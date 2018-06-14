Beka hattına Erdoğan’ın stratejik dokunuşları

CUMHURBAŞKANIMIZ MTayyip Erdoğan (Türk devlet aklı), Türkiye'nin güvenlik şeridini sınırlar ötesinde kurdurarak, gelecek 10 yıllarda ülkemize yönelecek muhtemel tehditleri paçavraya çevirecek TAMPON BÖLGELER OLUŞTURULMASINI sağlıyor. Bu bağlamda, İran-Kuzey Irak- Kuzey Suriye-Akdeniz'e kadar kendi savunma kalkanımız oluşturulurken, Süleymaniye, Kerkük, Musul, Halep ve Akdeniz'e kadar uzanan BEKA HATTI tahkim ediliyor. Stratejik düşüncelerle başlatılan FIRAT KALKANI HAREKÂTI sayesinde, BEKA HATTIMIZIN SURİYE kanadında, AFRİN-AZEZ'de TAMPON BÖLGE KURULDU. DİCLE MKALKANI ile de özellikle de geçilmesi zor Hakkâri dağları üzerinde kurulmuş sınırın, Irak içlerine doğru en az 40 kilometre derinliğe gidildi. TAMPON OLUŞTURULDU.

SONUÇ: KANDİL-SİNCAR-FIRAT'IN DOĞU'SU YA SÖNECEK, YA SÖNECEK.

Yaparsa Cumhurbaşkanımız Erdoğan yapar.

Zihniyet Devrimi gerçekleşti

CUMHURBAŞKANI Erdoğan-AK Parti birçok devrime imza attı. Bunların içinde, en büyük devrim, ZİHNİYET DEVRİMİ'DİR.

Yerleşik zihni yapıyı değiştirmek elbette kolay değildi. Fakat imkânsız değildi. Son yüzyıllık ZİHNİYETİ DEĞİŞTİRMEYİ

Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan başardı.

Cumhurbaşkanımız stratejik konuşmalarıyla, çizdiği ufuklarla zihnimizi açtı.

Yeni paradigmalarla eski alışkanlıkları, korkuları, tortuları ters yüz etti. Aziz milletimize, umut, özgüven aşıladı. Önce, zihinlerde başlattığı zihniyet devrimini, Türkiye'nin yeni yüzyıl inşasına her gün bir tuğla ekleyerek devam ettiriyor. TÜRKİYE BÜYÜK DÜŞÜNÜYOR.





Yıkım ekibi Kılıçdaroğlu, yapa yapa huzurevi yaptı.



Demirel taklitçisi: Muharrem İnce

CUMHURBAŞKANIMIZ Tayyip Erdoğan'a karşı elde edilen her seçim mağlubiyeti CHP'yi sarsıyordu.

Cumhurbaşkanlığı seçimi için yeni adam aradılar. Birçok ismi konuştular, anlaşamadılar.

Son kertede 24 Haziran için çıkardıkları aday Muharrem İnce oldu. Muharrem İnce, "Demirel'i taklit ediyor." Konuşma üslubuyla, selam verişiyle, konuştuğu otobüsten aşağı sarkma biçimiyle, kopya çekiyor. Kendisinin bir "Süleyman Demirel olduğu" mesajını vermek istiyor.

Muharrem İnce'nin geçmiş siyasi hayatını biliyoruz.

Kendisi ile tezat bir görüntü içinde. KENDİSİ GİBİ davranacağına, taklitçilik yapıyor. İnce'den Demirel çıkmaz. Bunun en önemli sebebi 40 yıllık Kâni'nin Yanni olmayışıdır. Muharrem İnce Bey, "Ya olduğun gibi görün, ya da göründüğün gibi ol."

Kemal Kılıçdaroğlu'nun gizli ajandası

DERİN ABD-Avrupa mahfillerinin sufleleriyle hareket eden Kemal Kılıçdaroğlu kendini Meclis'e atarken, GİZLİ AJANDASI'NI UYGULUYOR. ŞEYTANI

PLANLARI VAR: 1) "HDP (PKK) barajı aştırmak ve İP ile SP'ye grup kurdurmak için, CHP seçmenlerinin oylarını peşkeş çekme temasları yapıyor.

2) Muharrem İnce'nin oyunu düşük tutma sevdasında. Zaten birbirlerini sevmezlerdi. Seçimler bitmeden Kılıçdaroğlu ile İnce kapıştılar. Muharrem İnce, bakmayın siz Cumhurbaşkanı olmak görüntüsü altında, alacağı oyların yüzde 30'a çıkmasıyla, seçim sonrası Kılıçdaroğlu'na meydan okuyacak.

Darbeci Partigöç HDP-PKK'ya, karısı da Akşener'e oy verecekmiş!

FETÖ-CHP-HDP-İP Koalisyonu'nda kimin eli kimin cebinde belli değil.

NATO Gladyosu Fetullah'ın 15 Temmuz Türkiye'yi işgal darbesi'nin beyin adamı Mehmet Partigöç, eşi ile cezaevinde yaptığı görüşme kayıtları, perde gerisinde kurulmuş tezgahları ayan beyan ortaya çıkardı. Bayan Partigöç, "Oyumu Meral Akşener'e mi versem" diye soruyor, 15 Temmuz'un beyin adamı Mehmet Partigöç, 'Ben HDP'ye oy vereceğim. Biz aynı saftayız" diyor. CHP adayı Muharrem İnce, HDP-PKK'nın adayı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması için olmadık kılıklara giriyor. Kemal Kılıçdaroğlu- Selahattin Demirtaş-Muharrem İnce-FETÖ'cü Mehmet Partigöç-Meral Akşener-Temel Karamollaoğlu beraberler. Aynı yolda yürüyorlar. Ne koalisyon ama. Bunu kurgulayan derin ABD'liler kim acaba?

"AZİZ milletimiz, kimsenin sizi kendi siyaset mühendisliği hesaplarında meze yapmasına izin vermeyin. 24 Haziran'da mesele, Türkiye'nin istiklali ve istikbali meselesidir. Her kim, 24 Haziran'ı hırslarının, öfkelerinin, kırgınlıklarının hesap yeri gibi görürse, sadece kendinin değil evlatlarının da geleceğini tehlikeye atar." (Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan)