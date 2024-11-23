Ekrem Kızıltaş

Şimdilerde sanayisi, gastronomisi ve özellikle de belediyeciliği ile öne çıkan şehirlerimizden Gaziantep, bir zamanlar ilim sahasında taşıdığı önemden dolayı 'Küçük Buhara' diye anılırmış. Bunu, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ), Diyanet İşleri Başkanlığı ve Şahinbey Belediyesi'nin düzenlediği '1. Uluslararası Stratejik Müzakereler Forumu' sırasında öğrenmek, herhalde tevafuk olsa gerek.

Perşembe ve Cuma günleri çok sayıda ülkeden İslam alimlerinin katılımıyla yapılan 'İslam Dünyasında İletişim ve Güven Arayışı' temalı toplantının oturum başlıkları, 'Müslüman toplumların dünü', 'İslam dünyasında birlik fikri', 'Müslüman toplumlarda iletişim ve güven engelleri', 'Emperyalizmin İslam dünyasında yol açtığı problemler', 'İslam dünyasında ortak gelecek iradesi ve geleceğin dili', 'Birliktelik modelleri ve kurumsal tecrübeler' şeklindeydi. Filistin, Pakistan, İran, Hindistan, Rusya, Bahreyn, Katar, Fas, Malezya, Cezayir, Suriye ve Moritanya'dan gelen uzman isimler, İslam Aleminin içinde bulunduğu durumu aktarırlarken, bugünkü zelil halimizin en önemli sebebinin 'birlik olamamak' olduğunu belirttiler.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Vali Kemal Çeber, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve İslam Düşünce Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez'in açılış konuşmaları sonrası söz alan Dünya İslam Alimleri Birliği Başkanı Ali Muhyiddin Karadaği'nin konuşması, toplantının adeta bir özeti gibiydi.

'Osmanlı Devleti'nin parçalanmasının ne Araplara, ne Kürtlere ne de Türklere yaradığını' vurgulayan Karadaği, 'bizi 200 yıl önce, şimdi hepsi serap olan insan hakları, kadın hakları ve çocuk haklarıyla kandırdılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Dünya 5'ten büyüktür' demekte çok haklı. Birleşmiş Milletlerin bize hiçbir faydası yok' dedikten sonra, 'yeni bir dünya sistemine geçmemiz lazım' şeklinde çözümün yolunu gösterdi.

'Dağınık olduğumuz için işgale maruz kaldık' vurgusu ile sözlerine başlayan Şark Forum Başkanı Filistinli Wadah Khanfar, bir zamanlar silahlarımız ve askerimizin daha iyi olduğunu vurguladı ve 'neden mağlup olduk?' sorusunun cevabını da 'dağınıktık ve birlik değildik' şeklinde verdi.

Gerek yurt dışından ve gerekse yurt içinden katılan konuşmacıların tamamının, tabir caizse 'damdan düşenlerden' oluşması ve problemleri ortaya koyduktan sonra cansiperane bir şekilde çözüm önerileri sunmaları, toplantının belki de en önemli tarafı.

Esas olarak bir tür neyi kaybettiğimizi hatırlama çabası olduğu söylenebilecek forumdaki sunumların, mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde kitaplaşacağını ve birkaç dilde basılarak genelin istifadesine sunulacağını ve tabii bu tür toplantıların bundan böyle süreceğini de müjdeleyelim…