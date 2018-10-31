BÜLENT ERANDAÇ
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ABD ve İngiltere’ye İstanbul tokatları
Geçmiş yüzyıl bir film gibi geçiyor gözümden. İç ve dış ihanetlerden sonra Osmanlı yıkıldı. Başsız ve sahipsiz kalan İslam âleminin zillet hali yıllarca sürdü.
Ümmeti parçalayan Batılı sömürgeci güçler, kan ve gözyaşından başka bir şey göstermediler. Meydanı boş gören emperyalistler, İslam ülkelerini hedef tahtasına koydular. Bahanelerle gönül coğrafyamızı parçaladılar.
Bir gün geldi, Anadolu'dan ERDOĞAN GÜNEŞİ doğdu. O güneş, başta Türkiye olmak üzere, başsız ve darmadağınık olan İslam âlemini kaplıyor. Bu güneşin canlandırdığı Türkiye, İstanbul'dan haçlı Siyonistlere ses getiren tokatlar atıyor. İnsanlığın vicdanı, Anadolu'nun sesi Küresel liderimiz Tayyip Erdoğan muhteşem yatırımlarla, jeopolitik hamlelerle Haçlı- Siyonistlere, burnundan kıl aldırmayan emperyalist Batı'ya İstanbul'dan anlamlı mesajlar veriyor. Gurur duyuyoruz.
Bağımsız duruşumuz, asla boyun eğdirilemeyeceğimiz her an tüm dünyaya gösteriliyor. Başkanımıza ne kadar dua etsek azdır.
Erdoğan-Putin-Merkel- Macron mesajı
Başkanımız Erdoğan'ın yanında Putin, Merkel, Macron... Suriye'nin geleceğini konuşuyor. Amerika yok, İngiltere yok. Yüz yıl önce parçalanan Türkiye, bugün Batı'nın ABD-İngiltere kanadına, yanına Batı'nın başka kanadını alarak, tokat atıyor. Ortadoğu'yu dizayn etmiş İngiltere, yeni dizaynlar yapmaya çalışan Amerika'ya İstanbul'dan anlamlı mesajlar veriliyor. Erdoğan ve Putin, Trump'a ve Kraliçe'ye,"Düşmanlık anlamına gelebilecek taktiksel uygulamalardan vazgeçiniz, Almanya ve Fransa'yı yanımıza alarak Avrupa kapısını açabiliriz" demişlerdir.
Yeni İstanbul Havalimanı
Cumhuriyetimizin 95'inci yılında 29 Ekim'de açılan, 2023'lerde 200 milyon yolcu kapasitesine ulaşacak yeni havalimanı gerçekten pistiyle, ışıklandırmasıyla, terminal binasıyla muhteşem bir Anıt Eser, Büyük Türkiye markasıdır. Dünyanın en büyük Yeni İstanbul havalimanı açılışından iki gün önce Putin-Merkel-Macron İstanbul'a geldi. Bir kaç gün sonra gelselerdi, buraya ineceklerdi. Yine gelince buraya ineceklerdir.
Büyük Türkiye bağımsızlık mottolu Başkanımız Tayyip Erdoğan ve arkasındaki Türk Milleti anıt eserle kendilerini büyük gören Batı'ya İSTANBUL'UN DAHA BÜYÜK olduğunu, yeni havalimanı sembolüyle çok güzel göstermektedir. Mutluyuz.
Kanal İstanbul, küresel güç statümüzdür
Başkanımız Tayyip Erdoğan'ın rüyası Kanal İstanbul, Ankara için sadece ekonomik karlılık açısından değil jeostratejik çıkarlar ve bölgesel güç statüsünden küresel güç statüsüne geçişi sağlayacaktır. Kanal Istanbul tabidir ki ulusal egemenlik alanımızın içinde ve ulusal yasalarımıza bağlı olacağından, Türkiye'nin kazanacağı stratejik avantajlara imkan veriyor.
Türkiye, bu hamle ile Karadeniz'in Güvenlik Mimarisi'nin yeniden inşasına yol açacak ve jeostratejik üstünlüğümüzün Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri ve bölge dengelerini de dikkate alarak çok iyi kullanacaktır.
Bu kapsamda Doğu Akdeniz Kanal İstanbul'dan geçecek petrol tankeri, yük gemisi ve/veya savaş gemilerinin güzergâhlarını kontrol ve denetim altında tutma olanağını sağlayan bir su yolu olacaktır. Hazar Denizi'nden Karadeniz'e ulaşım zincir politikasının bir halkası olup Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan'ın, Akdeniz'e açılması imkânı doğacaktır.
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