Bülent Erandaç
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Erdoğan sadece Erdoğan değildir
ERDOĞAN SADECE ERDOĞAN DEĞİL. TÜRKİYE DE SADECE TÜRKİYE DEĞİL.
Peki Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Tayyip Erdoğan dünya için neyi ifade ediyor?
Büyük Türkiye nereye yürüyor?
Evet. Türkiyemiz 100 yılın küllerini üstünden atıyor. Başını kaldırıyor.
Artık sınırlarının çok ötesine bakıyor. 100 yılda bir çıkardığı Büyük Lideri Tayyip Erdoğan'la beraber GÜÇLÜ TÜRKİYE YOLUNDA YÜRÜYOR.
Ülkemizin "şahlanış" devri başladı. Batı dünyası ise 2000 sonrasında bir parçalanma sürecine girdi. Batı'nın liderliği konumunu sürdürmekte zorlanan ABD'nin çatısı akıyor.
Dünya çok kutuplu dünyaya evriliyor.
2002 sonrasında Türkiye güçlü bir siyasi liderlik ve istikrarla tanıştı. Büyüdü, büyüdü. Erdoğan zalimin korkusu, mazlumun umudu oldukça dünya yeni ufuklara yelken açıyor. Gücümüzü arttırdıkça, sadece ülkemize değil, bölgemize ve dünyaya hizmet etmenin yollarını buluyoruz.
MİLLET-DEVLETGÜÇLÜ ORDU omurgasında güç kazandıkça, terör başta olmak üzere bölgesindeki sorunlara daha fazla eğilme imkanı bulan Türkiye, süreç içinde bölgesel bir aktöre dönüştü.
2001 yılını hatırlayalım.
ABD, çakma ikiz kuleler operasyonu ile İslam dünyasına vicdansızca çöktü.
Önce Afganistan'ı, Irak'ı işgal etti. Neo-Con Başkan Bush açıkça "HAÇLI SEFERİ BAŞLADI" dedi. Ardından peşi sıra ORTADOĞUAFRİKA'DA 20'nci Yüzyıl kurulu düzeninin yerine yeni düzen kurma hazırlıklarını hızlandırdı.
Bush'un Dışişleri Bakanı Condolize Rice, "22 Müslüman devletin sınırlarını değiştireceğiz" dedi. İslam'ı rezilce hedef aldılar. Terörizm silahını İslam dünyasına yönelttiler. Terör örgütleriyle Müslümanlar'ı katlettiler.
Irak ve Suriye'de gün yüzüne çıkan El Kaide, DEAŞ gibi terör örgütleri Müslümanlar'a zarar verdi.
Kim çıktı yeni emperyalist ABD-Batı'ya karşı? Başkanımız Tayyip Erdoğan. İşte bu noktada Türkiye lideri ufka bakan gözleriyle parçalanmış, daha parçalanmaya çalışılan İslam dünyasını BİRLİK OLMAYA ÇAĞIRIYOR. İslam dünyasını kendi çıkarları doğrultusunda şekillendirmek için yoğun bir çaba sarf eden ABD-Batı'ya karşı gür sesle "DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR" diyerek haykırıyor.
Erdoğan sadece Erdoğan olmadığı için Türkiye EKSEN DEĞİŞTİRME AŞAMASINA
GELDİ. İnsanlığın küresel alanda yaşadığı sorunlara Hıristiyan Batı dünyasının çözüm üretme imkan ve kabiliyeti yok. Türkiye'nin ortaya koymakta olduğu EKSEN, Türk-İslam medeniyetinin yeniden ihyasına yönelmiştir. İşte Erdoğan sadece Erdoğan değildir. Yeni dünyanın kuruculuk masasındaki AKTÖRDÜR.
AK PARTİ Kongresi'ni Ankara Temsilcimiz Zafer Şahin'le takip ettik.
Türkiye sadece Türkiye değildir
TARİH 16 EKİM 2016...
Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan, Rize'de kendi adını taşıyan üniversitenin akademik yıl açılışında tarihe notlar düşüyor:
"Bizim fiziki sınırlarımız başkadır, gönül sınırlarımız bambaşkadır. Fiziki sınırlara elbette saygı gösteririz ama gönlümüze sınır çizemeyiz.
Çizilmesine de müsaade etmeyiz.
Hatay'dan çıkın, Fas'a kadar uğradığınız her Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkesinde bizden bir şeyler mutlaka görebilirsiniz.
Trakya'dan Doğu Avrupa'ya kadar olan coğrafyada attığınız her adımda ecdadın izlerinden birine mutlaka rastlarsınız.
Aynı dili konuştuğumuz, aynı kültürü paylaştığımız Gazze'yi, Sibirya'ya kadar kendimizden ayrı düşünebilmemiz için aslımızı inkar etmemiz lazım.
Irak, Suriye, Libya, Kırım, Karabağ, Bosna ve diğer kardeş bölgeler ile ilgilenmek, Türkiye'nin hem görevi hem de hakkıdır. Türkiye sadece Türkiye değildir."
Millet bir hedef bir
Başkan Tayyip Erdoğan geleceği iyi okuyan lider olarak, DEVAMLI GENÇLEŞTİRİYOR. GENÇLER VE KADINLARLA HÜCRELERİ YENİLİYOR. 'MİLLET BİR, HEDEF BİR' PAROLASIYLA yapılan kongrede YİNE DEĞİŞİM VARDI.
DERİN SÖZ
"AK PARTİ Çanakkale'dir, Kut'ül Amare'dir. Yedi düvelin üzerimize geldiği anlarda bile cesaretiyle bile zincirleri kıran, oyunları bozan ecdadın torunudur. AK Parti İstiklal harbimizdir, cumhuriyetimizdir. 'Artık yıkıldı, yok oldu' denilen milleti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde küllerinden yeniden doğarcasına ayağa kaldıran milli mücadele ruhunun temsilcisidir." (T.C. Başkanı Tayyip Erdoğan)
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