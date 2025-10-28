Ekrem Kızıltaş

Casusluk suçlaması ile tutuklu bulunan ve itirafçı olan Hüseyin Gün'ün açıklamaları ile başlatılan soruşturmada İstanbul Büyükşehir Belediye İBB eski Başkanı Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ 'siyasal casusluk' suçundan tutuklandı.

Mahkemede, kendisine yöneltilen sorulara bildik 'bilmiyorum, hatırlamıyorum, tanımıyorum' cevaplarını veren ve komplo teorisi ile karşı karşıya olduğunu düşündüğünü söyleyen İmamoğlu, 'Roma'yı benim yaktığım daha gerçekçidir' demeyi de ihmal etmemiş.

Roma'yı yakmadığı bilinse de göreve geldiğinden beri İstanbul'u 'yaktığı' kesin olan İmamoğlu'nun da şüphelileri arasında olduğu casusluk soruşturması ile ilgili gelişmeleri izlerken, reklamcılıkla uğraşan bir tanıdığın, 31 Mart 2019 seçimlerine bir ay kala söylediklerini hatırladım ve taşlar yerine oturdu. 'İmamoğlu'nu hafife almamalı' demiş o tanıdık ve eklemişti: 'Çünkü Avrupa ülkelerinden getirilen 200'e yakın tanıtım ve halkla ilişkiler uzmanı ile çalışıyor'.

Avrupa ülkelerinden getirilen 200'e yakın uzmanın tam olarak ne yaptıklarını bilmiyoruz. Ancak bazılarının İngiltere'deki 2016 Brexit sürecinde görev aldıkları varsayılabilecek bu ekibin, niyeti kesinlikle İstanbul'a hizmet olmayan İmamoğlu'nun seçimi kazanması için çok şey yaptıkları, söylenebilir.

İstanbul'un kayıp yılları olan İmamoğlu döneminin, olgular yerine algıların öne çıkarılması ile en azından belirli kesimlere başarı gibi yutturulduğu, kesin. Bunda, elbette iş birliği yaptıklarının rolü de vardır.

Son casusluk soruşturması kapsamında dile getirilenler, daha çok 31 Mart 2019'de yapılan seçimin yenilenmesi ile ilgili dönemi kapsıyor. Ancak, 31 Mart 2019 seçimlerinde büyükşehir oylarının yeniden sayım kararı alınan 7 ilçede, oyların sadece yüzde 10'u tekrar sayılmışken, Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasındaki fark 29 bin 408'den 13 bin 729'a indiğinde sayımın iptal edildiğini de unutmamak, önemli.

Haziran'da yapılan seçimlerde aradaki farkın 800 bini nasıl bulduğu ve bu süreçte siyasi casusluk faaliyetlerinin rolü olup olmadığı, önemli bir soru işareti. Ancak, CIA ve MI6 bağlantılı itirafçı Hüseyin Gün'ün anlattıkları, 23 Haziran 2019 seçimlerinde normal olmayan işler döndüğünü düşündürüyor.

İtirafçı Hüseyin Gün isimli kişinin söylediklerinin ancak söyleyebileceği kadarını içerdiği de altı çizilmesi gerekenlerden. Ancak, söylediği kadarı bile İstanbulluların dijital verileri üzerinden Yıldırım'ın oylarını azaltıp, İmamoğlu'nun oylarını artırarak kazanmasını hedefleyen bazı operasyonlar yapıldığını anlamaya yeterli.

Netice olarak, bütün olup bitenlerin, 'bir sıçrarsın çekirge, iki sıçrarsın çekirge, üçüncüde ele geçersin çekirge' sözünün doğruluğunu teyit ettiğini not etmekte de fayda var…

Algıların olguların önüne geçemeyeceğinin bir kez daha ortaya çıkması, işin en güzel tarafı…