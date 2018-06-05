Bülent Erandaç
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Erdoğan’ın müthiş Menbiç hamlesi
Son hamlede, Türkiye'nin kararlılığı ve baskısıyla Menbiç, YPG/PKK'lı teröristlerden temizleniyor. Menbiç'ten teröristler çıkarıldıktan sonra, bölgenin demografik yapısını oluşturmada TÜRKİYE SÖZ SAHİBİ OLACAK.
Bu ne demek? El Bab, Afrin ve Menbiç halkası Türk Ordusu'nun kontrolüne girecek.
Cumhurbaşkanımız Erdoğan- Türk devlet aklı, Türkiye'nin bekasına yönelik terör koridoru tehdidinin yarısı paçavraya çevrilmiş olacak. Peki ABD, Menbiç konusunda neden geri adım attı? Kararlıyız.
Türkiye-Rusya-İran mihverini kıramıyorlar. Türk halkının desteğiyle BAŞKAN OLACAK ERDOĞAN'IN OLASI CESUR HAMLELERİNE KARŞI ZAMAN KAZANMAK İÇİN. EVET. FIRAT'IN BATI'SINI HALLEDEN büyük lider Tayyip Erdoğan, aziz milletimizin desteğiyle yeniden Cumhurbaşkanı seçildikten sonra FIRAT'IN DOĞU'SUNA YÖNELECEK. YENİ HAMLELERLE BEKA HATTIMIZDA PKK ÇUKURA GÖMÜLECEK. Yeni dönemde KANDİLLER SÖNECEK. KANDİL DAĞI, TÜRKİYE DÜŞMANLARINA MEZAR OLACAK. AZ KALDI.
Milyonların Erdoğan sevgisi gün geçtikçe artıyor.
Diyarbakır'da bir yaşlı teyzenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gösterdiği bu tavır da bu sevginin en büyük kanıtı...
MAZİNDE DİKTATÖRLÜK YATAR CHP
Kemal Kılıçdaroğlu, referandum sırasında başladığı PROJE KAMPANYAYI bugün de aynen devam ettiriyor, "Tek adama karşıyız" propagandası yapıyor.
Hatırlayalım. CHP bu taktiği ilk defa Adnan Menderes'e karşı kullandı. Menderes'imize kan kusturdu. Sonunda askerlere darbe yapacak iklimi oluşturdu.
Asılmasına zemin hazırladı.
Rahmetli Turgut Özal'ı da CHP, hem doğrudan doğruya hem uzantıları aracılığıyla, diktatörlükle suçladı. Tarihi 'faşist dikatatörlük'lerle dolu olan CHP, bıkmadan usanmadan şimdi de Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'a yönelik çirkin bir üslupla 'diktatör' ifadesini kullanıyor. CHP, Türkiye'nin tek parti diktatörlüğü (1925- 1945) döneminden kalma bir "parti". O dönemin zihniyeti ve özellikleri dokularına işlemiş. Ne kadar çabalarsa çabalasın bunu gizleyemiyor. Mazilerinde diktatörlük var. Diktatörce partiyi yönetiyor. Bu gerçek ortada iken Kemal Bey, 'diktatörlük'ten bahsediyor. Güneş balçıkla sıvanmaz. "CHP'nin dünü de bugünü de aynıdır". Milli şef despotizminin genetik kodları değişmeyen CHP'ye diktatörlük tek parti döneminden kalan mirastır. CHP"nin diktatörlük sevdası söner gibi görünür, ama bitmez.
YIKIM KOALİSYONUNDA DEPREM
1 Temel KARAMOLLAOĞLU kendisine yıllarca, "Madımak Katili" diyen CHP zihniyetine hizmet etmenin altında eziliyor.
SP seçmeni çok rahatsız.
Karamollaoğlu, ALTAN TAN'I ANINDA SATTI. (PKK'nın siyasi kolu) HDP'den Saadet Partisi'ne geçen İstanbul adayı Altan Tan, "Saadet Partisi iktidara gelirse; Kürtler'in ana dil eğitimine kadar, yerinde yönetimlere, BÖLGESEL YÖNETİMLERE kadar bütün haklarını tanıyacağını taahhüt ediyor" demişti. SP Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Altan Bey, şahsi görüşlerini söylemiş.
Söyledikleri bazı yanlış anlaşılmalara sebep olmuş olabilir" diyerek SP tabanının tepkilerini azaltmaya çalıştı.
Ama nafile.
2 Meral Hanım, İnce kavgası başladı.
Meral Hanım, yol haritası saptama taktiğiyle Kemal Kılıçdaroğlu'yla buluştu.
İnce'yi kaale almadılar.
Kemal Bey de görüşmeye 'İnce de gelsin' demedi. İnce, eski parlamenter sisteme dönüşü konuşamayan aday durumunda. Kavga şimdiden başladı.
SAZCININ ADAMLARI İNCE'NİN ANTRENÖRÜ
(PKK ) HDP-CHP GOYGOYCULARI HEP AYNI. Dünlerde sazcı Selahattin Demirtaş'ın adamları olan Doğan Medya'nın kalıntıları, Cumhuriyet'in bazı yazarları, bugün CHP'nin adayı Muharrem İnce'nin antrenörlüğüne soyundular.
Ha "Demirtaş", ha "İnce", fark etmiyor onlar için. Kim Yıkım Koalisyonu'na odun taşımaya kalkarsa, hemen arkalarında konumlanıyorlar. Tetikçi, antrenör, algı operatörü olarak görev yapıyorlar.
DERİN SÖZ
"PKK'nın yıktıkları evleri, işyerlerini, tarihi eserleri çok daha güzel şekilde ayağa kaldırdık.
Onların yaktıkları okullarda, şimdi evlatlarımız geleceğe hazırlanıyor.
53 Kürt kardeşimin kanı Demirtaş'ın eline bulanmıştır.
Bunun bedelini er ya da geç ödeyecektir. Her kim herhangi bir Kürt kardeşimin bir hakkını gasp etmeye kalkarsa karşısında önce beni bulur. Değişmesi gereken bir şey varsa ona da sizinle konuşarak karar veririz. Kimse Kürtler'e devlet aramasın, Kürtler'in devleti Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir." (Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan)
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- Erdoğan’ın müthiş Menbiç hamlesi
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