BÜLENT ERANDAÇ
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Koridor ve Doğu Akdeniz aynı projedir
Emperyalistlerin Derin Oyunu'nu Başkanımız Tayyip Erdoğan ve Devlet Aklı çok iyi okumaktadır.
Geçen hafta, MGK'da Erdoğan başkanlığında gerçekleşen toplantıda, Suriye'nin kuzeyi, Fırat'ın doğusu, Doğu Akdeniz'e yönelik alınan CASUS BELLİ kararlarını, Başkan Erdoğan, Arjantin'de dünyaya bir kez daha net, açık, kararlı bir duruşla ilan etmiştir.
Başkanımız Erdoğan'ın emperyalist ülke ve beyinlerine Fırat'ın doğusu ve doğu Akdeniz vurgusu anlayacakları dildendir: "Türkiye, Doğu Akdeniz'de kendi hukukunu korumakta kararlı.
Rum kesimi, Kıbrıs Türkü'nün asli haklarını görmezden gelen mütecaviz politikalarını devam ettirdikçe gerekli önlemleri almayı sürdüreceğiz. Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarının asli sahiplerinden KKTC'nin haklarının gaspedilmesine asla izin vermeyeceğiz.
FIRAT'IN DOĞUSU VURGUSU: Suriye'nin kuzeyinde ülkemizin ve bölgemizin güvenliğine tehdit oluşturan hiçbir yapıya izin vermeyeceğiz. Fırat'ın doğusunu kısa zamanda terörden kurtaracağız."
Erdoğan gerçeği
TÜRKIYE'NİN Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Cerablus hareketlerinin ne kadar büyük sonuçlara yol açtığını bugünlerde çok iyi görüyoruz.
Erdoğan'ın Türk donanmasını geliştirme hamlelerinin ne kadar hayati olduğunu, Doğu Akdeniz'de dolaşmakta olan emperyalist ülke donanmalarını gördükçe daha iyi anlamaktayız. Erdoğan'ın BEKA HATTIMIZDA gerçekleştirdiği her jeopolitik hamleler, yüz yıl sonra Türkiyemiz'in coğrafya inşa edecek, tarihi değiştirecek güç sıçramalarına yardımcı olmaktadır. İran'dan Akdeniz'e, Doğu Karadeniz'den Basra Körfezi'ne, Basra Körfezi'nden Kızıldeniz'e artık Türkiye vardır. Erdoğan mazlum Müslümanlar'ın sesi olarak dünyada yankılanmaktadır. Anadolu'dan Mezopotamya'ya, Filistin'den Mekke'ye, Kuzey Afrika'dan Yemen'e kadar kadim topraklarda Erdoğan gerçeği vardır.
Büyük Türk Milleti uyanmıştır. Yeniden dirilişi sahneye koymuştur. İşte bu yeni Türkiye'yi, küresel lider Tayip Erdoğan'ın, yakın coğrafyada OYUN KURUCU olmasından korktukları için, emperyalist Batı, ülkemizi durdurma planlarını ardı ardına devreye sokma telaşı içindedir.
Fırat'ın doğusunda garnizon devletçik kurmak, (2'nci İsrail) için ABD-İngiliz- Fransız askerlerini, kuklaları PKKPYD'yi, DEAŞ'ı silahlandırmalarını ve Doğu Akdeniz'e dünyanın donanmasını yığmalarına dikkatle bakınız.
Allah korudu ülkemizi. Erdoğan başta olmasaydı, aziz millet ayağa kalkamasaydı, 15 Temmuz CIAPentagon- FETÖ saldırısıyla Türkiyemiz'i felç edeceklerdi. Bugün, Suriye'yi resmen bölme, "Türkiye Cephesi" açma planlarını yürüteceklerdi. Akdeniz'in doğusunu Türkiye'ye kapatacaklardı.
Müslüman dünya ile Türkiye arasına duvar örecekler, BÜYÜK İSRAİL PROJESİNE canlılık kazandıracaklardı.
Başkan Tayyip Erdoğan kararlı. MGK, CASUS BELLİ KARARLARINI ALDI.
Bedeli ne olursa olsun, güney kapılarımızı, Doğu Akdeniz'i kaybetmemek için müdahale edeceğiz.
Elimiz nereye uzanıyorsa orada güç inşa edeceğiz. Artık Churcill'in çizdiği, Sykes- Picot'un kurguladığı yapay sınırlarda ülke savunması yapmıyoruz. Emperyalist Batı harita çizdi, Başkan Erdoğan o haritaya müdahale ediyor.
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