlerini kazanan HDP, 31 Mart seçimlerinde ise yüzde 35 oy aldı. Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan, seçimlerden sonraki balkon konuşmasında Kürt kardeşlerimize teşekkür etmişti. Doğu'nun (Bingöl) evladı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz da, "Çok iyi analiz edilecek sonuçlar çıktı. Gerçekten Doğu'da, Güneydoğu'da yaşayan insanlarımız AK Parti'ye bu dönemde çok ciddi bir güç verdiler. Sayın Cumhurbaşkanımız da özellikle Kürt vatandaşlarımıza teşekkür etti. Doğu'da ve Güneydoğu'da Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu çok iyi kavrayan halkımız gereğini yaptı ve güçlü bir destek sundu" dedi.
HDP CHP'DEN NELER İSTEYECEK?
Kandil'den yönetilen HDP'nin boşa destek vermediğini, karşılığını muhakkak isteyeceklerini sadece gizli temasların ortaya çıkması üzerinden değil, bizzat HDP yöneticilerinin yapmakta oldukları ve karşılık verilmezse daha çok yapacaklarını söylemekten çekinmiyorlar. Erdoğan'ı devirmek için yola çıkmış, HDP-CHP-İP'nin, 31 Mart sonrası, bir taraftan getirim, bir taraftan kadro kapma konusunda birbirini yiyecekleri gündemdedir.
SONUÇ: 31 Mart öncesi, "İttifak yaptık, hadi bana oy ver" demekle iş bitmiyor... HDP, verdiği desteğin karşılığında CHP'den ne isteyeceklerinin dosyasını hazır bekletiyorlar. CHP listesinden kendi adamlarını belediye meclislerine sokmaları, HDP'yi kesmez. Meclis başkan vekilliği, imar komisyonlarda etkenlik, PKK sempatizanlarının işe doldurulması önümüzdeki günlerde çok konuşulacak, çok. Bölücü terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP, amaçlarına hizmet etmeyen CHP'li başkanlarına çok obstrüksiyon yapacaktır.
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