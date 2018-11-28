BÜLENT ERANDAÇ
-
- SMS
Yazarın KODU boşluk bırakıp, MESAJINIZI yazıp, 4122'ye gönderin.
Örnek: BÜLENT ERANDAÇ'a mesaj göndermek istiyorsanız.
BE boşluk bırakıp, mesajınızı yazıp 4122'ye gönderin.
Tüm operatörlerden servis 1.60 TL olarak ücretlendirilir.
Servis sorgulamalı bir servis olup iptali yapılamaz.
Müşteri Hizmetleri: 0216 531 73 73
Erdoğan arabulucu
Erdoğan-Putin ve Erdoğan- Petro Poroşenko arasındaki dost ilişkileri, Karadeniz'de barışın anahtarı özelliğindedir.
Avrupa beceriksiz. NATO tehdit ediyor, Erdoğan çözüyor. Evet. Yeni Dünya Düzeni'nde Türkiye, barışın anahtarı olarak yerini alıyor...
AK PARTİ-MHP İTTİFAKI
BAŞKAN Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yerel seçimde ittifak kararı, CHP-HDP-İP'in oyununu bozdu. Kemal Klıçdaroğlu (CHP) peşine takılan HDP (PKK)- İP- Eski Marksist ve solcu kesim, Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yaptığı bir davetle hüsrana uğradı. AK Parti ile MHP, araları açılarak ortaya çıkacak soğuk rüzgârların ardından yeni sistemi tartışmaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı zayıflatmaya yönelik sevinçleri kursaklarında bıraktı.
Koptuğu sanılan yerel seçim ittifakı sürecinden büyük sevinç duyan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ellerini ovuşturarak HDP (PKK), İP, SP zeminlerde temasları arttırdı. KILIÇDAROĞLU-AHMET TÜRK, KILIÇDAROĞLU-MERAL AKŞENER BULUŞMALARI, TEZGÂHLANAN DERİN
OYUNLARIN SAHNEYE YANSIMASIYDI.
Başkan Erdoğan, hem iç ve hem dış siyasetteki gelişmeleri çok yakından takip ediyor. Türk Milleti'ni çok iyi tanıyor.
Siyasetin nabız atışlarını, aziz milletimizin atan damarlarını hiçbir anında gözden kaçırmıyor. Bu özelliğiyle, 16 yıldır hiçbir seçimi kaybetmiyor.
Bu Allah vergisi özelliğiyle, 31 Mart üzerine kurulan iç ve dış tezgâhları, derin oyunları yine tam zamanında gördü.15 Temmuz gecesi gerçekleşen MİLLİ BİRLİK RUHUNUN mümtaz temsilcileri olarak, ERDOĞAN-BAHÇELİ beraberliğinin, Yeni Türkiye'nin inşasında ne kadar önemli zihinlere nakşetti. Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan, İstanbul ve Ankara'nın CHP ve bileşenlerinin (HDP-İP-SP) eline düşmesi, Yeni Türkiye sistemi (Cumhur hükümeti) modelini tartışmaya açacağı, siyasi ve ekonomik istikrarı bozacaklarını değerlendirdi. Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan, siyaseti iyi okuyan, milletimizin ruhunu iyi bilen bir siyaset-devlet adamı olarak, kararını verdi, Devlet Bahçeli ile ortak yürüyüşün önüne konmakta olan mâniaları kaldırdı. Erdoğan'ın sağduyulu kararı, Aziz Milleti rahatlattı. Yeni Türkiye'nin inşasının kesintisiz sürmesi yolundakı ORTAK AKIL'I tahkim etti.
CHP'DE DEPREM
AK Parti ve MHP'nin İttifakı, CHP'yi sarsacak. CHP 10, HDP 1 belediye kaybedecek. El değiştirecek belediyeler arasında CHP'nin Eskişehir, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli gibi kaleleri de bulunuyor. Cumhur İttifakı, Aydın, Burdur, Giresun, Hatay, Yalova ve Zonguldak'ı da CHP'den alma şansını doğurdu. 2014 seçimlerinde CHP, Aydın'da 43,8 oy oranıyla kazanmıştı.
Aydın'da AK Parti-MHP ittifakı ile iki partinin oy oranı 50,8 oluyordu.
Eskişehir'de yüzde 45,3'le seçimleri CHP kazanmıştı. AK Parti yüzde 39,1, MHP ise yüzde 11,2 oy almıştı. İttifakla, Eskişehir de CHP'den geri alınacak iller arasında. Giresun'da da CHP yüzde 46,3, AK Parti yüzde 39,1, MHP ise yüzde 11,9 oy aldı. Giresun da ittifaka katılacak il olarak görülüyor. CHP, Hatay Büyükşehir Belediyesi'ni kazanmıştı. 24 Haziran sonuçlarına göre, iki partinin oy toplamı burada CHP'yi geçiyor.
İttifakla AK Parti'ye geçiyor. Edirne'de ise CHP yüzde 36,9'la birinci çıkmıştı. İyi Parti aday çıkarırsa, Edirne de Cumhur ittifak'a geçecek.Tekirdağ'da AK Parti- MHP İttifakı'na geçmeye çok yakın.
HDP, IĞDIR'DA KAYBEDİYOR.
HDP, 2014 seçimlerinde Iğdır'ı yüzde 44,2 ile kazanmıştı. Iğdır'da MHP'nin oyu yüzde 42,4. AK Parti'nin oy oranı ise yüzde 10,9. İşbirliğiyle Iğdır da Cumhur İttifakı'na geçiyor.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Kılıçdaroğlu’nun derin Avrupa buluşmaları 26 Kasım 2018, Pazartesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya ve Brüksel'e yaptığı ziyaretlerin sayısındaki artış gözlerden...
- Erdoğan’ın donanması denizlere açılıyor 25 Kasım 2018, Pazar BAŞKAN Tayyip Erdoğan'ın donanması denizlere açılıyor. Erdoğan, kent Kaptanlarına (Belediye Başkan Adayları) tam...
- Türkiye enerji boru hatlarıyla donatılıyor 20 Kasım 2018, Salı İSTANBUL'DA, Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan ve Rusya lideri Putin'in TürkAkım projesindeki tarihi buluşmasını...
- Yeni Dünya’nın yeni kaptanı 19 Kasım 2018, Pazartesi YENİ Dünya'nın kalp atışları bugün İstanbul'da atacak. Dünyanın gözü, İstanbul'a bir kez daha dönecek. Cumhurbaşkanımız...
- Ege’de, 12 mile savaş kararımız 18 Kasım 2018, Pazar YUNANİSTAN Başbakanı Çipras, Yunanistan'ın karasularını kademeli olarak 6 milden 12 mile çıkarma planı için "Cumhurbaşkanı...
- Kılıçdaroğlu’nun derin Avrupa buluşmaları
- Erdoğan’ın donanması denizlere açılıyor
- Türkiye enerji boru hatlarıyla donatılıyor
- Yeni Dünya’nın yeni kaptanı
- Ege’de, 12 mile savaş kararımız
- 28 Şubat’ı hortlatma tezgahları
- Küresel lider Erdoğan Paris’te
- Başkanlık Sistemi’nin ilk 100 günü müthiş
- CHP-İyi Parti arasında at pazarlığı
- Türkiye, büyük ustayla yürüyor