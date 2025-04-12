Ekrem Kızıltaş

CUMHURBAŞKANIMIZIN hapse girmesine sebep olan meşhur 'Askerin Duası' şiirini okumayı beceremeyen Özgür Özel'in Senedi İttifak, Jöntürkler ve II. Meşrutiyet'le alakalı sözleri, tarihle de arasının pek iyi olmadığına işaret.



İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası insanları sokağa çağıran ve konunun esası olan yolsuzluk ve rüşvet gibi hususlara kesinlikle temas etmeden esip savuran Özgür Özel'in, 'biz Jöntürklerin ve II. Meşrutiyetin neferleriyiz' sözleri, sosyal medyayı hareketlendirdi.

Yolsuzluk, rüşvet ve irtikap gibi suçlar sebebiyle tutuklanan İBB Başkanına sahip çıkmadıkları için İngilizlere sitem eden Özel, II.

Meşrutiyet'in ilanı sonrası İstanbul'a dönen İngiltere Büyükelçisinin arabasını Sirkeci'den Tepebaşı'na kadar at yerine kendileri çeken Jöntürkleri hatırlattı.



Olayın şahidi Ahmet İhsan Tokgöz, II. Meşrutiyet'in ilanının İngiltere sayesinde olduğunu düşünen Jöntürklerin, İstanbul'a gelen büyükelçiyi karşılamalarını şöyle anlatır:

"1908 Temmuz'unun 23. günü İstanbul'da bulunmayan İngiliz sefiri Lowther (31 Temmuz'da) döndüğü zaman Sirkeci istasyonunu baştanbaşa doldurmuştuk.



Büyükelçiyi candan ve gönülden alkışlıyorduk. Nihayet coşkun gençler, büyükelçinin arabasını çeken atları söküp arabayı kendi kollarıyla çekmişlerdi..." Beklemediği bu olay karşısında şaşıran İngiliz büyükelçinin, Londra'ya çektiği telgrafta, arabasını çeken Jön Türkler'i, 'Politik tecrübeden yoksun, aralarında birlik bulunmayan iyi niyetli çocuklar topluluğu' diye tasviri, ayrı ama önemli bir bahis.

Konunun önemli bir tarafı da Özel'in, 'biz Jöntürklerin ve II.

Meşrutiyetin neferleriyiz' sözlerinin oluşturduğu kafa karışıklığı. Bazıları, 'Jöntürkler, II. Meşrutiyetin ardından Osmanlı Devleti'ni batırdıklarına göre, günümüzdeki takipçilerinin hesabı ne?' sorusuna cevap bekliyorlar, mesela.

Sosyal medyada, Merhum Alpaslan Türkeş'in 1990'de söyledikleri ile ilgili bir kısa video da tekrar gündemde. Sözlerinin özeti şöyle:

"Yakın tarihimizde İttihat ve Terakki fırkası, Enver Paşa, Talat ve Cemal Paşalar var. Birçokları bunları çok beğenirler. Efendim çok dürüst adamlardı. Ama koskoca Osmanlı Devleti'ni yıktıktan sonra neye yarar?



Bunlar 1908'de iktidar olduğunda Osmanlı Devleti'nin sınırlarının bir ucu Adriyatik Denizi, bir ucu Ekvator çizgisi, bir ucu da Hint Okyanusu'ndadır.

İttihat Terakki idaresindeki 10 sene içinde 1918'de hepsi gitmiş, Anadolu da işgale uğramıştır..." Özel'in ülkemizin istikbaline bakışını anlamak için İngiltere Başbakanı'na yönelik 'kendimizi terk edilmiş hissediyoruz' sitemi ve Osmanlı Devleti'ni batıran Jöntürklerin devamı olduklarını söylemesi, yeterli.



'Türkiye, icazet alan değil, icazeti aranan bir ülke konumuna gelmiştir' diyen Cumhurbaşkanımıza 'mandacı' ve benzeri ithamlarda bulunabilecek kadar şaşıran Özgür Özel farkında değil, ama çırpındıkça batıyor...