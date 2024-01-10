Ekrem Kızıltaş

İstanbul İstanbul olalı, şimdiki belediye başkanı kadar başarısızını görüp görmediği, tartışma konusu. İşin dikkat çekici tarafı, algılarla bulunduğu makama gelen bu kişinin, çalışmak yerine algı ile başarılı gözükmeye çabalaması ve 2024 mahalli seçimlerini de aynı şekilde kazanabileceğine inanması.

Seçildikten sonra yarı zamanlı çalışan, Cumhurbaşkanı adayı olamayınca yardımcılığına, o olmayınca CHP genel başkanlığına soyunan ve o da olmayınca nihayet İstanbul'u hatırlayan mevcut başkana söylenebilecek tek şey, çok geç kaldığı. İstanbullunun gözlerini birkaç ay içinde boyama şansı yok çünkü…

CHP'nin tek başına mı yoksa yine payandalarla mı seçime gireceği, belirsiz. Ancak, mevcut başkanın her durumda seçimi kazanamayacağı, net. İstanbul, hizmetle ilgili ihaneti sinesine çekecek bir şehir değil çünkü. Bu durumda -inşallah- seçimi kazanacak olan Murat Kurum, seçimden sonra 'evet, nerede kalmıştık?' sorusuyla işe başlayacak demektir.

Nerede kalmıştık sorusu, 2019'da seçimi kazananların o yıldan beri şehri yerinde saydırdıkları için gerekli. İstanbul'un mevcut yönetim döneminde aslında geri gittiği de söylenebilir, ki doğru olan da bu.

İstanbul'un 2019'daki durumu ve AK Parti'nin şehrin geleceğine yönelik projeleri konusunda bilgi sahibi olanlar, bazı ufak tefek dokunuşlarla mevcudu sürdürülebilecek olan yeni gelenlerin, hiçbir şey yapmasalar bile başarılı gözükebilecekleri kanaatindeydi. Ancak, algı marifetiyle seçimi kazananlar, gidişatı sürdürmek yerine hazır bazı projeleri iptal ederek, şehrin yerinde saymasına ve hatta daha geri gitmesine sebebiyet verdiler.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimleri kazandığı 1994'ten, 2019'a kadar her dönemde çok daha gelişmiş bir İstanbul hedeflenirdi. 'Halka hizmet Hakk'a hizmettir' anlayışındaki sahip kadrolar, projesiz ve vizyonsuz rakipleri yerine kendileriyle yarışarak hizmet üretirlerdi.

İstanbul'un 2019'deki durumu ve AK Partili yönetimin 2023 ve sonrasına yönelik hedefleri açısından söylenebilecek çok şey var. Sadece metro konusu bile neler olduğunu anlamak için yeterli. İBB'yi yönetenlerin, 1 km yeni metro projeleri bile olmadığı gibi bazı projeleri iptal etmeleri yanında, kazılan metro tünellerini ve şehir trafiğini rahatlatmak açısından önemli fonksiyonlar görmeye aday bazı tünelleri de doldurdukları, malum.

Alibeyköy İleri Biyolojik Arıtma Tesisi için yaptığı 'temel atmama töreni' ile zihinlere kazınan mevcut başkanın, metro konusundaki başarısızlığını örtmek için önceki dönem başlatılan projelere ve hatta Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yürütmekte olduğu projelere çökme girişimleri de işin ibretlik yönlerinden…

Nerede kalmıştık sorusu ile başlayacak Murat Kurum ve ekibinin İstanbul'un kayıplarını telafi etmekle işe başlayacakları, şüphesiz. Yine de zararın neresinden dönülürse kardır…