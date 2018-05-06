Bülent Erandaç
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“Gel buraya Muharrem” hitabı Türkiye’ye saygısızlıktır
Erdoğan'ın Yeniyüzyıl Manifestosu parametreleri
Bugün (6 Mayıs) başka bir gün. Yeni Türkiye'nin lideri Tayyip Erdoğan, bugun YENİYÜZYIL MANİFESTOSUNU açıklayacak. Bu manifesto, büyük ustalığının bir yansıması olarak küresel liderliğin parametrelerini içerecek, 100 Milyonluk Türkiye'nin inşasının kodlarıyla, demokrasi tarihimizde yerini alacak.
Manifestonun başlıkları heyecan verici, umutları canlandıran, Milli Ruhu şahlandıran özellikte: BAĞIMSIZ TÜRKİYE, Güçlü Türkiye, Güçlü Ordu, Beka'nın titizlikle korunması, 15 Temmuz Ruhu, daha çok Demokrasi, özgürlük, adalet, eşitlik, 2023-2053- 2071 Türkiye'sine yürüyüş... TÜRK VE İSLAM BİRLİĞİ, KÜRESEL AĞIN MERKEZ ÜLKESİ GÜÇLÜ TÜRKİYE. Mazlum ülkelere uzanan Türkiye eli. KARADENİZAKDENİZ HATTINDA
ETKİLİ DONANMA.
FETÖ VE PKK İLE KESİNTİSİZ OPERASYONLAR (Kandiller sönecek).Beyannamede FETÖ ile mücadele ve örgütün üstlendiği Balkanlar'a da vurgu yapılacak. FETÖ terör örgütünün Balkanlar'da faaliyetlerine engel olmak üzere Türkiye ile işbirliği yapan ülke yönetimleri ile yakın ilişkiler detaylandırılacak.
■ TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) lojistik ve taktik manevra kabiliyetini büyük ölçüde artıracak yeni bir silah sistemi üretildi. Milli imkanlarla üretilen 105 milimetre havadan taşınabilir hafif çekili obüs sistemi "Boran"ın test atışları başarıyla yapıldı. Seri üretime geçileceği açıklandı.
Kılıçdaroğlu zihniyetinin yabancı beyin takımı
MERKEZİNDE CHPKemal Klıçdaroğlu'nun bulunduğu ittifakın (CHP-SPİP- DP) ve HDP'nin aslında Atlantik ötesinden idare edildiği apaçık ortaya çıktı. ABD-İngiltere'nin küresel ölçekte yaratmak istedikleri fırtınanın CHP aracılığıyla Türkiye topraklarına estirildiği iyice anlaşıldı.
CHP üzerine kurgulanan projenin üçüncü aşamasına geçtiler. Bu aşama, kontrollü kaos iklimine odun atmak şeklinde yürüyecek. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kullandığı rahatsız edicitehditler içeren siyasi dili Muharrem İnce ile devam ettirecekler. Atlantik ittifakının derdi, Cumhurbaşkanı seçilmedi değil. Ulusal bütünlüğüne zarar verici açıklamalar yapmaktan kaçınmayacaklar. Yer yer etnik ve mezhep kimliği üzerinden çatışma alanlarını genişletme eğilimi gösterecekler.
Yörükler, CHP liderine tepkili
ANTALYA'DA her şey çok güzel. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'i 4'üncü Uluslararası Yörük Festivalini gerçekleştiğinden ötürü kutluyorum. Yörükler festivalinin açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Menderes Türel'in "Binlerce yıllık kültüre sahip çıkıyoruz.
Tarih adına kutlu yürüyüş devam ediyor. Yörüklülük milli şuurun hissedildiği önemli kültürümüzdür. Milli olmayan hiçbir şeyi kabul etmezler.
Kültürümüze sahip çıkmanın bekamıza sahip çıkmak anlamına geldiğini biliyoruz" sözleri anlamlıydı.
Dışişleri Bakanı Mevlit Çavuşoğlu da, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Osmanlı'nın zulmüne karşı bu çadırlarda ne mücadeleler verildi" sözlerine tepki göstererek, "Bazı tarihi bilmeyenler ya da fitneyi sevenler, utanmadan Osmanlı'nın Yörüklere zulüm ettiğini söylüyor" dedi.
Antalya Yörükler Derneği Başkanı Abdullah Duman da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yörükler hakkındaki sözlerine çok sert tepki gösterdi.
Abdullah Duman, "Tarih bölücülüğü sevmez. Tarihte yaşanmış hadiseleri kendi içinde değerlendirmek gerekir. Yörükleri kendi tarihleriyle çatıştırmak, özellikle bu dönemde çok tehlikeli ve yanlış söylemdir. Anadolu'da kurulan 3 büyük Türk devleti vardır. Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Bu üç bütünü birbirinden ayırarak milletle çatıştırarak köksüz bir toplum oluşturmaya çalışanların projelerine siyasetçiler alet olmamalıdır" diyerek uyarılarda bulundu.
DERİN SÖZ
"Batı dünyası İslam karşıtlığı üzerinden kendi ideolojisini, kendi hayat biçimini tahkim etmek istiyor. Onu güçlendirmek istiyor. Katil sürülerinin terör eylemleri bize zarar vermesinin yanı sıra İslam karşıtı çevrelerin dört gözle beklediği fırsatı veriyor. Modern insanın buhranlarına cevap verebilecek yegâne din olan İslam proje mahsulü teröristler üzerinden yaftalanmaya, lekelenmeye çalışılıyor. İşte bunlar son dönemlerin proje terör örgütleridir.
Bunlarla bunu yürütüyorlar." (Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan)
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- “Gel buraya Muharrem” hitabı Türkiye’ye saygısızlıktır
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