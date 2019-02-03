BÜLENT ERANDAÇ
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15 Temmuz kahramanı Turgut Aslan aramızda
Birçok operasyona imza atıyordu.
CIA ajanı Fetullah'ın hedefindeydi.
15 Temmuz gecesi darbe girişiminin başladığı ilk dakikalarda harekete geçmiş, Jandarma Genel Komutanlığı'na saldıran satılmışları durdurmak için Jandarma Genel Komutanlığı'na gitmişti.
Girişte, görüşeceği komutanların ismini söyleyince "Onların devri bitti" denilerek derdest edilmiş, gözleri bantlı şekilde bekletilmiş, ardından FETÖ'cüler Turgut Aslan'ın ensesine üç el ateş ederek çok ağır yaralamışlardı. Aslan'la, o geceyi ve yaşananları daha önce telefonla konuşmuştum. "Demokrasi Türk milleti için çok önemlidir. 15 Temmuz gecesi ben helikopterlerin havada dolaştığını görünce, bir anormallik var diyerek Jandarma Genel Komutanlığı'na gittim.
Beni hemen derdest ettiler orda. Kafama sabaha karşı sıktılar. FETÖ, çok tehlikeli bir örgüttü. Bunu anlatmamız lazım.
Aziz Milletimizin dualarıyla yaşıyorum" demişti.
Bülent Erandaç ve SDE Başkan Yrd. Alper Tan, kahraman Turgut Aslan ile bir araya geldi.
DARBECİ CHP ZİHNİYETİNİ UNUTMAYINIZ
Kahraman Turgut Aslan'a sarılırken, aklımdan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "15 Temmuz Tiyatro" ve buna benzeyen acımasız sözleri geçiyordu. Böyle bir geceye, "Tiyatro" diyenleri, Aziz Milletimiz asla unutmayacaktır. 15 Temmuz'un, devletimizin bekasını hedef alan ve emperyalistlerin uşaklığını yapan içteki ve dıştaki piyonların tezgâhlayıp uygulamaya kalkıştığı bir ihanet hareketi olduğunu asla unutmayacağız. Derin ABD-Avrupa'nın piyonu alarak devşirilen sinsi planları her gün biraz daha net ortaya çıkmaktadır.
CIA-Pentagon kuklasının örgüsünü dikkatlice gözden geçirerek,özellikle gençlerimize Türk iyemiz üzerinde oynanmakta olan DERİN OYUNLARI çok iyi anlatmalıyız.
SONUÇ: Allahımıza şükür. Kahraman Turgut Aslan yine aramızda. O karanlık gecede "Bismillah" diyerek abdestini alan, "şehadet getirerek" evinden ayrılan, "Allahü Ekber" diyerek yollara koyulup tankların önünde dimdik duran Turgut ve diğer Aslanlardan Allah razı olsun. 15 Temmuz gecesi, 250 şehidimiz ve 2.193 gazimiz ile Aziz milletimizin fedakârlığı, Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşuyla, Turgut Aslan, FETÖ'nün kılcal damarlarımızdan temizlenmesi sürecinde bir BAYRAK olarak dalgalanmaktadır.
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