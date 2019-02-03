Bugünkü
Takvim
BÜLENT ERANDAÇ BÜLENT ERANDAÇ
  •  
  • SMS
    Yazarın KODU boşluk bırakıp, MESAJINIZI yazıp, 4122'ye gönderin.
    Örnek: BÜLENT ERANDAÇ'a mesaj göndermek istiyorsanız.
    BE boşluk bırakıp, mesajınızı yazıp 4122'ye gönderin.
    Tüm operatörlerden servis 1.60 TL olarak ücretlendirilir.
    Servis sorgulamalı bir servis olup iptali yapılamaz.
    Müşteri Hizmetleri: 0216 531 73 73
  • 03 Şubat 2019, Pazar

15 Temmuz kahramanı Turgut Aslan aramızda

GAZETECİLİK hayatımın en güzel saatlerini, 15 Temmuz gecesi gazilik mertebesine erişen Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan'la beraber geçirdim. 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece ABD-CIA'nin devşirdiği FETÖ katillerince başından vurulmuş, onun öldüğü zannedilmişti. Elleri bağlı şekilde yakın mesafeden vurulduktan saatler sonra hastaneye kaldırılan, aylar süren tedavinin ardından hayata dönen kahraman Turgut Aslan, uzun zaman sonra ilk kez Stratejik Düşünce Enstitüsü'nde (SDE), 'İslam Birliği' konferansına katıldı. SDE Başkanı Dr. Muhammet Savaş Kafkasyalı ve Başkan Yardımcısı Alper Tan, toplantıya katılan değerli misafirlere, çok anlamlı bir sürpriz yaptılar. 15 Temmuz duygularımızı canlandırdılar. Kahraman Turgut Aslan, FETÖ mücadelesinde en önemli birimlerden olan Terörle Mücadele Daire Başkanı olarak görev yapıyordu.
Birçok operasyona imza atıyordu.
CIA ajanı Fetullah'ın hedefindeydi.
15 Temmuz gecesi darbe girişiminin başladığı ilk dakikalarda harekete geçmiş, Jandarma Genel Komutanlığı'na saldıran satılmışları durdurmak için Jandarma Genel Komutanlığı'na gitmişti.
Girişte, görüşeceği komutanların ismini söyleyince "Onların devri bitti" denilerek derdest edilmiş, gözleri bantlı şekilde bekletilmiş, ardından FETÖ'cüler Turgut Aslan'ın ensesine üç el ateş ederek çok ağır yaralamışlardı. Aslan'la, o geceyi ve yaşananları daha önce telefonla konuşmuştum. "Demokrasi Türk milleti için çok önemlidir. 15 Temmuz gecesi ben helikopterlerin havada dolaştığını görünce, bir anormallik var diyerek Jandarma Genel Komutanlığı'na gittim.
Beni hemen derdest ettiler orda. Kafama sabaha karşı sıktılar. FETÖ, çok tehlikeli bir örgüttü. Bunu anlatmamız lazım.
Aziz Milletimizin dualarıyla yaşıyorum" demişti.



Bülent Erandaç ve SDE Başkan Yrd. Alper Tan, kahraman Turgut Aslan ile bir araya geldi.

DARBECİ CHP ZİHNİYETİNİ UNUTMAYINIZ
Kahraman Turgut Aslan'a sarılırken, aklımdan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "15 Temmuz Tiyatro" ve buna benzeyen acımasız sözleri geçiyordu. Böyle bir geceye, "Tiyatro" diyenleri, Aziz Milletimiz asla unutmayacaktır. 15 Temmuz'un, devletimizin bekasını hedef alan ve emperyalistlerin uşaklığını yapan içteki ve dıştaki piyonların tezgâhlayıp uygulamaya kalkıştığı bir ihanet hareketi olduğunu asla unutmayacağız. Derin ABD-Avrupa'nın piyonu alarak devşirilen sinsi planları her gün biraz daha net ortaya çıkmaktadır.
CIA-Pentagon kuklasının örgüsünü dikkatlice gözden geçirerek,özellikle gençlerimize Türk iyemiz üzerinde oynanmakta olan DERİN OYUNLARI çok iyi anlatmalıyız.
SONUÇ: Allahımıza şükür. Kahraman Turgut Aslan yine aramızda. O karanlık gecede "Bismillah" diyerek abdestini alan, "şehadet getirerek" evinden ayrılan, "Allahü Ekber" diyerek yollara koyulup tankların önünde dimdik duran Turgut ve diğer Aslanlardan Allah razı olsun. 15 Temmuz gecesi, 250 şehidimiz ve 2.193 gazimiz ile Aziz milletimizin fedakârlığı, Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşuyla, Turgut Aslan, FETÖ'nün kılcal damarlarımızdan temizlenmesi sürecinde bir BAYRAK olarak dalgalanmaktadır.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar BÜLENT ERANDAÇ 15 Temmuz kahramanı Turgut Aslan aramızda
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
FOTO GALERİ