BÜLENT ERANDAÇ
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İngiliz HSBC/Alman Deutsche Bank pusuda bekliyor
Başarmışlar, IMF valisi Kemal Derviş'i göndermişlerdi.
TARİH: 10 AĞUSTOS 2018
HSBC VE DEUTSCHE Rezil oyunları 2018 yılı 10 Ağustos gecesi organize ettiler. Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ı devirmek, hükümeti prangalaşmak için çok uğraştılar ancak bu sefer Erdoğan'a güçleri yetmedi.
Türkiye için Ağustos 2018 çok ağır bir saldırı ayı olarak kayıtlara geçti. Pastör Brunson'la başlayan kriz yabancı bankaların operasyonuyla devam etti.
Londra'dan düğmeye basılmıştı.
Gece yarısı bankaların hazine birimleri açtırılmış, işlem yapmaya başlamışlardı. Dolar spekülatif atakla 7.22 TL seviyesine çıkarılmıştı.
Parayla oynayan ellerden birisi, Türkiye saatiyle 20:00'den itibaren 3 saat boyunca spekülatif alım yapan, 2001 krizinden hatırladığımız Morgan Stanley'di ikincisi, İngiliz HSBC , üçüncüsü Deutsche Bank'tı. HSBC saatler içinde, 120 milyon dolar, Deutsche Bank'ın da 35 milyon doları çevirdikleri dümenlerle kasalarına indirdikleri anlaşıldı.
10 Ağustos saldırısını Başkan Erdoğan ve Hazine-Maliye Bakanı Berat Albayrak, bertaraf ettiler, alınan önlemlerle finans piyasalarında yaratılan tahribatı kısa sürede sildiler, reel sektöre yansımayı durdurmak için seferber olarak Türkiye'ye 3-5 milyar dolarla diz çöktüreceğini sananlara tokat attılar. EKONOMİK TETİKÇİLERİN GÖZÜ, CHP-HDP-IP-SP'DE. 31 Mart'ı bekliyorlar. AZİZ TÜRK MİLLETİ, SİYASİ VE EKONOMİK İSTİKRARI KORUMAYA, YENİ KEMAL DERVİŞLERİ IMF KORİDORLARINDA DAHA ÇOK BEKLETMEYE KARARLIDIR. KEMAL BEY, TÜRKİYE'YE İÇTEN BAKIN, BATI'DAN DEĞİL. Kemal bey, Anadolu'yu korumak bir BEKA MESELESİDİR. 1099'da Haçlı seferleriyle Anadolu ve Kudüs neden kuşatıldı? Yüzyıllardır bu neden değişmiyor? Ne yazık ki, bugün, TÜRKİYE'NİN BEKA MESELESİ YOK derken, yüzyıllardır süren Haçlı-Siyonist saldırıları yapanlarla yan yana geliyorsunuz. Anadolu'nun etrafı, Müslüman Türk Milletinden intikamını almak isteyenlerle kuşatılmıştır. İstanbul sokaklarına yazılan, 'Zulüm 1453'te başladı' küstah, terbiyesiz, alçak cümlenin ne manaya geldiğini iyi anlarsanız, BEKA MESELEMİZ olduğunu anlarsınız. Yüz yıl önce Sevr ile karşımıza çıkan tek dişi kalmış Batı-Avrupa Anadolu'yu parçalamak istemişlerdi. Şimdi istemiyorlar mı Kemal Bey?
Kemal Bey, 15 Temmuz bir beka meselesidir. ABD-İsrail Avrupa'nın patronluğunda bir NATO GLADYOSU FETULLAH harekete geçirildiğinde, NATO'nun gizli Türkiye koruma dümeniyle, Ankara'ya pranga takma harektı bir beka meselesiydi.
15 Temmuz bir Müslüman Türkiye'yi imha harekatıydı.
NATO gladyosu FETÖ'yü, CIA'NIN KUKLALARI PKKPYD-YGG-SDG'yi paramparça etmekte bir BEKA MELESİDİR.
Anadolu kuşatması, 1099' larda başladı, bu yüzyıllardır devam ediyor. Türk Milleti, bin yıldır Avrasya'nın kalpgahındadır. Bin yıl daha Anadolu'dan BÜYÜK DEVLETİ YENİDEN ÇIKARMAK İÇİN, BEKA düşüncesiyle, direnciyle mücadele edecektir.
Kemal bey, 15 Temmuz'a vicdanınız sızlamadan TİYATRO DEYİŞİNİZ TARİHİN REZİL SAYFALARINDA duracaktır.
SONUÇ: Kemal bey, Anadolu'ya içten bakın. Batı'dan bakarsanız, batarsınız. İflas edersiniz.
Tarih öyle, 15 Temmuz'da Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinde kahve içerek yazılmaz.
Tarih büyük mücadelelerle yazılıyor.
Büyük düşünmekle yazılıyor.
BÜYÜK TÜRK MİLLETİ, 31 MART'TA TARİH NASIL YAZILIR, KEMAL BEY; BİR DAHA SİZE GÖSTERECEKTİR.
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