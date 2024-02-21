Ekrem Kızıltaş

Seçim yaklaştıkça İBB Başkanı ve ekibinde ciddi kaygılar oluştuğuna dair emareler artıyor. AK Parti ve Cumhur İttifakı İBB adayı Murat Kurum'un, teşkilatlarla yürüttüğü yoğun seçim çalışmaları, bu kaygıların öncelikli sebeplerinden.

Geçtiğimiz Pazar, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum öncülüğünde İstanbul'un 39 ilçesinde eş zamanlı olarak 500 bin haneye gerçekleştirilen ve bundan böyle sürecek ziyaretler bile, İmamoğlu ve beraberindekilerin canlarını sıkmaya yeterli.

Milletvekilleri, il yönetim kurulu üyeleri, belediye başkan ve meclis üyesi adaylarından oluşan AK Parti mensuplarının, ilçelerdeki eş zamanlı hane ziyaretleri ve bir günde 2 milyon seçmenle yüz yüze iletişimleri, önemli. Daha aday belirleme aşamasında elleri ayaklarına dolaşan CHP İstanbul adayının böyle bir çalışmayı hayal etmesi bile imkansız..

Her şeyin çok güzel olacağını söyleyerek iş başına geldiği İstanbul'da, geçen 5 yıllık sürede her şeyi kötüye götürdüğünü fark etmesi, İBB Başkanı'nın canını sıkan hususlardan. Trafikte yoğunluğun artması, toplu ulaşımda ciddi başarısızlıklar ve benzeri sıkıntıların temel sebebinin metro ve tüneller başta olmak üzere iptal ettiği projeler olduğunu çocuklar bile anlayabilir çünkü.

İstanbullulara 2019 öncesi vaat ettiklerinin ancak yüzde 15'ini yapabilen İmamoğlu'nun, şimdi bunlardan bazılarını inkar ederken, bazılarının zaten gereksiz olduğuna insanları ikna etme çabası, ancak ibretlik denilebilecek bir durum.

Beş yıl içinde 100 bin kentsel dönüşüm ve 15 bin de sosyal konut sözü verip, toplamda sadece 3 bin tanesini yapabilen İBB Başkanı'nın, insanların vaatlerini unutmuş olabileceği ümidiyle, verdiği sözleri inkara çalışması, çaresizliğinin göstergesi.

Özellikle 6 Şubat depremleri sonrası, İstanbulluların adeta diken üzerinde yaşadıkları ve kentsel dönüşüm konusunda bir an evvel ciddi adımlar atılmasını bekledikleri, çok açık. Böyle bir vasatta, Murat Kurum'un 5 yılda 650 bin konutu dönüştürme sözü ile ilgili olarak, İmamoğlu'nun, '650 bin konut gibi asla yapılamayacak, asla olamayacak ve olmaması gereken bir proje' diyebilmesi, deprem kaygısı ile kentsel dönüşüm bekleyenleri herhalde çok şaşırtmıştır.

İBB Başkanı, kendisini pek muhatap almayan Murat Kurum'un, 'Ekrem İmamoğlu ve ekibinin ortaya koyduğu başarılı süreci sabote etmeye çalıştığı' iddiası ise, tam komedi. Beş yılda 'yaptım' diyebileceği ciddi hiçbir eseri olmayan birisi, bir de başarılı süreçten bahsediyorsa kendisine ancak, 'anlat, heyecanlı oluyor' denebilir…

Beş yıl sonra tekrar belediye başkan adayı olarak karşılarına çıktığı İstanbullulara dönüp, 'size şunları vaat etmiştim, işte bunları yaptım' diyemeyen İBB Başkanı'nın, algıların hizmetin yerini tutamayacağını öğreneceği günler çok uzak değil…