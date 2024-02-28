Ekrem Kızıltaş

Başta Murat Kurum olmak üzere İstanbul'un AK Partili adaylarının projelerini izlerken, 5 yıldır ihmal edilen ve bırakın yerinde saymayı geriye giden İstanbul'un ve gerçek manada hizmetle henüz tanışmamış ilçelerin de AK Parti ve Cumhur İttifakı mensuplarının yönetimine kavuşmasını yürekten istememek mümkün değil.

AK Parti'nin İstanbul İl ve ilçe teşkilatlarıyla koordineli bir biçimde dur durak bilmeden koşuşturan Murat Kurum'un, Uğraşan değil ulaşan İstanbul teması ile hazırladığı, şehri yenilemeyi, hızlandırmayı ve daha ileri taşımayı hedefleyen projeleri, gelecek açısından hakikaten heyecan verici.

'Çilesiz İstanbul' başlıklı tanıtım toplantısında anlattıkları, Kurum ve ekibinin her konuda olduğu gibi ulaşımla ilgili problemleri çözme konusuna çok iyi çalıştıklarının göstergesi. İstanbul trafiğindeki düzenlemelere başladıktan 5 ve 10 yıl sonrasına yönelik projeksiyonları da, söz verdiklerini yapacakları bilindiği için. Ümit ve güven verici.

Sadece Kurum değil, İstanbul'un AK Partili belediyeleri de yeni dönem için kollarını sıvamış durumda. Henüz Ak Parti ile tanışmamış ya da bir şekilde bu duruma ara vermiş ilçelerdeki çalışmalar biraz daha yoğun. AK Parti ve Cumhur İttifakı partilerinin mensupları, belli ki zafere odaklanmışlar.

Yeniden aday gösterilen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'in, Bağcılar Olimpik Spor Salonu'ndaki proje tanıtım toplantısı, bu yoğun çalışmanın örneklerinden birisi. Başkanın yeni dönemle ilgili projelerinin açıklandığı toplantıdaki coşku, gerek ilçe ve gerekse büyükşehir oylarında ciddi bir patlama yaşanacağının habercisi.

Meclis adaylarının da açıklandığı programda öncelikle şimdiye kadarki hizmetlerini özetleyerek konuşmasına başlayan Abdullah Özdemir, yeni dönemle ilgili plan ve projelerini de detaylıca anlattı. Eğitim-Kültür, Tesisler, Gençlik ve Spor, Engelliler, Ulaşım ve Altyapı, Park ve Yeşil Alanlar, Çevre ve Enerji ve Diğer Kurumlar şeklindeki 8 başlıktan oluşan projelerde her mahalleye sosyal tesis, kültür merkezleri, kütüphaneler ve yeşil alan dikkat çekenler arasındaydı.

'Bir çocuğun bayram sabahına uyandığı günkü gibi çok heyecanlı olduğunu' vurgulayan ve "Bağcılarımız alt yapısı, ulaşımı, çevresi, eğitim ve spor tesisleri, sosyal faaliyetleri en modern donatılarla yarışırken; anılarımızın, hayallerimizin yaşadığı bu sokaklar aynı doku, aynı kültür, aynı samimiyetle geleceğe yürüyecek' diyen Başkan Abdullah Özdemir'in, 'Yalnızca Bağcılarımız için değil, Şehr-i İstanbul'umuzu emin ellere teslim etmek için 31 Mart'a kadar çok çalışacağız' şeklindeki sözleri sırasında salonda yükselen coşku, izleyenlerin gerek Bağcılar ve gerekse İstanbul hususunda kararlı olduklarının göstergesiydi.

Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Ali Tombaş'ın tanıtım toplantısı ile ilgili mülahazalar ise sonraki yazıya inşallah. Ama işin özeti şu: Kervan yürüyor…