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  1. Erdoğan doktrini işliyor
Bülent Erandaç BÜLENT ERANDAÇ
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  • 17 Nisan 2018, Salı

Milli irade zaferinin ikinci yılı kutlu olsun

16 Nisan 2016 günü, milli iradenin zafer günüdür. Türk Milleti iradesine pranga vurdurmaz ve vurulmaz. Bir yıl geçti aradan. 1 yılda neler oldu?
Yeni Türkiye'nin, 21'inci yüzyıla hitap eden sistemi, aziz milletimiz onayladı. 16 Nisan, büyük Türkiye'nin önemli bir kavşağıdır. Sandıklardan çıkan karar Türkiye'nin geleceğinin belirleyicisi olmuştur. Eski sistemi zaaflarından istifadeyle, hak etmedikleri bir gücü tepe kullananlar, 16 Nisan'da tarihin tozlu raflarına gönderilmiştir.
Siyasi hayatlarının tamamı başarısızlıklara dolu, koltuklarına yapışanlar da 16 Nisan'da aziz milletin tokatını yemişlerdir.
Aziz milletimiz, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a sahip çıkarak 15 Temmuz NATO-CIA kuklası Fetullah'ın ağabalarına tarihi bir tokat atmıştır.
Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye'den öç almak isteyenler, 15 Temmuz'un rövanşını almak için yanıp tutuşanlar, PKK-FETÖ'cü hainler, 16 Nisan'da hezimete uğramışlardır. Ülkemizi eski istikrarsız krizlerle boğuşan kaos günlerine döndürmek isteyenler, bir daha rezil olmuşlardır. Evet, Allah'ın izniyle ve milletimizin desteğiyle 16 Nisan; 2023 hedeflerimizin milletimizce teyit edildiği bir tarih olarak hafızalarda sarsılmaz bir şekilde yerini alacaktır.

​GLADYOLARI TARİHİN ÇÖPLÜĞÜNE GÖNDERDİ
Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye; önce askerî vesayeti, ardından FETÖ'yü bitirdi. Şimdi, PKK, hem Türkiye hem yakın coğrafyada akıttıkları kanlarda yok oluyor. Bu işin sırrı, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın vesayetçilere boyun eğmemesidir. Asla korkmadı. Aziz milletle beraber darbecilerin ağababalarının tezgâhlarını bozdu. Gladyoları tarihin çöplüğüne gönderdi.
Eğer Cumhurbaşkanımız Erdoğan, biraz sendelese bugün hiçbirimiz yoktuk. Onunla beraber yeni Türkiye tökezlerdi.
Cuntalar, 2007 e-Muhtırası 7 Şubat krizi, 2013 Gezi olayları, NATO-CIA kuklası Fetullah'ın 17-25 Aralık emniyet-yargı cuntası, son çare olarak FETÖ'nün Türkiye'yi işgale yol açacak cunta darbesinin önlenmesi, tarihi kırılmalardı.
Cumhurbaşkanımız Erdoğan tüm saldırıları nasıl atlattı? Cevabı, DİK DURAN ERDOĞAN VE MİLLİ BİRLİK ÇİNDEKİ TÜRK MİLLETİ GERÇEĞİDİR. Erdoğan dışında hiçbir yönetim bu olayların altından kalkamazdı.
Korkmayan, hep savaşan, mücadele eden, aziz milletten aldığı yetkiyi millet için kullanan bir lidere sahip olduğumuz için ne kadar gurur duysak azdır.


Türk Silahlı Kuvvetleri sınır ötesine hem huzur hem mutluluk götürüyor.
Mehmetçik gerek iç güvenlik, gerekse sınır ötesi operasyonlarda sivillerin zarar görmemesi için büyük bir titizlikle mücadele ediyor. Afrin'i teröristlerden temizleyen Mehmetçik ile çocuklar arasındaki bağ ise Türk askerinin büyüklüğünü bir kez daha gösteriyor.

EMPERYALİZMİN SAVAŞ LORDLARINA YUH OLSUN
Emperyalist Batı'nın (derin Amerika-Avrupa) İslam dünyası-Ortadoğu'yu yeni yüzyıl paylaşımına tabi tutma kumpaslarına başladıkları (2013 yılından itibaren) savaşların en kazançlı beşlisi, "Lockheed Martin: Northrop Grumman, Raytheon, Boeing, General Dynamics" olmaktadır. ABD SAVAŞ LORDLARI, derin Amerika stratejilerini belirlerler.
Bunlar, bombalarıyla masumları katlederler, Müslümanlar'ı insafsızca öldürürler, şehirleri çökertir, mültecileri farklı ülkelere sürerler. Onlar, için barışın anlamı yoktur.
Afganistan'da, Irak'ta, Libya'da, Suriye'de Amerikan askerlerinin burnu kanamadan, masum Müslümanlar'ı öldürüyorlar. Savaşı başlatır, devam ettirir ama savaşı bitirmezler, satmanın zevkini yaşarlar.

NATO, DAHA ÖNCE AKLIN NEREDEYDİ?
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, koşa koşa Türkiye'ye geldi. Uykuları kaçtı. Nefeslerini kestik de ondan. Hangi yüzle çıkacaklar, Cumhurbaşkanımız'ın karşısına. Sormak lazım. Daha önce nerelerdeydiniz? Fetullah darbesini kurguladınız. PKK'ya yardım-yataklık ettiniz. DEAŞ'ı Müslüman dünyaya hançer olarak soktunuz. İsrail'in masum Filistinliler üzerine bomba yağdırmasına ses çıkarmadınız. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı zaferlerimiz nefesini kesince, utanmadan koşarak Türkiye'ye geldiler.

DERİN SÖZ
"Ey NATO neredesin? Bu kadar mücadele ediyoruz, Türkiye NATO'nun üyesi değil mi? Ey NATO, Afganistan'da çağırdın geldik, Somali'ye Balkanlar'a geldik. Şimdi de ben çağırıyorum. Türkiye tehdit altında niye gelmiyorsun? Adil davranın. Sadece kuru kelamlar bizi doyurmuyor. Lafa geldi mi insan hakları konusunda ahkâm kesenler, Suriye'de, Irak'ta adeta gözleri görmez, kulakları duymaz hale geliyor." (Cumhurbaşkanı Erdoğan)
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