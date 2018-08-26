Bülent Erandaç
-
- SMSYazarın KODU boşluk bırakıp, MESAJINIZI yazıp, 4122'ye gönderin.
Örnek: BÜLENT ERANDAÇ'a mesaj göndermek istiyorsanız.
BE boşluk bırakıp, mesajınızı yazıp 4122'ye gönderin.
Tüm operatörlerden servis 1.60 TL olarak ücretlendirilir.
Servis sorgulamalı bir servis olup iptali yapılamaz.
Müşteri Hizmetleri: 0216 531 73 73
CIA ve Pentagon ulusalcı Trump’ı yedirmez
Önce 'Trump'ı kimler getirdi?
Neden getirdi?' gibi sorulara cevap ararsak, daha doğru sonuca ulaşabiliriz.
ABD'deki derin devletin ana parçaları CIA-PENTAGONBÜYÜK İŞDÜNYASI - Wall Street'tir. Derin devleti CFR, Üçlü Komisyon ve Bildelberg temsil eder. Bununla beraber derin devletin ardındaki TEOPOLİTİK mahfiller (Evanjelistler, Siyonistler, Protestan, Katolik) çok çok etkilidir.
Trump, Amerikan derin devleti içindeki yapısal çekişmenin bir ürünü olarak zemin kazanmıştır. Herkes Hillary Clinton'ın kazanacağını düşünürken Trump'ın ardında, Küreselcilere karşı Ulusalcı ABD mahfilleri oyun kurdu.
Trump'ın getirilişinde ABD derin devletinden (CIAPentagon) Henry Kissinger büyük rol oynadı.
Trump halkın doğrudan cebini ilgilendiren konulara yönelerek, ulusalcı tavır izleyerek, halkın desteğine sahip. Sahipsiz kalan ve ekonomik durumu gitgide daha fazla bozulan halk... Yani orta sınıf TRUMP'ın arkasında...
Göçmenlik ve Amerika'nın büyüklüğünün kaybedilmesine neden olan yaklaşımlar da çok önemli.
Küreselleşmenin yarattığı acılar diye adlandıracağımız sıkıntılara CIA-Pentagon akıllı taktiklerle, ulusalcı ABD endüstrisinin kazanımlarıyla, yani silah sanayi üzerindeki küreselcilerin hâkimiyetine son veren, silah sanayiine kendi kontrollerinde nefes aldıracak projelere yönelen CIA-Pentagon ve Yahudi büyük sermayederlerin önemli bölümü istemediği sürece TRUMP azledilemez.
Trump'ı doğru düğmelere bastıran ODAKLAR, Kudüs'ü başkent kabul etme gibi bir cüreti gösteren Trump'ın ardındaki CIA-Pentagon, Trump'a 2021 e kadar istediklerini yaptırırlar. Derin devlet ile mücadele etmeyen 'Önce Amerika' diyen Trump'ı getirdiler. Bırakın azledilmesini, TRUMP İKİNCİ DEFA SEÇİM KAZANIRSA ŞAŞIRMAYIN.
OKÇULAR Vakfı, Başkan Erdoğan'ın, "26 Ağustos'ta yeniden Malazgirt'ten yola çıkacağız, unutmayın. Yeniden bir diriliş olacak inşallah" sözleriyle işaret ettiği Malazgirt Zaferi'nin 947. yıldönümü için 3 günlük özel program hazırladı. Program bugün Erdoğan'ın da katılımıyla başlayacak.
Erdoğan AK Parti'yi neden gençleştiriyor?
BAŞKAN Tayyip Erdoğan partisinin başına döndüğü 2 Mayıs 2017 gününden itibaren çok dikkatli ve sürekli biçimde AK PARTİ'Yİ GENÇLEŞTİRİYOR. İl-ilçe teşkilatlarında, belediyelerde ve son olarak Meclis Grubu'nda bir yenilenme yaşandı. Son olağan kongreyle birlikte de AK Parti'ye yeniden format attı. Bununla beraber, samimi nasihatleri ve hatırlatmalarıyla AK Parti kadrolarını uyarıyor.
Neden? Çünkü 2001'de gönüller yapmak için kurduğu parti, sadece günümüze değil, geleceğimize de hizmet edecek.
Türkiye artık yıllar sonrasının planlarını yapabiliyor. 2023- 2053-2071 gibi... Masada konuştuklarını hayata geçirebiliyor. Ankara artık dünyaya farklı değerler dizisi ile bakıyor. Siyasi, ekonomik ve askerî ilişkilerini bu yeni paradigmalarla geleceğini belirliyor ve uyguluyor. Böyle büyük bir projeyi yürütecek kadro elbette AK Parti olduğundan partisini yeniliyor, gençleştiriyor ve uyarıyor.
Onu zirveye taşıyan milletimiz, Erdoğan'ın partisine heyecan ve ruh kazandırmasından memnun.
Biliyor ki Erdoğan yeni dünyayı, yeni konjonktürleri çok iyi okuyor. Ülkemize dış mahfiller, derin odaklar telkinlerle, söylemlerle ve gazete manşetleriyle yön vermek için bir gözleri AK Parti'de... Bunun için, son kongrede AK Parti'nin Türkiye için önemini yeniden anlatma yoluna gitti
Türkiye'nin 21. Yüzyıl iddiası var
21'İNCİ YÜZYIL İDDİAMIZ VAR. Türkiye büyüyor. 21. yüzyıl dünyasının KÜRESEL OYUNCUSU
OLMA yolunda emin adımlarla yürüyor. Milli ve yerli oluşun tahkim edilmesiyle büyük hesaplar, büyük iddialar peşinde yürümekteyiz. Başkan Tayyip Erdoğan'ın yarattığı iklim ülkemizde, milletimizde, vatanımızda büyük bir coşkuya yol açtı. Özgüvenimizi ve coşkumuzu küresel hedeflere yönlendirme noktasındayız.
Mesele sadece Türkiye'yi yönetmenin çok ötesine geçti. Başkan Erdoğan'ın 'Dünya Beşten Büyüktür' mottosu doğrultusunda büyük hedeflerini biliyoruz. Doğu, Batı ve 3'üncü Yol Türkiye ekseni kurarak yürümek büyük hedeflerimizden biridir.
Başkanlık sistemimizle yakın coğrafyamıza yönelik TÜRKİYE PROJELERİ KOYMAK, SELÇUKLU-OSMANLI-TÜRKİYE CUMHURİYETİ üst aklıyla küresel güç oyununa dahil olmak olmazsa olmazımızdır.
DERİN SÖZ
"BİN yıl önce Malazgirt'te Anadolu'ya serptiğimiz tohumlar Selçuklu Devletiyle boy vermişti. Osmanlı, 3 kıta 7 iklimi içine alan ulu bir çınara dönüştürdü. Yaşlanan çınarı cumhuriyet aşısıyla yeniden gençleştirdik. Bugün 95 yıllık cumhuriyetimizi yeni bir anlayışla şahlandırmanın sözünü veriyoruz" Başkan Tayyip Erdoğan
- Haberler
- Yazarlar
- BÜLENT ERANDAÇ
- CIA ve Pentagon ulusalcı Trump’ı yedirmez
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Başkan Erdoğan’ın 1071’den 2071’e çizdiği rota 25 Ağustos 2018, Cumartesi BAŞKAN Erdoğan, AK Parti Kongresi konuşmasında derinliği Türk-İslam medeniyetinin derinliğine dayanan örnekler...
- Başkan Erdoğan’ın projeleri nefes kesiyor 23 Ağustos 2018, Perşembe YENİ dünya düzeni kurulurken Başkan Tayyip Erdoğan, global siyasi-ekonomik hatlarda usta hamleler yaptıkça, global...
- Erdoğan sadece Erdoğan değildir 19 Ağustos 2018, Pazar AK PARTİ Kongresi bu sefer bir başkaydı. Bir dünya kongresi gibi gerçekleşti. Bu kongrenin bende bıraktığı izlenim...
- Ya eski Türkiye olsaydı! 18 Ağustos 2018, Cumartesi HAÇLI-SİYONİSTLER'İN Türkiyemiz'e ekonomik saldırılara başladıkları çok kritik günlerde ya KOALİSYON HÜKÜMETİ OLSAYDI...
- Neo-Emperyalist kuşatmayı kırıyoruz 16 Ağustos 2018, Perşembe 15 TEMMUZ FETÖ darbesinde derin ABD vardı. (Pentagon-CIA). 10 Ağustos dolar darbe girişiminde de ABD var. Neo-Con'lar,...
- Başkan Erdoğan’ın 1071’den 2071’e çizdiği rota
- Başkan Erdoğan’ın projeleri nefes kesiyor
- Erdoğan sadece Erdoğan değildir
- Ya eski Türkiye olsaydı!
- Neo-Emperyalist kuşatmayı kırıyoruz
- Kalpleri mühürlü doların kiralık yandaşları
- Endülüs-Viyana-Ayağa kalkan Türkiye
- IMF-Evanjelist-Siyonistlere Bayburt Manifestosu
- Millet bir hedef bir
- Erdoğan-Maduro-Venezuela-Meksika hattı