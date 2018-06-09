Bülent Erandaç
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Mahmur-Sincar-Kandil söndürülüyor
Türkiyemiz'in BEKA HATTINI tahkim etmeye kararlı, Başkomutan Tayyip Erdoğan'ın başlattığı tarihi Fırat Kalkanı-Zeytin Dalı Harekâtları, Fırat'ın batısında ABD-İsrail'in terör koridorunu paçavraya çevirmişti. Cumhurbaşkanımız Başkomutan önceki gece son büyük harekât, DİCLE KALKANI'NIN koordinatlarını açıkladı...
"Sincar küçük bir Kandil'dir. Bağdat 'Ben bunu çözerim' dediği taktirde ne ala. 'Çözemem' derse Sincar'ı da, Kandil'i de vururuz" diyen Cumhurbaşkanımız, "Kandil ve Sincar dışında yeni bir hedefimiz daha var. Bunu ilk defa söylüyorum. Mahmur çok önemli. BM şöyle demiş, böyle demiş... Vururuz. Mahmur bir kuluçka yuvasıdır. Kandil Mahmur'dan besleniyor" sözleriyle nihai hedefe yöneldi.
Hatırlayalım. Derin ABDİsrail'in planı, 1- Fırat'ın batısına yayılmak ve Akdeniz'e ulaşmak, 2- Dicle'nin doğusuna ulaşmak ve Kuzey Irak'la entegre olmaktı... Akdeniz'e ulaşma hedeflerini paçavraya çevirdik. Türkiyemiz, Dicle Operasyonu'yla da Sincar ve Kandil'i yıkarak, Suriye'deki PKK-Amerikan güçlerinin Irak hattı köprülerini havaya uçurmuş olacak.
CUMHURBAŞKANI Erdoğan, dün Kayseri'de vatandaşlarla buluştu. Mitinge gelenlerin arasında 1.5 yaşındaki Recep Tayyip de vardı. Anneanne Emine Baydemir "Damadım Cumhurbaşkanımız'ı çok seviyor. Torunumun adını da Recep Tayyip koydu" dedi.
TÜRKİYE ACEMİLERE BIRAKILMAYACAK KADAR BÜYÜKTÜR
BÜYÜK kaptanlık fırtınalı denizde belli olur.
Günümüzde, yeni dünya düzeni kuruluyor. Haritalar değişiyor.
Eksenler darmadağın oluyor.
Böyle bir fırtınalı dünyada BÜYÜK TÜRKİYE gemisi acemilere bırakabilir mi?
CHP-İP-SP koalisyonu, tecrübesiz, kalibresi zayıf adaylar, Muharrem İnce ve Meral Akşener ile seçim turları atıyor. Cumhur İttifakı ise Türkiye'nin en büyük kenti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan sonra 16 yıldır Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı yapan Tayyip Erdoğan liderliğinde meydanlarda...
50 yıllık tecrübeye sahip Devlet Bahçeli de yanında.
Gün, fırtınalı günlerde gemiyi yüzdürecek büyük kaptanların günüdür.
Ustalık ve tecrübe isteyen yeni dünyamızda ustalığı ve tecrübesini konuşturan Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan, bir transatlantik Büyük Türkiye gemisini 2023 LİMANLARINA salimen götürecek liderdir. Aziz milletimiz usta ve tecrübeli lidere oy vermeyecek de acemilere mi Türkiye'yi teslim edecek?
İNCE VE AKŞENER'İN (1 YIL-2 YIL) KAVGASI
ŞU hazırlıksızlığa bakar mısınız? Türkiye tarihe seçimleri yaklaşmış, 16 gün kalmış. Yıkım Koalisyonu, eski sisteme dönüş için hala yol haritası hazırlıyorlar. Eskiye nasıl döneceklerini gösteren bir bildirge koyamazlarken, şimdiden aralarında kavga başladı. Muharrem İnce'nin eskiye dönüş konusunda '2 yıl' lafına çok kızan Meral Hanım ayaklandı. Böyle bir şey olabilir mi? İnce ile Akşener'in "1 yıl, hayır 2 yıl" kavgası aziz milletimizi ilgilendirmiyor. Eskinin rezil pazarlıklarından, birbirinin gözünü oyan KOALİSYON HÜKÜMETLERİNDEN bıkan halkımıza, bugünden birbirine düşmüş, proje 'CHP-İP-SP İttifakı'ndan Türkiye'ye hayır gelmez..
DARBELERİN PANZEHİRİ 24 HAZİRAN'DA
HEP beraber düşünelim:
Siz, 27 Mayıs 1960'da, 12 Eylül 1980'de, 28 Şubat 1997'de, 15 Temmuz 2016'da millete darbe yaparak, NATO ve ABD'ye hizmet eden darbeci generaller için CHP'lilerin, "Bunları emekli edeceğiz, darbe yaptıkları için bu generallerin apoletlerini sökeceğiz" dediklerini duydunuz mu?
Elbette duymadınız, duymazsanız da... Çünkü CHP'nin geleneğinde her daim millete darbe yapan askerleri destekleme alışkanlığı var.
Her defasında darbecilerle birlikte oldu.
DERİN SÖZ
"BÖLÜCÜ PKK-PYD'nin yakından, uzaktan İslam'la bir alakası yok. Bunlar ateist, bunlar dinsiz. Kuzey Suriye'den ülkemize saldıranların Kürtlükle alakası yok. Onları George idare ediyor. Türkiye'yi büyük, küresel oyuncu yapma davamız, Türk-Kürt hepimizin davasıdır. Bu davaya destek verirsek beraber kazanırız. Yok destek vermezsek hepimiz kaybederiz." (Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan)
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