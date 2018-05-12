Bülent Erandaç
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Büyük Türkiye, DEVAM
Yürü diyor, hakkı zulüm kanattı. Medeniyet deme, duymaz o sağır." Bugün de aziz millet bağırıyor. "DURMA KAPTAN. EROĞLU ERDOĞAN. BÜYÜK TÜRKİYE OMUZLARINDA YÜKSELİYOR. Büyük hedefi yıllar önce çizdin, Unutma, sen Selçuklu'nun, Osmanlı'nın, Türkiye'nin evladısın. Koş, gönül coğrafyamıza, Albayrak dalgalansın. Dicle, Fırat, Tuna seninle birlikte yürüyen milyonlara yol açsın."
Bu yazıyı yazarken ilk kez çalınan EROĞLU ERDOĞAN türküsü kulaklarımda çınlıyor: "YERLİSİYLE MİLLİSİYLE, VATAN MİLLET EL ELE, YEDİ DÜVEL GELSE DE, BÜYÜK CUMHUR SENİNLE, VARMAK İÇİN MENZİLE, KALKTI ŞÂHA TÜRKİYE, BİZ ÖZÜNDEN TANIRIZ, YİĞİT BİR ANADAN DOĞAN, EROĞLU ERDOĞAN, ZÂLİMLERE KORKU SALAN, MİLLETİNE ÂŞIK OLAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN..."
Türkiye hem sınır içinde hem sınır dışında 'DEVAM' diyor. TSK ve AFAD, Suriye'de terörden temizlenen bölgelerde şimdi de gıda ve sağlık yardımıyla mazlumların gönüllerinde taht kuruyor...
KEMAL-MERAL-TEMEL İTTİFAKININ ARKA PLANI
Aziz okuyucularımız, 24 Haziran seçimlerine giderken, özellikle 2 soruya muhakkak cevap aramalıyız.
1) Kemal-Meral-Temel ittifakını sağlayan BEYİN KİM?
2) Bu ittifakla büyük Türkiye gemisi nasıl torpillenecek?
Atatürk'ün partisi CHP Kemal beyle, "Milliyetçi" Meral Hanım, CHP'lilerin yıllardır "Sivas Kasabı" dedikleri Temel Bey, dışta gibi gösterilmeye çalışılsa da 50 bin kişinin katili PKK ve milleti bölen FETÖ nasıl oluyor da omuz omuza yürüyorlar.
Derin Avrupa, Esed, Fetullah, Cemil Bayık, Murat Karayılan, malum medyaları, Reuters, BBC, derin ABD, petrol ve silah baronları, darbeciler, piyasa spekülatörleri, eski marksistler nasıl oluyor da bu BENZEMEZLER İTTİFAK'ININ arkasında konumlanmış bulunuyor.
Bunları bir araya getiren BEYİN BÜYÜK. Bunları organize eden beyinler, emperyalist. İslam düşmanı.
Doyumsuz. Kan içmekten utanmazlar.
Besleme terör örgütleriyle, kuklaları Fetullah'la başaramadılar, 15 Temmuz'da Türkiye'yi işgal ettiremediler. 24 Haziran'a yönelik BENZEMEZLER İTTİFAK'INI kurdurarak yeni bir oyun hazırladılar.
Büyük Türkiye gemisini torpilleme peşindeler. Büyük Türkiye sevdalılarının, milletin iktidarını yerle bir edecekler.
Türkiye'yi büyütmenin değil, eski köhnemiş günlere döndürmenin hayali içindeler.
CHP, İP, SP, FETÖ, HDP, AB, ABD, PKK, PYD kuşatmasını kırmak, büyük Türk milletine bir daha nasip olacaktır.
17 MAYIS 2018'İ ASLA UNUTMAYALIM
Dünya tarihinde büyük bir felaketin günü olacaktır. ABD Başkanı Trump ne yaptı etti, bu tarihi İsrail'in kuruluşunun 70'inci yılında büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyarak, tarihe bir leke daha sürecek. Bu tarih, 'Haçlı- Siyonistler'in yeni yüzyılda İslam dünyasına attığı yeni bir hançer olacaktır. (17 Mayıs 1948'de İsrail kurularak birinci hançer saplanmıştı).
Trump, "Yeni bir savaşın fitilini ateşlemekten korkmuyorum" diyerek, TEOPOLİTİK bir harekâtı başlattı. Çok sıcak gelişmelere gebe olan bir yeni bir dünya sürecindeyiz. Derin ABD-Avrupa'nın her planı ve kararında Türkiye var;
Kudüs'te işaret fişeği çakılıyor, İstanbul, Mekke-Medine, Fırat- Dicle'ye uzanıyor hayalleri.
ÇEVREMİZDE YANGIN VAR
ABD-İNGİL TEREFRANSA çevremizdeki paylaşım savaşında sıkıştı.
Suriye denklemini, 'İran- Lübnan-Doğu Akdeniz' odaklı genişletme niyetindeler.
Yakılacak bir ateş İran- Suriye-Doğu Akdeniz'e kadar hattın yanmasına yol açacak. Bu süreçte, kilit ülke Türkiye'dir. Tecrübeli lider Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın mahareti, ateşin yayılmasını önleyecek özelliktedir. 24 Haziran'dan istikrarla çıkmalıyız.
Bağımsız ve dik duruşun mimarı liderimiz Tayyip Erdoğan'ı, 'Haçlı-Siyonistler'e yedirmemek zorundayız.
DERİN SÖZ
"Gençlerimize daha iyi bir gelecek bırakmak için vesayete meydan okuduk. Hak ve özgürlüklerde sınıf atlattık. Gençlerimizden aldığımız güçle enerji ile insanı yaşat ki devlet yaşasın diyerek reform üzerine reform yaptık. Gençlerimize inandığımız için 'Dünya beşten büyüktür' diyerek küresel adaletsizliklere, haksızlıklara, duyarsızlıklara başkaldırdık. Gençlerimizden aldığımız ilhamla 2023 hedeflerimizi ilan ettik." (Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan)
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- BÜLENT ERANDAÇ
- Büyük Türkiye, DEVAM
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