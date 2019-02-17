BÜLENT ERANDAÇ
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HDP kankalığı CHP’yi bölüyor
CHP ve İP'de istiflar sürerken, iki partide dip dalgaları yükseliyor. Bu dip dlgalarının, CHP ve İP'de 1 Nisan meydan muharebelerine yol açacağı, yeni partilerin ortaya çıkış pozisyonlarına işaret ediyor. HDP (PKK) kankalığının CHP ve İP'de yarattığı sarsıntıları, HDP Van eski Milletvekili Yıldırım'ın yaptığı rezil açıklamalar ayyuka çıkarmış bulunuyor. Yıldırım'ın rezil, tahrik edici, milli birliğe sabotaj sözleri, CHP ve İP seçmenlerinde de büyük rahatsızlığa yol açtı. CHP ve İP, parti merkezlerini telefonlamesajlarla, "Artık yeter" diyerek, Kılıçdaroğlu ve Akşener uyarılıyor. Daha önce de Selahattin Demirtaş'ın terörist başı Abdullah Öcalan hakkında kurduğu, "Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz, heykelini" cümlesi çok konuşulmuş "Direniş kazanacaktır. Öyle hendek çukur diyerek küçümsemeye çalışanlar da dönüp tarihe baksınlar" sözleri aziz milleti çok rahatsız etmişti. HDP Eşbaşkanı Figen Yüksekdağ'ın da terör örgütünün Suriye kolu PYD/YPG hakkındaki o sözleri, yani bir başka ifadeyle, propagandası, daha dün gibi zihinlerde dolaşırken, HDP'li Yıldırım'ın nefret sözleri nefret uyandırıcıdır.
MUHARREMCİLER İLE OĞUZ KAAN SALICI HİZİPLERİ BİRBİRİNE DİŞ BİLİYOR.
Bölücü terör çetesi PKK'nın siyasi uzantısı HDP kankalığı, CHP içinde sert tartışmaları körüklemiş durumda.
Parti içi hiziplerin de 1 NİSAN HESAPLAŞMASINA hazırlandıkları gözleniyor. Ulusalcı Muharremciler ile eski marsist-sosyalist -10 aralıkçı Oğuz Kaan Salıcı-Canan Kaftancıoğlu hizbinin birbirine diş bilediği, 1 Nisan sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun yolcu etme ayrı ayrı hazırlandıkları gözleniyor.
Bu iki hizbin, kırıcı bir mücadele içine girecekleri, GENEL BAŞKANLIK MEYDAN MUHAREBESİ sonucunda, kim kazanırsa, diğer hizbi CHP'den atacağı özellikle vurgulanıyor.
Daha güçlü görünen CHP DERİN KONSEYİ'NDEN Erdoğan Toprak'ın desteklediği Oğuz Kaan Salıcı-Canan Kaftancıoğlu hizbi başarılı oldukları taktirde ulusalcı Muharremcileri (İnce), partiden atacakları, atamasalar bile bu iki hizbin gönül bağlarının kopması nedeniyle, CHP'den ayrılmak zorunda kalacakları, yeni bir CHP'nin kuruluşu için zemin oluşacağı belirtiliyor.
CHP'den tasfiye edilmesi halinde Muharremcilerin DSP'ye geçmeyi düşündükleri bir süreçte, Mustafa Sarıgül ve diğer kuvvetli ulusalcı isimlerin DSP adayı olmasının, Muharrem İnce ekibinde moral bozukluğu yarattığı da ifade ediliyor. 'Mustafa Saugül, bize DSP'de genel başkanlığı bırakmaz' lafları, CHP kulislerinin gündeminde. CHP içi hiziplerin de Muharremcilere ve Oğuz Kaan Salıcı'ya göre pozisyon aldıklarını görüyoruz. Salıcı-Canan Kaftancıoğlu tarafından tasfiye edilen Gürsel Tekin ve Selin Sayek Böke ekibinin Muharrem İnce hizbiyle ittifak yapabilecekleri söyleniyor.
YILDIRIM ÇATLAĞI
HDP Van eski Milletvekili Yıldırım'ın, rezil sözleri CHP ile İP arasında da çatlağa yol açtı. Meral Akşener'e oy vermiş İP seçmenlerinin ayağa kalktıkları, CHP ile İP arasındaki çatlağın genişlediği, CHP-İP Belediye Başkan ortak adayı Muhittin Böcek'in moralinin bozulduğu anlatılıyor.
SONUÇ: HDP (PKK) desteğinde belediye seçimlerine hazırlanan Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'in açmazı gözlerden kaçmıyor. Her kelimeleri nefret kusan, PKK teröristlerine cesaret veren HDP desteğiyle belediye seçimlerine girmekte olan CHP ve İP'in ulusalcı-yurtsever seçmenlerinin, 31 Mart'ta Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'e atacakları olası tokatlar şimdiden konuşuluyor. HDP-PKK kankalığının hesabının 31 Mart'ta sorulacağı gözleniyor.
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