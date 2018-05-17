Bülent Erandaç
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Türk milleti ‘proje liderleri’ sevmez
Karşısında konumlanan CHP-İP- SP ve HDP'den oluşan ittifak ise, eski sistemi geri getirmeyi öneriyor. Daha Anadolu toprakları ötesine bakmaktan aciz olmalarına karşın, küresel lider Tayyip Erdoğan'ı YIKMAK İÇİN BİR ARAYA GELMİŞ bulunuyorlar. Tek dertleri yapmak değil yıkmak.
Umut veren bir siyasi rüzgâr estiremedikleri gibi, tesadüfen göreve gelseler bile, eski Türkiye pazarlıklarıyla ülkeyi yönetemeyeceklerdir.
BENZEMEZLER İTTİFAKI'NIN (bir projedir) başarılı olma ihtimali ufukta görünmüyor.
Türk milleti, PROJE LİDERLERİ VE SİYASET MÜHENDİSLİKLERİNİ SEVMEZ. Yakın geçmişte, medya desteği ve siyaset mühendislikleriyle pazarlanan çok sayıda siyasi aktör hayal kırıklığı yaşadı. 'Meral ve Kemal Projeleri'nin de aynı akıbete tabi olacağını, 24 Haziran sonuçlarıyla, da siyaset dışına nasıl itileceklerine tanık olacağız.
Direnişin simgesi olan Filistinli Fadi Ebu Salah, bu fotoğrafla tarihe geçti.
BÜYÜK MESELE ARZ-I MEV'UD (BÜYÜK İSRAİL)
Hatırlayalım. ABD'nin, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararının üzerine Cumhurbaşkanımız Tayyip ERDOĞAN yaptığı açıklamada "Bu işin arkasında evanjeliklerin olduğunu biliyoruz" demişti. Evanjelikler, Hıristiyan Siyonizm'idir.
Evanjelistler, "Yahudiler'e sözde vaat edilmiş topraklar" ve "Armageddon Savaşı" inançlarıyla birebir ilintilidir.
Evanjelist siyonistlik, küresel emperyalizmdir. Bu bağlamda, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması, bir sonuç değil, yüzyıllardır yürütülen TEOPOLİTİK PROJELERİN ara istasyonudur. Son istasyon, sözde vaat edilmiş topraklar düşüncesiyle Nil'den (Mısır) Fırat'a kadar (Türkiye) Müslüman dünyanın kalbinde BÜYÜK İSRAİL'DİR. Eski Ahit'te geçen bir bölüm, Evanjelistler'in ve Siyonistler'in ele geçirmek istediği toprakları göstermektedir. Nil ve Fırat arasındaki bu topraklar Irak, Suriye, Mısır, Sudan ve Türkiye'yi kısmen; Ürdün, Lübnan ve Kuveyt'in ise tamamını kapsamaktadır.
Dikkat edilirse bu bölgelerin, istikrarsız ve iç savaşlarla boğuşan bölgeler olduğu görülür. Bu ülkeler içerisinde sadece Türkiye her şeye rağmen ayakta kalmayı başarabilmiştir. Evanjelistler'e göre, insanlığın kaderi ilahi bir senaryo ile önceden belirlenmiştir ve Yahudiler de bu kozmik tiyatroda kendilerine biçilmiş rolü oynamaktadırlar.
EVANJELİST SİYONİSTLER 3. AŞAMAYA GEÇTİ
Evanjelist Siyonistler'in TEOPOLİTİK-KOZMİK TİYATROSU... 1. aşama: Yahudiler'in Filistin'e geri dönmeleri. Osmanlı'nın parçalanması. 2. Aşama: İsrail Devleti'nin kuruluşu. Arap-Filistin topraklarında genişleme... (14 Mayıs 1948)... 3'üncü aşama: KUDÜS BAŞKENT YAPILDI. Büyük İsrail'e gidiş... Arzı Mev'ud hamleleri. Nil'den (Mısır) Fırat'a kadar. (Sudan'ı bölerek, Nil'in ana kolunu İsrail kontrola aldı). Fırat (Türkiye) tarafında, Irak-Suriye'nin parçalanması, ABD-İsrail'in Irak-Suriye-Akdeniz koridoru, Lübnan'ı ve GAZZE'Yİ yeme planları....
SELAHATTİN HANGİ YÜZLE OY İSTEYECEK
Kudüs'te yaşanan katliamla ilgili, AK Parti- CHP-MHP imzasıyla bir bildiri yayınlandı. PKK'nın siyasi kanadı HDP "katliamı tel'in" bildirisine katılmadı. Kalbi Filistin için atan, Kudüs Fatihi Selahattin Eyyübi'nin torunları olan Kürtler'in, HDP'nin rezil ve satılmış tutumuna karşı tepki vermeyecekleri mi sanılıyor? ABD ve İsrail seviciliği yapmaktan utanmayan HDP (PKK) adayı Selahattin Demirtaş, hangi yüzle Müslüman Kürt kardeşlerimizden oy isteyecek?
DERİN SÖZ
ONE MINUTE -2: "İsrail bir terör devletidir. Attığı adımlarla da bunu ispatlamaktadır. İsrail soykırım yapmaktadır. Ve bu soykırımı 1948'den beri yapmaktadır. Son katliam İsrail'in gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koymuştur." (Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan)
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- BÜLENT ERANDAÇ
- Türk milleti ‘proje liderleri’ sevmez
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