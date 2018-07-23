Bülent Erandaç
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Siyonizm’in babası Herzl’in düşünü gerçekleştirmişler
ABD-İngiltere'nin Müslüman Dünya içine hançer olarak soktuğu Evanjelist-Siyonist Yahudiler (İsrail) 122 yıl sonra sözde hedefine yürürken, Başbakan Benjamin Netanyahu, çıkardıkları ırkçı yasayı Siyonizm'in kurucusu Theodore Herzl'e adadı. "Herzl'in 122 yıllık düşünü gerçekleştirdik" dedi. Allah, Müslümanlar'ı korusun. Yahudiler (İsrail) sözde Siyonist plana göre üçüncü aşamadalar. Asıl temel hedef Nil'den Fırat'a kadar topraklarda büyük İsrail ve dünyayı yönetmek. Evanjelist- Siyonist plan da Yedi (7) aşama şunlar:
"1) Yahudiler'in Filistin'e geri dönmeleri. 2) Yahudi Devleti'nin kurulması. 3) Yahudi Ulus Devleti Yasası'nın kabul edilmesi, Kudüs'ün başkent ilan edilmesi. (ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açması.) 4) Dünyanın, İsrailoğulları dahil, tüm uluslarına İncil'in vaaz edilmesi. 5) Rapture. (Vecd) 6) Turbulasyon (Felaket dönemi). Yedi yıl sürecek olan felaket dönemi. Deccal'in gelişi. 7) Armagedon savaşı. Hatay ovasında yapılacak savaş. (Deccal'in yenilmesi ve Mesih'in krallığını kurması. Krallığın başkenti Kudüs. Krallık Yahudiler tarafından yönetilecek.)
İbrahim Kalın: Irkçılığa hayır
"YAHUDİ Ulus Devleti" yasasını çok sert eleştiren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Filistin halkını kendi anavatanlarından yalnızca fiziksel olarak değil, yasal olarak da silme çabasını ifade eden bu ırkçı adımın kabul edilmesi kesinlikle mümkün değildir. İlk kıblemiz olan Kudüs'ün başkent olarak ilan edilmesi ve İsrail hükümetinin bir apartheid devleti kurma çabalarını reddediyoruz" diye konuştu.
ŞIRNAK'A huzur geldi. 2 yıl önce kanlı saldırılar gerçekleştiren PKK'lı teröristlere yönelik güvenlik güçlerince yürütülen operasyonların ardından huzurun sağlanmasıyla, çocuklar ve gençler spora yöneldi.
Kentteki yarı olimpik yüzme havuzu, gençlik merkezi, futbol sahalarında binlerce çocuk ve genç sporla buluşurken, kentte 2 yılda lisanslı sporcu sayısı 8 binden 26 bine yükseldi.
İkinci Trump-Putin görüşmesi sonbaharda
SON GELİŞME: Trump, Putin'i ABD'ye davet etmişti...
Beyaz Saray, ziyaretin sonbaharda gerçekleşmesinin planlandığını söyledi.
Ağustos ayında Tahran'da yapılacak Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan-Putin-Ruhani Zirvesi çok çok önemli hale gelmiş bulunuyor. ABD Başkanı Trump'ın, Rusya Lideri Putin ile Helsinki'de başbaşa yaptığı özel görüşmede belli ki yakın coğrafyamızla-bölgemizle ilgili gizli bir pazarlık var. Anlaşılan o ki ABD, İsrail- Suudi Arabistan-Mısır menzilinden İran'ı KAOS-BÖLME projesine yönelmenin hazırlığında...
Provokasyona dikkat
KURBAN etine uzanacak eller, muhakkak kırılmalıdır. Türkiye'nin meşhur hayvan pazarlarından olan Balıkesir-Gönen'den arkadaşlarım, hayvan pazarcılarından duydukları bir fısıltıyı aktarmışlardı.
"Kurban koyunları üzerine oyun oynanacak"...
Araştırıyordum. Önceki gün, gazeteleri okurken, Abdurrahman Dilipak'ın Kurban Bayramı'na yönelik bazı DERİN ODAKLARIN VATAN HAİNLERİNİN kuracakları tezgâhı okudum.
24 Haziran seçimlerine giderken, patates-soğan üzerinde oynanan oyunları unutmadık. Dilipak'ın yazısından bir bölümü dikkatinize sunuyorum:
"Kurban Bayramı'na 1 ay gibi bir zaman kaldı (20 Ağustos). Milletin bayramını zehir edecekler. Kurbanlık canlı hayvan ithalatı ve yerli ırk kurbanlıklar konusunda birileri piyasayı manipüle edecek.
Deniyor ki piyasaya yeterli kurbanlık hayvan verilmeyecek ve fiyatlar patlatılacak." Yeni Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli'nin merhum babası Ekrem Pakdemirli'yi sevenyakından tanıyan Manisalı bir gazeteci olarak, Bekir Bakanım'ın başarılı olacağına inanıyorum.
Genç-siyasette istikbal vaat eden Tarım Bakanı Pakdemirli'nin ilk imtihanı "et"le olacak. Uyumayan vatan hainlerine Osmanlı tokadı anında atılmalıdır...
DERİN SÖZ
"BİZ paylaşmanın bereketine inanan, dostlarıyla, kardeşleriyle birlikte yol yürümekten onlarla birlikte kazanmaktan memnuniyet duyan bir milletiz. Dünyanın bir yapılanma süreci olduğu günümüzde, bu yaklaşımın çok daha anlamlı olduğunu düşünüyoruz. Güçlenen Türkiye, elindeki imkânları kendi vatandaşlarıyla hep birlikte tüm dostlarıyla paylaşmayı sürdürecektir." (Başkan Tayyip Erdoğan)
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