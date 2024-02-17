Ekrem Kızıltaş

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in, önümüzdeki hizmet döneminde yapmayı planladıklarına dair 'Beyanname' sunumunu izlerken, Gaziantep merkez yanında ilçelerinde yaşayanların da şanslı olduklarını düşünmeden edemiyorsunuz.

2002'den başlayıp 22. 23. ve 24'üncü yasama dönemlerinde Gaziantep Milletvekili ve 6 Temmuz 2011 - 25 Aralık 2013 arasında Aile ve sosyal Politikalar Bakanı olarak görev yapan Fatma Şahin, 2014'te seçildiği Gaziantep Belediye Başkanlığını 2019'da yeniden kazanmıştı. Şahin, şimdi 2024 için de AK Parti'nin adayı.

Fatma Şahin'in Gaziantep'i geliştirmek için 2014'ten itibaren yaptıklarına dinleyince, zihninizde beliren şey, şehirle bütünleşmiş bir başkan portresi. Gaziantep ve ilçelerinde gerçekleştirilen hizmetler, ayırım gözetmeyen liyakatli bir yönetici ve ekibinin yapacağı türden işler.

Sadece rutin belediye işleri, hatta bunların bir üst seviyesi olarak kabul edilebilecek sosyal, kültürel, turistik ve sportif alanlardaki hizmetlerle yetinmeyen Fatma Şahin, Türkiye'nin önde gelen sanayi ve ticaret merkezlerinden birisi olan Gaziantep'in bu yönlerine de katkılar sağlamış. Bölge ve ülke sınırlarını zorlayıp, Gaziantep'i dünya çapında bir marka haline getirme yönünde attığı adımlar da dikkatlerden kaçmıyor Başkan Şahin'in. Gaziantep denildiğinde ilk akla gelen hususlardan birisi olan gastronomi sektörü ile ilgili adımları keza…

Geçtiğimiz yıl 11 şehrimizi etkileyen deprem sürecinde, kendi yaralarını hızla sardığı gibi bölgeye de ciddi yardımlar sağlayan Gaziantep gerçeği, Fatma Şahin ve ekibinin başarılarından. Merkez ve ilçelerdeki hummalı faaliyetlerle, üretim ve ticarette deprem öncesi duruma ulaşan Gaziantep, Fatma Şahin'in yeni döneminde şahlanmaya aday.

Kurak bir iklimi olan Gaziantep'e 135 km'den su getirmek için yaptığı Düzbağ Barajı, Fatma Şahin'in önemli hizmetlerinden. İstanbul'da bir çeşmenin musluklarının açılmasını haberleştirenlerin, Gaziantep'e 135 kilometreden getirilen suyu görmeyişi, ayrı bir mesele. Ulaşımı rahatlatan 25 kilometrelik Gaziray, Başkan Şahin'in önemli projelerinden.

Belediyecilik ve şehrin sanayi ve ticaretine destek yanında, tarıma da ciddi destekler sağlıyor Başkan Şahin. Tarımın önemini bildiği için, verimli arazilere sahip yörede sulu tarım yerine kuru tarım ürünlerinin ekilmesini ve böylelikle bazı ürünlere mahkum olmak yerine, planlama ile kuru tarıma uygun ürünler ekilmesini sağlamaya çalışıyor.

Fatma Şahin'in gelecek projelerinin en ağırlıklı olanı, insanların daha güvenli evlerde yaşaması. Gaziantep ve ilçelerinde 35.000 binayı dönüştüren Fatma Şahin'in bunu yapacağına şüphe yok…

İnsanlara hizmet etme yanında gönül belediyeciliğini de önceleyen AK Parti tarzı uygulamaların en başarılı temsilcilerinden Fatma Şahin'e bundan sonrası için de başarılar diliyoruz…