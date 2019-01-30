BÜLENT ERANDAÇ
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CHP’de darbe
CHP'nin İstanbul, İzmir ve bazı kritik illerin listeleri baştan aşağı Erdoğan Toprak -Oğuz Kaan Salıcı'nın ellerinden çıktı. Bu ekibin omurgasında yer alan İstanbul Canan Kaftancıoğlu'nun 'bakmayın siz, istifa etmesine, sonra geriye dönmesine.
Bu, Toprak-Salıcı ekibinin' taktiksel manevrasıydı. İstanbul'da rantı yüksek Bakırköy ve Ataşehir'de kendi adamlarına yol veremeyince, Yoldaş Canan Kaftancıoğlu aracılığıyla, korku salarak, mesaj verildi.
Peki, Erdoğan-Salıcı kliğinin gücüne rağmen, Bakırköy'de Bülent Kerimoğlu ve Ataşehir'de Battal İlgezdi, nasıl oldu da, aday gösterildi?
Evet. Bu konuda, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, ÖZEL İLGİSİ rol aldı. Kemal Kılıçdaroğlu, 15 TEMMUZ DARBE GECESİ EVİNDE AĞIRLAYAN BÜLENT KERİMOĞLU'NA borç ödendi.
Battal İlgezdi ile Kemal Beyin, kızının İlgezdi rezidanslarından aldığı daire nedeniyle dostluğu var. Battal İlgezdi'nin eşi Gamze İlgezdi ara arkaya 2 kez İstanbul milletvekili yapıldı. Parti meclisine, Kılıçdaroğlu listesinden sokuldu. İçişleri Bakanlığı'nca görevden el çektirilen Battal İlgezdi, yeniden Ataşehir belediye başkan adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun torbasından çıktı.
SALICI'NIN 1 NİSAN PLANI
CHP'DE KLİKLER, 1 Nisan'a yönelik, Genel Başkanlık Meydan Muharebesi'ne müthiş hazırlıklar yapıyor. En büyük muharebe depremin, 1 Nisan'dan itibaren "Teşkilat Başkanı Oğuz Kaan Salıcı'nın etrafında yaşanacak. 31 Mart'ta duvara bir kez daha çok toslayacak Kemal Kılıçdaroğlu sonrasına yönelik CHP içi kanatlar, saman altından su yürütüyor. Bu bağlamda, Pazar gecesi Erdoğan-Toprak-Oğuz Kaan Salıcı kliği, İstanbul ve İzmir Belediye Başkan aday listelerine damga vurarak, Muharrem İnce'ye imza veren Belediye Başkan adaylarını tasfiye ederek (Muharrem İnce'nin dünürü olan Silivri Belediye başkanı Özcan Işıklar'ı, 34 ret, 24 kabul oyla red ettiler)stratejik hamleyi yaptılar. 1 Nisan Sabahı, harekete geçecek Muharrem İnce, Selin Sayek Böke, Gürsel Tekin, Özgür Özel'in adamlarını liste dışı bırakan Erdoğan Toprak-Teşkilat Başkanı Oğuz Kaan Salıcı, (Pazar gecesi)köşe başlarını tuttular. Burhan Şenatalar, Erol Katırcıoğlu ve Fuat Keyman'ın geliştirdiği 10 Aralık hareketi CHP'ye sızdı. Bu Hareket'ten "yükselen genç yıldız" Oğuz Kaan Salıcı'yı DERİN CHP'NİN ETKİLİ İSMİ Erdoğan Toprak önce İstanbul il başkanı yaptırdı sonra milletvekili olarak seçtirdi. 11 Ağustos 2018 günü CHP'nin en kritik görev olan "Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı"na getirilmesini sağladı. Salıcı da YOLDAŞ CANAN KAFTANCIOĞLU'NU, İL BAŞKANI yaptırdı. İSTANBUL KONTROLÜ ELE GEÇİRİLDİ.
SONUÇ: Erdoğan Toprak, Prof. İbrahim Kaboğlu, Prof. Burhan Şenatalar ilmek ilmek Salıcı'yı hedefe yaklaştırıyorlar. Oğuz Kaan Salıcı'yı 'genel başkan' yapmak sevdasındalar.
Canan Kaftancıoğlu, bu iş için geriye döndü. 1 Nisan sonrasına ERDOĞAN TOPRAK-OĞUZ KAAN SALICI HAZIR.....
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