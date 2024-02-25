Ekrem Kızıltaş

Melih Bey, açık olan teras kapısının önündeki bir masada toplanan ekibi selamlayarak, yanlarına oturdu:

- Havalar biraz güzelleşti diye yaz geldi zannettiniz galiba?.. Mehmet, gülümseyerek:

- Yok, yazın gelmediğinin farkındayız, Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır sözünü unutmadık çünkü… Selim:

- O zaman bu duruma yalancı bahar demek gerekir. Gerçek bahar, 1 Nisan'da gelecek inşallah… İhsan:

- Sen, Nisan'la birlikte iki baharın birden geleceğini düşünüyorsun herhalde?.. Selim, gülerek:

- Aynen öyle. Sanırım çoğumuz böyle düşünüyoruz. Özellikle de hiçbirimizin bir türlü kopamadığımız İstanbul'a, başkent Ankara'ya ve tabii güzel İzmir'e de bahar gelmesi lazım. İlk ikisi son 5 yıldır, İzmir ise epeydir bahara hasret… Melih Bey:

- İstanbul ve Ankara'da beklediğiniz manada baharın gelmesi artık sadece zamanını bekliyor gibi. İzmir'deki durum da hakikaten ümit verici… Mustafa:

- Bu sözleri biraz açarsın artık, değil mi?..

- Açalım o zaman. İstanbul'da Murat Kurum, hakikaten oldukça yoğun bir tempo ile çalışmalarını sürdürüyor. Anketler, Murat Kurum diyor. Başta bulunduğu 5 yılı hizmet etmek yerine başka işlerle geçiren mevcut başkan ise hala PKK uzantısı parti ile iş birliği kotarma derdinde. … Remzi:

- Esenyurt işi tamam gibi gözüküyor. Anlamadığım, aday değiştirmek için neden sağlık sebepleri bahanesine sarıldıkları?..

- CHP Genel Başkanı Özgür Özel öyle iddia etmiş olsa da, açık ve şeffaf olamayacakları için sağlık bahanesine sarıldılar. DEM Parti ile anlaşma yaptığımız için onların istediği ve kazanırsa, gerektiğinde onlara geçebilecek kişiyi aday yapmak için mevcut adayı çekiyoruz, diyemezlerdi. Bu kadar şeffaflık, CHP kitlesine bile ağır gelirdi. Olan da bu arada Güngören adayına oldu. Tek başına Esenyurt adayını çekmek dikkat çeker diye, onu da güya sağlık sebepleriyle aldılar… İhsan:

- Güngören adayını da DEM istedi diye değiştirmiş olamazlar mı?..

- Sanmam. Güngören'de seçimi kazanma ihtimalleri yok. Esas mesele ise 2008'de bu ilçede patlattıkları iki bomba ile 17 kişiyi şehit eden ve 154 kişiyi de yaralayanlara yakın bir adayla Güngörenlilerin karşısına çıkmaya CHP'nin bile cesaret edemeyeceği... Selim:

- Başka yerlerde de çıkamasalardı, keşke!..

- Doğru. Ama özellikle yerel seçimlerde, at gözlüğü takmamış insanların hizmeti öncelediğini- biliyoruz. Eh, hizmet kusurlu olan CHP'nin bu tür yerlerde kesinlikle seçim kazanamayacağı da, malum. O zaman geriye, tıpkı 1019'da yaptıkları gibi, kazanmalarına katkı sağlayabileceğini düşündükleri kesimlerle iş birliği yapmak kalıyor. İstanbul ve Ankara'daki durum bu… İhsan:

- Bu şehirlerdeki son durum ne, kamuoyu yoklamaları ne gösteriyor? Bahar yakın mı yani?..

- İstanbul ve Ankara'da nefes kesen bir yarış var. Daha doğrusu, AK Parti adayları Murat Kurum ve Turgut Altınok, bir anlamda kendileriyle yarışıyorlar. İBB Başkanı DEM'in desteğini alabilme hesapları ve bu arada CHP'nin eş genel başkanı olduğuna inandığı için başka yerlerin adayları ile meşgul gibi. Bu kadar az zaman kalmışken, kampanyasına odaklanamayışı, anlatabileceği şeyler olmayışından. Seçime daha az bir süre kala insanları ikna edeceğini düşündüğü iddialarla algı oluşturmaya çalışıyor… Remzi:

- Geçenlerde güya murat Kurum'a cevap sadedinde sözler ederken, 'kentsel dönüşüm yapılmamalı' gibi laflar etti. Şaşırdı mı ne?..

Kişi refikini kendi gibi bilirmiş!..

- Nasıl şaşırmasın ki?.. İş başında bulunduğu 5 yılda 2019'da verdiği sözlerin yüzde 10'unu ancak yapabilmiş ve hele gerek kentsel dönüşüm ve gerekse de sosyal konutlar konusunda tamamen başarımız olmuş. Bırakın bakanlığın yaptıklarını, İstanbul'un AK Partili ilçe belediyelerinin her birisi bile İBB'den daha fazla konutu dönüştürmüş. Yapamadığını ve yapamayacağını herkes bildiği için bu konuda söyleyebileceği bir şey de yok. O da ne yapsın, laf kalabalığına getirip Kurum'un vaatlerini itibarsızlaştırmaya çabalıyor ve nasıl olsa inanan olur diye bir sürü de yalan söylüyor. İstanbullular, olup bitenleri ve bu arada PKK uzantısı parti ile iş birliği yapma girişimlerini ilgi ile izliyordur herhalde… Remzi:

- Kişi refikini kendi gibi bilirmiş derler. İBB Başkanı da herkesi kendi gibi sanıyor herhalde… Peki Ankara'da durum ne?..

- Mevcut Başkan, herhangi bir şey yapmamakla övünen birisi. Geçtiğimiz dönemle ilgili anlatabileceği herhangi bir icraatı da yok. Sadece sosyal belediyecilikle övünüyor ve önümüzdeki seçimleri de böyle alabileceğini düşünüyordu. Ancak sosyal belediyecilikle ilgili çalışmaların, Ankara Büyükşehir bütçesinin yüzde 3'ü bile olmadığı anlaşılınca, her yıl bütçenin kalan yüzde 97'sinin nereye gittiği merak konusu oldu. AK Parti adayı Turgut Altınok, hemen herkesin hizmetleriyle tanıdığı bir isim. Dolayısıyla, Ankaralıların, hizmeti değil algıyı önceleyen Yavaş'ı değil, şehirlerine hakikaten hizmet getirecek Altınok'u tercih edeceklerini söyleyebiliriz… Aklı İzmir'e takılan Selim, sordu:

- İzmir'de Hamza Dağ'ın çalışmalarının oldukça iyi gittiğine dair haberler geliyor. Orada durum nasıl?..

- Hamza Dağ, İzmir'e hizmet isteyenler için bulunmaz bir fırsat. Mesele, kendisini CHP adayına mecbur hisseden seçmenleri ikna etme konusunda ne kadar mesafe alabileceği. Karşısındaki aday, CHP Genel Başkanı Özel gibi İzmirlilerin de pek tanımadığı birisi. Şehre bir katkısı olmayacağının herkes farkında, ama malum İzmir'in özel durumu sebebiyle kazanacağını zannediyor. Bence İzmir seçmeni bu defa CHP'ye bir ders verecek gibi… İhsan:

- Az kaldı unutuyordum, KAAN'ın havalanması çok güzel bir sürpriz oldu galiba, ne dersin?..

- KAAN'ın yani Milli Muharip Uçağımızın havalanması an meselesiydi zaten. Ve gerçekleşti hamdolsun. Bizim için iyi ve bazıları için de kötü bir sürpriz oldu tabii… Selim:

- İçlerinden bazıları, 'bu gelişmelerle biz de gurur duyuyoruz' demek zorunda kalsa da bazılarının canı çok sıkkındı hakikaten. Bu adamların derdi ne melih Bey?..

- KAAN ülkemizin havacılık sahasında attığı başarılı adımların en önemlilerinden birisi. Malum 2010'da Anka, 2014'te Atak 1, 2013'te Hürkuş, 2014'te Bayraktar TB2, 2018'de Gökbey, 2019'da Aksungur, 2019'da Akıncı,2022'de Kızılelma, 2023'de Hürjet ve Bayraktar TB3, yine 2023'de Anka ve Atak 2, göklerle buluşmuşlardı. Şimdi de 5. Nesil savaş uçağımız KAAN göklerde. Bunlara sahip olmamamız gerektiğini düşünenler ve benzerlerini bize satmakta zorluk çıkaranların canları sıkkın. Ancak içimizdeki uzantılarının canları sanki dışarıdakilerden daha fazla sıkkın. Bu, ülkemizi, devletimizi ve milletimizi sevip sevmemeleriyle ilgili… Mehmet:

- Bu konuda haklısınız. Dışarıdakiler hiç değilse objektif bakabiliyorlar yapılanlara ve değerini bildikleri için de takdir ediyorlar. Ama içimizdeki uşakları, yapılan her şeyi itibarsızlaştırmaya çabalıyorlar…

- Maalesef böyle. Bu güruhun kimliklerinde mi bir problem var yoksa tamamen devşirilmişler mı, bilinmez. Ancak İHA ve SİHA üretiminde olduğu gibi, helikopterlerimiz, Hürkuş, Hürjet ve Togg konusundaki saçma sapan yalanları iyice afişe olmuş durumda. Yalanlarının müşterisi oldukça azaldığı için yakında sesleri tamamen çıkmaz olur. Biz bir yandan devlet ve millet olarak daha güzel bir geleceğe doğru yolculuğumuzu sürdürürken, bir yandan da insanımızın gerçekten layık olanları tercih edebilmesi için gayret edelim… İhsan:

- Bu doğru. Dediğin gibi biz elimizden geleni yapmaya ve doğruları söylemeye devam edelim. Mukallibel Kulüb olan yani kalpleri evirip çeviren Cenab-ı Hakk da yardımını esirgemez, inşallah…

- İnşallah…