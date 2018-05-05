Bülent Erandaç
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Manevralar ittifakı
1) Genel başkanlığını bir 5 yıl daha devam ettirecek manevra yaptı.
En büyük rakibini sahaya sürdü. Cumhurbaşkanlığını kazanamayacağını çok iyi biliyordu. Garanti görseydi kendisi çıkardı. Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, kaybedince Meclis dışında kalacak. Uzun süre bir daha genel başkan adayı olma cesaretini bulamayacak.
Muharrem İnce, kendisini Meclis'te ve genel başkanlıkta garantiye alma operasyonudur.
2) CHP'nin oyları düşüyor.
Şu anda, yüzde 19'a inmiş durumda. İnce, CHP'yi yüzde 22'lerde tutarsa Kemal Kılıçdaroğlu için yeter. Peki, yüzde 25 üstüne çıkabilir mi?
Çıkamaz. Çıkmasına da zaten Kemal Kılıçdaroğlu polit bürosu izin vermez.
3) Muharrem İnce'yi çıkaran Kemal Bey'in derdi, Meclis'i kilitlemek. Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın yüzde 58'lerle kazanacağını çok iyi biliyorlar. TBMM'yi kilitleyerek, Cumhurbaşkanı'nın elini kolunu bağlı hâle getirme hazırlığındalar. Kılıçdaroğlu, 15 milletvekilini Meral Hanım'a transfer ederek işe başladı.
24 Haziran sonrasında "Cumhurbaşkanlığını kaybetsek bile TBMM'yi kaybetmeyelim" düşüncesiyle, AK Parti ve MHP'ye karşı 4 parti "CHP, Saadet, İyi Parti ve Demokrat Parti" ittifak kurarak, Meclis'te 301 milletvekili üstüne çıkarak, çoğunluğu-yani kontrolü ele geçirmeyi hayal ediyorlar.
4) ÖNEMLİ BİR SORU:
KEMAL KILIÇDAROĞLU MUHARREM İNCE'Yİ ADAY GÖSTEREREK, PERDE GERİSİNDE MERAL HANIM İÇİN ÇALIŞIYOR OLMASIN?
GÜNÜN FOTOSU
Pazarlıkların Adayı Muharrem İnce
CHP'nin anası İttihat- Terakki'dir. CHP'de oyun bitmez. İttihat-Terakki'de entrika bitmezdi. Oyun içinde oyunlar sahnelenirdi. Onların devamı CHP, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde gösterecekleri aday için yaptıkları manevralar akıl sınırlarını zorladı. Döndüler, dolaştılar, Abdullah Gül, İlhan Kesici, Abdüllatif Şener isimlerinden sonuçta, Muharrem İnce'ye geldiler. Milletimizin başını döndürdükleri gibi kendilerinin başları döndü.
24 HAZİRAN'DA yeni dönem başlıyor. Büyük Türkiye gemisinin kaptanı Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan-Devlet Bahçeli, gelecek için programlar ortaya koyuyor.
Vizyonlarını konuşturuyorlar. 21'inci Yüzyıl'ın Türkiye'si için gece gündüz çalışıyorlar.
'Ana muhalefet partisi'nde program yok, ufuk yok.
Aday şu mu olsun? Bu mu olsun? Kim olursa, büyük kaptan Erdoğan'ı durdursun, tökezletsin derdindeler.
Kemal-Meral-Temel İttifakı'nın Ruhu
Ana kolonlarını AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu, BBP'nin de destek verdiği, Cumhur İttifakı'nın ruhu, "Lider ülke Türkiye" ve "15 Temmuz darbesini önleyen Büyük Millet" teşkil ediyor. Protokolde, "Cumhur İttifakı'nın neden kurulduğu çok ceviz biçimde anlatılırken, Beka sorunu ile karşılaşmamak için AK Parti ve MHP'nin el ele verdiği'dile getiriliyor. Peki, Kemal-Meral- Temel İttifakı'nın ruhunu ise, Erdoğan'sız Türkiye. Meclis'i kilitleme. 16 Nisan'da aziz milletin verdiği tarihi kararı geri döndürmek' olarak göze batıyor. Kemal-Meral-Temel projelere yazılırken, aziz Türk milleti de 24 Haziran'ı sabırla bekliyor. Erdoğan'lı Türkiye, büyük Türkiye için sabırla bekliyor.
Meseleleri ülkeyi yönetmek değil
Kemal-Me ral- Temel - (HDP)'nin meseleleri ülkeyi yönetmek değil. Ülkeyi kilitlemek. Meclis seçimleri de Cumhurbaşkanlığı seçimleri kadar çok önemli.
Hiçbir büyük Türkiye'ye inanmış kahir ekseriyet, demokrasiye aşık Türk evlatları, kırgınlıkları, algı operatörlerinin tezgâhlarıyla oluşturulmak istenen yerel hesaplaşmaları bahane ederek sandıklardan uzak durmamalıdır. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan seçilmeli, hem de Meclis'te 'batı ittifak'ı kontrolü ele geçirmemelidir. Ancak o zaman Kılıçdaroğlugiller'in sistem krizi yaratmasının önüne geçilecektir.
DERİN SÖZ
Sakın kader deme kaderin üstünde bir kader vardır. Ne yapsalar boş göklerden gelen bir karar vardır. Gün batsa ne olur geceyi onaran bir mimar vardır Yanmışsam külümden yapılan bir hisar vardır. (Büyük şair, düşünür Sezai Karakoç)
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